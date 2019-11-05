Искусство в монетах

1 ноября в Национальном музее Республики Коми открылась фотовыставка «Магия театра». Организатор экспозиции — Отделение – Национальный банк по Республике Коми. Выставка, посвященная Году театра в России, представлена 19 монетами, выпущенными Банком России с 1991 года.

Каждый экспонат обращен к определенному виду театрального искусства: балету, драме, опере. На монетах запечатлены известные балетные постановки: «Спящая красавица», «Спартак», «Щелкунчик», «Раймонда».

Театральная тематика проходит красной нитью через всю экспозицию. Само название выставки — «Магия театра» — отсылает к серебряной монете номиналом 3 рубля, выпущенной Банком России в преддверие Года театра. Великие драматурги, режиссеры-постановщики, актеры, композиторы, сцены из спектаклей, изображенные на монетах, — все это погружает зрителя в атмосферу творчества и вдохновения.

Любой желающий сможет рассмотреть изображения редких монет во всех подробностях и познакомиться с историей их создания.

Посетить фотовыставку «Магия театра» можно до 1 декабря по адресу: г. Сыктывкар, Национальный музей РК, отдел природы, Коммунистическая 6. Вход свободный.

Отделение-НБ Республика Коми