Госпрограмма со вкусом томатов

Министр сельского хозяйства Коми рассказал о планах и достижениях

Во время бюджетных слушаний в Госсовете доклады о госпрограммах сопровождаются, как правило, слайдами со статистическими данными, иногда фотографиями, иллюстрирующими результаты работы того или иного министерства. Но во время рассмотрения сельскохозяйственной программы парламентарии воспринимали информацию не только ушами и глазами, но и попробовали ее на вкус – их угостили первыми томатами из теплиц под Сосногорском.

Как пояснил министр сельского хозяйства и потребительского рынка Коми Анатолий Князев, основная цель госпрограммы – достичь самообеспеченности населения нашей республики основными продуктами питания: мясом, рыбой, молоком, яйцами, овощами.

По словам министра, сейчас Коми обеспечивает себя мясом птицы на 59 процентов, яйцом – на 61 процент. И это довольно неплохие показатели для Северо-Запада в целом, поскольку во всем округе никто, кроме Ленинградской области, не имеет развитого птицеводства.

– К тому же надо отметить, что мы имеем возможности роста этих двух направлений с учетом того, что строится мощный комбикормовый завод на площадке птицефабрики «Зеленецкая». Это позволит на 50 процентов увеличить производство продукции птицеводства – яйца и мяса. В итоге мы можем достичь 100-процентной самообеспеченности этими продуктами, – рассказал Анатолий Князев. – Но пока невозможно это сделать в свиноводстве, тяжело сделать в производстве молока. Строим мы много, за четыре года построили 40 новых животноводческих ферм. Тем не менее объемы производства молока пока не велики, нет заметного скачка. Потому что фермы – это не промышленные предприятия, где установили станки, нажали на кнопку – и все заработало. На фермах процессы налаживания идут годами: чтобы выйти на проектную мощность, нужно не менее двух-трех лет. Поэтому плоды нашей работы – в будущем. И останавливаться не будем, будем ежегодно вводить от пяти до десяти ферм. Это наши планы, они реальны, просчитаны, заложены в бюджеты. Надеюсь, что у нас все получится.

Обеспеченность овощами закрытого грунта до недавнего времени составляла 24 процента от потребности. Но с вводом тепличного комплекса «Сосногорский», по словам Анатолия Князева, республика не только сможет полностью обеспечивать себя такими овощами, но и продавать часть продукции в другие регионы. На проектную мощность комплекс должен выйти в 2020-2021 годах. Но уже сейчас в его теплицах еженедельно можно собирать по 10 тонн помидоров и по 10 тонн огурцов. Первые огурцы появились еще несколько месяцев назад, а первые партии томатов сняли буквально на днях, ими-то министр и угощал парламентариев.

Анатолий Князев в беседе с журналистами отметил, что прошедшее лето и первые осенние месяцы стали для аграриев непростыми: из-за холодной дождливой погоды кормов заготовили меньше плана. Хотя 20 центнеров кормовых единиц, которые мы в этом году в результате имеем, даже выше среднероссийского уровня. Пороговый минимум для нашего региона – 13 центнеров на голову, если будет меньше – скот уже начнет голодать. И этого порогового минимума не смогли достичь в Инте, Усинске, Усть-Цилемском, Удорском и Княжпогостском районах.

Минус нынешнего сезона заготовки кормов еще в том, что отставание идет по определенным видам: сенажа удалось заготовить больше плана, а вот сена явно будет не хватать. Комбикормами придется покрывать нехватку грубых кормов. То есть налицо недостаточное разнообразие в рационе, что может повредить показателям по молоку и мясу. Поэтому по всей республике введен режим ЧС по кормам. До этого он действовал только в отдельных районах. Ради того, чтобы аграрии смогли закупить достаточное количество сена и комбикормов, из бюджета Коми выделят 88 миллионов рублей. Практически на каждую условную голову КРС будет выделено 4,5 тысячи рублей, на эти деньги можно купить четыре стандартных рулона сена, а корове на зиму нужно восемь рулонов.

Что касается овощей открытого грунта, картофеля, в республике сейчас производится до 90 процентов от потребности. И наращивать показатели особого смысла пока нет, в России сейчас перепроизводство второго хлеба. Поэтому и Минсельхоз РФ перед региональными министерствами задачи увеличивать площади под картофель, объемы его производства не ставит – спрос у населения удовлетворен полностью. Так что производством картофеля регионам увлекаться не рекомендуют, а советуют лучше попытаться наладить его переработку – в спирт, крахмал или что-то еще.

– Была у нас идея создания завода по производству крахмала, обсудили ее на всех площадках, и депутаты Госсовета Коми ее поддержали, но, к сожалению, инвестора мы не нашли, – пояснил министр, разговаривая на тему переработки картофеля с журналистами. – А без вложения денег такой проект, конечно, невозможно реализовать. Но если инвестор появится – никаких проблем, реанимируем проект. Мы уже подобрали площадку. Чтобы выращивать картофель, нам бы понадобилось порядка пяти тысяч гектаров земли, мы бы их тоже нашли.

Полное название рассматриваемой госпрограммы коротким не назовешь – «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, развитие рыбохозяйственного комплекса в Республике Коми». В ее состав входят шесть подпрограмм, в одну – и основную из них – «Развитие отраслей агропромышленного комплекса» со следующего года включили все отраслевые подпрограммы, бывшие до этого самостоятельными. Плюс в состав госпрограммы входят региональные проекты «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации» и «Экспорт продукции АПК», который, в свою очередь, включает в себя и вопросы развития конкуренции на рынках племенного животноводства, вылова и переработки водных биоресурсов, товарной аквакультуры.

