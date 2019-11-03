Уважаемые жители Республики Коми!

Поздравляю вас с Днем народного единства!

Этот праздник – символ уважения к России и ее истории, это символ солидарности народов нашего многонационального государства. События четырехвековой давности показали, что только единение, доверие и взаимное уважение могут обеспечить согласие в обществе.

Сегодня, как и тогда, россияне хотят видеть свою страну социально стабильной и с сильной экономикой. Достойный вклад в развитие России вносит Республика Коми. Объединив усилия, направив энергию и профессионализм на решение задач, которые ставит время, жителям нашего многонационального региона удалось сделать немало. Реализуются значимые проекты, во главе угла которых стоят гражданские инициативы. Набирает обороты «Народный бюджет», в рамках которого воплощаются в жизнь идеи и предложения жителей, получившие весомую государственную поддержку. Граждане активно участвуют в обсуждении основополагающих вопросов развития Коми. Это говорит о том, что в фокусе региональной политики – человек, а ее цель – повышение качества жизни населения.

Дорогие земляки! Пусть для всех нас этот день будет днем единения во имя процветания нашего края. Желаю вам новых достижений, мира, благополучия и уверенности в завтрашнем дне!

Надежда Дорофеева, председатель Госсовета Республики Коми