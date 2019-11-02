Гуру нефтеподготовки

В рамках Года наставничества в Коми проходит республиканский конкурс «Наставник года». Каждый муниципалитет провел отборочный тур и выдвинул трех самых сильных и активных кандидатов на региональный этап состязаний. В Усинске победителем в номинации «Наставничество на производстве, в бизнесе и иных производственных сферах» стал начальник УПН «Уса» Цеха по подготовке и перекачке нефти ТПП «ЛУКОЙЛ-Усинскнефтегаз» Владимир Токмаков.

Конкурс учрежден в качестве стимула для развития движения наставничества, повышения социального статуса наставника и признания его роли в подготовке и воспитании молодых кадров. Кроме того, он призван способствовать обмену опытом и лучшими практиками активных наставников республики.

Состязания проводятся в два этапа. Первый состоялся на муниципальном уровне. За право называться лучшими конкурсанты боролись в трех номинациях: «Наставничество на производстве, в бизнесе и иных производственных сферах», «Наставничество в образовании, здравоохранении, социальной сфере, культуре, спорте и иных непроизводственных сферах», «Наставник – ветеран отрасли».

Из девяти соискателей комиссия определила трех победителей, которые представят Усинск на конкурсе в столице Коми.

– Прекрасно, что к нам возвращается эта традиция. Не каждый специалист может стать хорошим наставником. Нужно быть чуть больше, чем профи, иметь желание учить, делиться опытом. Я надеюсь, наши победители достойно представят Усинск на региональном уровне, – отметил на торжественной церемонии награждения глава городского округа – руководитель администрации муниципалитета Николай Такаев.

Лукойловцы могут гордиться коллегой – Владимир Токмаков оказался в тройке победителей.

Молодой человек окончил престижный Санкт-Петербургский горный университет, уже дипломированным специалистом вернулся на малую родину и устроился в ЛУКОЙЛ-Коми. С 2011 года трудится в ЦППН, последние четыре года в статусе начальника установки подготовки нефти.

По признанию Владимира, к наставничеству пришел самостоятельно – взял обязанности учителя для двоих молодых специалистов. И вырастил из вчерашних студентов настоящих профессионалов. Например, Вячеслав Парубочий неоднократно отмечался на корпоративном уровне, он постоянный участник различных научно-производственных конференций, конкурсов, является победителем XIV Конкурса «Лучший молодой специалист года» ПАО «ЛУКОЙЛ» в номинации «Инженер-технолог в нефтегазопереработке и нефтехимическом производстве».

Кстати, сам Владимир Токмаков с головой уходит в работу, уже начал подготовку к республиканскому этапу конкурса, а свободное время предпочитает проводить с родными – два месяца назад он стал отцом. В семье родилась дочь.

– Как настоящий нефтяник, всегда готов к новым испытаниям. Конкурентов в борьбе за звание лучшего наставника республики пока не знаю, надеюсь, нашу практику и успехи оценят на самом высоком уровне, – отмечает Владимир Токмаков.

Валентина ЗАХАРОВА

Фото Александра ГРЫЗЛОВА