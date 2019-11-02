Вся соль инсульта

Ежегодно 29 октября отмечается Всемирный день борьбы с инсультом. В этот день в Коми на разных площадках прошли мероприятия, целью которых было напомнить о первых признаках и мерах профилактики такого грозного заболевания, как инсульт – острое нарушение мозгового кровообращения.

В Сыктывкаре, например, специалисты Центра медицинской профилактики ГУ «Республиканский врачебно-физкультурный диспансер» и волонтеры-медики организовали в Доме дружбы народов площадку здоровья, на которой специалисты центра проводили обследование на наличие факторов, увеличивающих риск возникновения инсульта. Все желающие могли оценить свой вес, индекс массы тела, окружность талии, процент жира в организме, в том числе висцерального, измерить артериальное давление, пульс, определить концентрацию угарного газа в выдыхаемом воздухе, оценить уровень опасности для здоровья потребления алкоголя.

К медикам выстроилась очередь: гости площадки здоровья, в основном пожилые люди, специально приезжали из разных районов города, чтобы пройти экспресс-обследование.

Две подруги-пенсионерки объяснили корреспонденту «Республики», что люди их возраста приходят на такие мероприятия не только для того, чтобы померить давление и узнать свой вес. Здесь медики в простой и доступной форме объясняют, что такое инсульт и как его предотвратить.

– Мы в молодости не очень думали о здоровье, некогда было: работа, семья, домашние дела. Какая уж там профилактика инсульта, мы и о болезни такой не слышали. Столкнулись с ней уже после выхода на пенсию, когда инсульт стал косить ровесников. Это страшная болезнь, которую уж точно лучше предотвратить, чем лечить, – отметили гостьи площадки здоровья.

Признаки инсульта:

– слабость, онемение руки или ноги (при попытке поднять обе руки одна будет опускаться вниз);

– при попытке улыбнуться один уголок рта будет опущен;

– неразборчивая речь, неспособность ответить на вопрос.

При этом женщины посетовали, что с тревогой смотрят на современную молодежь – детей и внуков, которые не интересуются профилактикой заболеваний, ведут нездоровый образ жизни, переносят болезни на ногах. Хотя, как показывает практика, думать о своем здоровье надо начинать чуть ли не с детства. Если раньше инсульт считался болезнью пожилых, то в последние годы нарушения мозгового кровообращения все чаще случаются у молодых людей. Большой общественный резонанс в республике вызвала трагедия, случившаяся с одним из жителей Сыктывкара в Турции. Молодой мужчина на отдыхе перенес инсульт, ему оказали медпомощь, но во время транспортировки спецрейсом в Сыктывкар больной скончался.

– Если молодежь не хочет думать о будущем, то хоть мы врачей сегодня послушаем, а потом детям и внукам расскажем, – поделились планами активные пенсионерки.

О профилактике инсульта и причинах его возникновения корреспонденту «Республики» рассказала заведующая Центром медицинской профилактики Республиканского врачебно-физкультурного диспансера Татьяна Лыюрова. Одним из главных факторов риска является курение. Эта вредная привычка может привести к возникновению и развитию множества заболеваний, в том числе онкологических.

По мнению медиков, не менее вредная привычка – употребление большого количества соли. Люди, которых «тянет на солененькое», чаще всего недооценивают опасность, таящуюся в привычной пищевой добавке. От употребления большого количества соли стенки сосудов становятся хрупкими, возникают серьезные заболевания сердца, повышается артериальное давление, портятся зубы, появляется артроз, развивается катаракта, развиваются гастрит и язва желудка, затрудняется работа почек, ускоряется процесс старения, ухудшается состояние кожи и волос. И это далеко не все негативные последствия злоупотребления солью.

– При высоком артериальном давлении первое, с чего мы советуем начать, – ограничить употребление соли. Хотя бы до чайной ложки в день. При этом надо учитывать, что соль уже содержится в готовых продуктах, полуфабрикатах, консервах. Уже установлена прямая связь между высоким артериальным давлением и употреблением большого количества соли. Иногда в начальной стадии гипертензии, прежде чем начинать прием каких-то медикаментов, следует уменьшить количество соли в пище. Очень часто уже эта элементарная мера приводит к нормализации давления, – рассказала Татьяна Лыюрова.

Медик признала, что тем, кто привык к «солененькому», поначалу будет непросто отказаться от вредной привычки. Но положительные изменения, которые произойдут и в состоянии здоровья, и во внешнем виде, стоят того, чтобы проявить силу воли.

Еще один важный показатель состояния здоровья, на который медики рекомендуют обратить внимание, – объем талии. У женщин он должен быть не больше 88 сантиметров, у мужчин – не больше 102 сантиметров. На талии скапливается висцеральный жир, избыток которого приводит к тому, что сосуды становятся ломкими. Поэтому увеличение объема талии – тревожный сигнал от организма и повод пересмотреть рацион.

Именно о правильном питании гости площадки здоровья задавали больше всего вопросов. Татьяна Лыюрова призвала для начала отказаться от переработанного мяса (колбасы, сосисок и так далее) и не забывать о необходимости употребления четырех-пяти порций овощей и фруктов в день. С учетом специфики северного региона надо помнить, что полезны не только привозные и дорогостоящие овощи, но и местные, «родные» морковь, капуста и свекла.

Особое внимание медик обратила на необходимость регулярно контролировать артериальное давление.

Людмила ВЛАСОВА

Фото Минздрава РК