Уважаемые жители Республики Коми!

Поздравляю вас с Днем народного единства!

Этот праздник имеет особый смысл для каждого жителя нашей страны. Единство и патриотизм всегда были надежной опорой для решения стратегических задач развития государства. Сплоченность народов России не раз помогала преодолеть трудные периоды истории нашей страны, выдержать многие испытания и совершить великий подвиг во имя Отечества.

В Республике Коми мирно проживают представители около 130 национальностей, каждая из которых глубоко чтит и бережно хранит культуру своих предков. Мы должны беречь мир и согласие в нашей большой многонациональной семье, передавать накопленные веками славные традиции детям. Только вместе мы сможем улучшить качество жизни в родной республике, обеспечить стабильное развитие и независимость нашего государства.

Желаю всем вам мира, добра, счастья и благополучия, успехов в созидательном труде на благо Республики Коми и России!

Сергей Гапликов, глава Республики Коми