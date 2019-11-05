Эксперты Банка России поделятся полезными советами на II Республиканском финансовом форуме в Сыктывкаре

Информационная–консультационная площадка Отделения Банка России по РК будет работать в рамках форума в республиканской академии государственной службы и управления. Она будет интересна студентам, школьникам, педагогам, специалистам, инвесторам и предпринимателям. Сотрудники Банка России по Коми объяснят как проверить легитимность финансовых организаций, научат пользоваться кредитным калькулятором и поделятся финансовыми лайфхаками.

Для педагогов и воспитателей будут полезны учебно-методические материалы по формированию финансовой культуры среди дошкольников и школьников. А предприниматели смогут пополнить свои библиотеку информационными материалами о первых шагах в бизнесе, рисках и возможностях инвестирования.

Как отмечает начальник экономического отдела Отделения – НБ по РК Павел Докукин, делиться финансовыми знаниями с населением Банк России старается в доступной форме. Для взрослой аудитории организуются лекции, мастер-классы, для школьников — открытые уроки, игры и квесты. С начала года Отделением Банка России по Республике Коми проведено более 50 просветительских мероприятий, в которых приняло участие порядка 1100 человек.

В 2017 году Банк России создал информационно-просветительский ресурс Финкульт.инфо.

II Республиканский финансовый форум «Финансовая грамотность: взгляд в будущее» пройдет в Сыктывкаре 7-8 ноября. Организаторы- Региональный центр повышения финансовой грамотности при содействии Министерства финансов и Министерства образования, науки и молодежной политики Республики Коми, а также других ответственных исполнителей Региональной программы повышения финансовой грамотности. Узнать дополнительную информацию о форуме можно в Региональном центре повышения финансовой грамотности по телефону +7 (904) 270-43-08 или электронной почте fingram11rk@gmail.com.

Отделение -НБ Республика Коми