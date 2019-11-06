Роман Полшведкин остался без зама

В министерстве природных ресурсов и охраны окружающей среды Коми вакантным стал второй по значимости пост – уволился единственный заместитель министра Сергей Шевелев, отвечавший за вопросы лесного хозяйства, охоты и животного мира.

На сайте министерства Сергей Шевелев пока все еще указан, как действующий заместитель. Но министр Роман Полшведкин рассказал, что последним рабочим днем его экс-зама было 31 октября. По его словам, Сергей Шевелев написал заявление о выходе на пенсию (в июне ему исполнилось 57 лет), решив вернуться на родину, в Архангельскую область. До своего прихода в минприроды Коми в 2016 году он четыре года был министром природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области.

– Должность заместителя министра, курирующего управление лесного хозяйства и управление животного мира и охоты, пока вакантна. У меня есть несколько мыслей по поводу ее замещения, но пока озвучивать их не буду, – сообщил Роман Полшведкин.

Анна ПОТЕХИНА

Фото пресс-службы Минприроды Коми