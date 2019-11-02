Три главных наставника Анны Махотиной

Автор: Редактор 02.11.2019

В рамках проекта «Спасибо наставнику!» «Республика» продолжает цикл публикаций о жителях региона, ставших настоящими профессионалами своего дела благодаря наставникам. Председатель КРОО «Союз коми молодежи «МИ», боец Коми регионального отделения Российских студенческих отрядов Анна Махотина рассказала о том, кто повлиял на выбор ее профессии.

– Когда мы делаем первые шаги в своей жизни, нашими наставниками становятся родители, – сказала девушка. – Именно они помогают в трудную минуту, протягивают руку, подставляют плечо. Когда мы приходим в школу, нашими наставниками становятся учителя. И вот школьные годы позади. Мы на первый взгляд уже взрослые, не нуждающиеся в помощи и поддержке люди. Но все равно нам хочется иногда спросить совета, найти выход из какой-либо ситуации, а к кому еще, как не к своему главному наставнику жизни, я могу обратиться с этим? В моем случае мой главный наставник – это мама Людмила Махотина. Она – мой первый учитель, путеводитель во всех моих начинаниях. И до сих пор именно маме я звоню при нелегком выборе, чтобы спросить ее мнение, совет, понимая, что она старше и мудрее. Низкий поклон ей за понимание, чуткость и веру в меня. В большей степени благодаря ей я сейчас такая, какая есть. Благодаря ей добилась немалых высот в свои 22 года.

Помимо мамы, у Анны были и другие наставники.

– Мы часто меняем вид деятельности, ищем себя, пробуем новые направления, – продолжает девушка. – Так вот, и я тоже пробовала себя во многом. Одно из моих любимых дел – это аниматорство. Здесь моим наставником, бесспорно, является Юлия Чучкова, которая научила выходить к детям всегда с хорошим настроением, с какими бы организационными проблемами ни пришлось столкнуться. Она поделилась со мной своим багажом ярких, подвижных, энергичных, интересных для детей игр.

А еще Юлия Чучкова научила Анну работать на сцене и быть ведущей.

– Каждый раз, когда выхожу на сцену, испытываю ощущение, будто делаю это впервые, – делится Анна. – Но с каждым разом чувствую себя все комфортнее. Улыбки и аплодисменты зрителей дарят невероятный кайф. Быть собой на сцене – это искусство: правильно держать микрофон, с красивой походкой выйти, красиво и грамотно говорить.

Три года назад Анне довелось вместе с Юлией поработать в детском лагере вожатой.

– Я считаю, она развивалась и сама, в первую очередь как наставник, когда обучала меня умению держать себя с детьми и комфортно чувствовать на сцене.

Третий человек, которого Анна назвала своим наставником, – это тренер Яна Вершинина.

– Это человек, который преподал мне азы тренерства, научил составлять грамотно тренерские программы для детей, подать информацию для того или иного возраста, и просто научил самой становиться наставником для кого-то, – отозвалась о своем тренере Анна Махотина. – Благодаря этим людям я сейчас не боюсь пробовать что-то новое, развиваться и совершенствоваться. Учусь от своих наставников и стараюсь сама стать для подрастающего поколения наставником.

Подготовил Артур АРТЕЕВ

Фото предоставлено Анной Махотиной

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