Миллион на лекарства

Прокуратура помогла сыктывкарцу отсудить крупную сумму

Проблемы лекарственного обеспечения льготных категорий граждан обсуждались в ходе прямой линии, состоявшейся на днях в Общественной приемной главы Коми. Оказалось, что проблем в этой сфере немало, но возникают они довольно часто из-за того, что пациенты не знают о своих правах. Например, лекарства по льготным рецептам бесплатно могут получить даже граждане, которые не относятся ни к одной из категорий льготников – например, родители детей в возрасте до трех лет.

Одна из жительниц Сыктывкара рассказала, что ее ребенку два года, она слышала о том, что дети этого возраста могут получить лекарство по льготному рецепту, но лечащий врач на каждом приеме задает вопрос, могут ли родители купить определенное лекарство. Молодая мать честно говорит, что могут, и врач не выписывает льготный рецепт, лекарство приходится покупать.

По мнению участников прямой линии, вопрос о финансовых возможностях родителей у врача в данной ситуации вообще не должен возникать, поскольку все дети в возрасте до трех лет, а дети из многодетных семей в возрасте до шести лет обеспечиваются бесплатными препаратами. Это право установлено постановлением правительства №890 «О государственной поддержке развития медицинской промышленности и улучшении обеспечения населения и учреждений здравоохранения лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения». В постановлении приведен список бесплатных лекарств для детей. Перечень включает необходимый минимум из всех групп препаратов. Так что лекарство для ребенка подобрать можно.

Вопрос о возможности купить лекарство врач мог задать родителям только в том случае, если они были настроены лечиться оригинальными импортными препаратами. По льготным рецептам выдают лекарства, которые закупаются на бюджетные деньги по международным непатентованным наименованиям. По действующему веществу, его дозировке и действию эти препараты (дженерики) полностью идентичны дорогостоящим разрекламированным импортным лекарствам, но по стоимости намного дешевле и произведены, например, не во Франции или Нидерландах, а в РФ, Польше или Индии.

При этом участники прямой линии заверили, что недоверие к дженерикам, которое испытывают некоторые граждане, необоснованно и возникает исключительно из-за разницы в цене оригинального препарата и его аналога – иногда в несколько раз. Тем не менее в недорогом препарате то же самое действующее вещество, которое оказывает то же самое целительное действие.

Впрочем, если речь идет о детях до трех лет, то тут, по мнению представителей Минздрава РК, врач просто обязан выписать льготный рецепт. А родители уже потом могут решить, будут ли они платить за лекарство или бесплатно получат абсолютно аналогичный препарат.

По словам начальника управления организации лекарственного обеспечения и государственных закупок Минздрава РК Елены Логуновой, до 80 процентов жалоб, которые поступают в связи с лекарственным обеспечением по льготным рецептам, связаны именно с «происхождением» препарата. Пациенты недовольны: они хотят принимать определенный импортный препарат, а им выписывают аналогичное лекарство российского производства. Елена Логунова подчеркнула, что закупка недорогих препаратов – это не «каприз» минздрава, аптек или медицинских учреждений. Закупки на бюджетные средства регламентируются ФЗ №44 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Одна из жительниц Сыктывкара уверяла, что она-то совсем не привередлива, и согласна была бы на положенный льготнику дженерик, но врачи и их не выписывают, уверяя, что лекарств в государственных аптеках нет, льготные рецепты месяцами лежат «неотоваренными». Пациентка заподозрила, что врачам запретили выписывать льготные рецепты ради экономии.

Рекомендации участнице прямой линии дала помощник прокурора Сыктывкара Виктория Туршатова. Она пояснила, что в случае, если врач отказывается выписывать льготный рецепт гражданину, имеющему на это право, пациент может обратиться с жалобой в территориальный орган Росздравнадзора или в прокуратуру по месту жительства.

Участвовавшие в прямой линии представительницы сыктывкарской поликлиники №3 не без возмущения заметили, что описанной ситуации, как минимум в поликлинике, где они работают, быть не может. Медики утверждали, что никакого запрета на выписку льготных рецептов нет, напротив, врачи обязаны назначить лечение и выписать льготный рецепт, если таковой положен.

Виктория Туршатова напомнила о том, что при наличии льготного рецепта, но отсутствии выписанного лекарства в аптеке гражданин имеет право на возмещение средств, затраченных на самостоятельную закупку препарата. Осуществляется компенсация затрат по решению суда, в интересах пациента с иском в суд может обратиться прокуратура. В 2018 году сотрудники прокуратуры Сыктывкара подали около 40 исковых заявлений, на сегодня все исковые заявления рассмотрены, удовлетворены судебными органами. В этом году подано 30 исков в интересах граждан, 20 удовлетворены судом, остальные находятся на рассмотрении. Суммы возмещения разные, в прошлом году суд удовлетворил иск о возмещении затрат на приобретение лекарственного препарата в размере около миллиона рублей. Если выписан льготный рецепт, но лекарство пришлось покупать, гражданин может обратиться в прокуратуру, к заявлению необходимо приложить чек, подтверждающий приобретение лекарства. Сотрудники прокуратуры проведут проверку, установят обоснованность назначения и выписки этого препарата, определят, имеется ли факт нарушения права гражданина на своевременное обеспечение, и при необходимости подготовят исковое заявление в суд.

Елена Логунова сообщила, что бесплатные лекарства могут получить и те граждане, которые не относятся к льготным категориям, – в том случае, если поставленный им диагноз имеется в перечне социально значимых заболеваний. В этот перечень входит немало заболеваний, в том числе бронхиальная астма, сахарный диабет, катаракта, глаукома, психиатрические и онкологические заболевания и ряд других.

Людмила ВЛАСОВА

Фото pharmvestnik.ru