В общем, неудивительно, что доклад министра длился более сорока минут, а потом он еще больше часа отвечал на вопросы депутатов.

В целом в Коми на развитие сельского хозяйства в ближайшие три года направят более пяти миллиардов рублей. В 2020 году – 1,9 миллиарда, в 2021 и 2022 – по 1,6 миллиарда. В следующем году больше всего средств достанется, конечно, объединенной подпрограмме развития отраслей АПК и рыбохозяйственного комплекса – 870 миллионов рублей. Более 374 миллионов – на подпрограмму «Комплексное развитие сельских территорий» (по поручению главы Коми финансирование этого направления увеличено). «Поддержке малых форм хозяйствования и сельскохозяйственной кооперации» достанется более 218 миллионов, «Обеспечению ветеринарного благополучия» – 208 миллионов, «Развитию мелиорации» – более 30 миллионов. 327 миллионов с лишним в следующем году направят в качестве субсидий на возмещение затрат на производство и реализацию товарной продукции.

– Глава Коми Сергей Гапликов очень трепетно относится к нашей отрасли, и любая просьба не остается нерассмотренной, поэтому мы по сравнению с другими регионами имеем хороший бюджет. В Чувашии, где я раньше жил и работал, вкладывают в отрасль за свой счет 450-500 миллионов. А мы вкладываем от себя до миллиарда рублей. Притом что у нас пока объемы производства в два раза ниже, чем в Чувашии, – отметил министр.

Анатолий Князев сравнил госпрограмму, о которой он рассказывал, с живым организмом, поскольку она постоянно растет – появляются новые подпрограммы.

– С учетом принятых на уровне Федерации национальных проектов мы получили три новых направления. Будем заниматься усиленно развитием малого и среднего предпринимательства (такой бизнес представлен у нас в форме фермерских хозяйств), развивать потребкооперацию, а также международную кооперацию и экспорт продукции – в рамках этого проекта у нас уже разработана своя подпрограмма, – рассказал министр. – Конечно, пока у нас экспорт не так уж велик по сравнению с другими регионами, поскольку мы не имеем возможности выращивать зерно – основной экспортный продукт в России. Поэтому мы нацелены на экспорт дикоросов и оленины. Мы сделали уже много для того, чтобы выйти с нашей олениной за пределы страны. Сейчас продаем оленьи шкуры, другую побочную продукцию, но по самому мясу пока идут процессы согласования. Мы прошли проверку со стороны еврокомиссаров, которая продолжалась два года, и наконец-то они дали заключение, что мы можем продавать нашу оленину за рубеж. Сейчас необходимо войти в реестр экспортеров оленины, и тогда у нас процесс пойдет.

Также, как сообщил Анатолий Князев, недавно изменились направления и условия по устойчивому развитию сельских территорий. По его словам, программу развития сельских территорий сейчас многие признают одной из самых эффективных в стране.

28 октября в Сыктывкаре в Академическом театре драмы имени Виктора Савина прошло торжественное собрание, посвященное Дню работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

Зампред правительства Коми – министр сельского хозяйства и продовольственного рынка Анатолий Князев, выступая перед аграриями, порадовал их хорошей новостью, сообщив, что главой Коми принято решение об увеличении финансирования сельского хозяйства – в следующем году оно достигнет почти двух миллиардов рублей.

От лица правительства Коми Анатолий Князев объявил о присвоении ряду работников отрасли почетных званий «Заслуженный работник РК» и «Почетный работник сельского хозяйства РК», вручил почетные грамоты республиканского правительства и от Минсельхоза России, другие награды.

Председатель Госсовета Коми Надежда Дорофеева также поздравила работников и ветеранов отрасли, вручила им благодарственные письма.

– Мы много строим на селе, и не только фермы. Сейчас появилось дополнительное направление – капитальный ремонт объектов культурной и социальной сферы, в первую очередь школ. Это может принести большую пользу для селян. К сожалению, когда мы начали заниматься этой темой, выяснилось, что муниципалитеты не готовы заявляться на капремонт школ, нет проектов, нет экспертизы документов. Будем этим заниматься, помогать муниципалитетам, закладывать деньги, чтобы к середине следующего лета мы могли заявиться на реализацию данного направления. Дальше пойдут более масштабные проекты в части строительства спортивных объектов. Если раньше это были небольшие площадки, то на сегодня мы можем заявляться на строительство физкультурно-оздоровительных комплексов, – сообщил заместитель председателя правительства Коми. – В этом году мы уже заявились на строительство ФОКа в Троицко-Печорске стоимостью порядка 174 миллионов рублей. Этот объект был у нас в программе, и если мы пройдем федеральный конкурс, то у нас высвободятся деньги, которые были на него ранее заложены в бюджете республики. И мы их сможем перераспределить на другие направления. Я считаю, что это направление даст толчок для дальнейшего развития села.

При этом Анатолий Князев признал, что в курируемой им отрасли еще есть недоработки. Например, пока недостаточно делается для восстановления и ввода в оборот заброшенных земель. А также заброшенных мелиоративных сетей, не хватает денежных средств и техники. Федеральная помощь на покупку техники выделялась, но не в таких количествах, чтобы решить проблему.

– Надеемся, в следующем году будет существенная помощь от Федерации. Мы взяли план ежегодно вводить в оборот не менее 700 гектаров таких земель. Но хочется больше, потому что для любого фермера основа всего – земля. Если ее нет, нечего и затевать дело, – высказался министр.

Анна ПОТЕХИНА

Фото gsrk.ru