Александр Кердан: «Республика Коми может гордиться своими писателями»

На следующей неделе Коми станет одним из центров литературной жизни России. С 4 по 6 ноября в Сыктывкаре пройдет ХХ конференция Ассоциации писателей Урала, Западной Сибири и Поволжья. В эти же дни в Финно-угорском этнокультурном парке в селе Ыб будет работать семинар молодых переводчиков. В преддверии масштабного литературного форума «Республика» взяла эксклюзивное интервью у сопредседателя правления Союза писателей России, координатора Ассоциации писателей Урала Александра Кердана.

– Какие вопросы будут обсуждать участники писательской конференции?

– Мы будем подробно говорить о проблемах современного художественного перевода и о путях их преодоления. Ассоциация писателей Урала, Западной Сибири и Поволжья сегодня объединяет 22 писательские организации от Алтайского края до Республики Коми и от ЯНАО до Оренбургской области.

Конференция начнет работу утром 6 ноября в большом зале парламента Коми. С докладом «Мы снова говорим на разных языках: о проблемах художественного перевода в современной отечественной литературе» выступит хорошо известный в Коми поэт и переводчик, лауреат госпремии Республики Коми Андрей Расторгуев, ныне живущий в Екатеринбурге. Содоклад «Об опыте совместного развития русской и коми литератур в Республике Коми» сделает председатель республиканской организации Союза писателей России Елена Козлова. На конференцию приглашаются и библиотекари, и учителя литературы, все, кому интересно состояние современной словесности.

Вечером этого же дня состоится церемония вручения Всероссийской литературной премии имени Мамина-Сибиряка. Открыть секрет, кто будет назван лауреатом, пока не могу, но позволю себе анонс. В число лауреатов попал и писатель из вашей республики.

Молодые переводчики из пятнадцати регионов России будут работать в этнопарке. Там одновременно пройдет пять семинаров поэзии и прозы, которыми будут руководить известные мастера художественного перевода, такие как Геннадий Иванов и Валерий Латынин (Москва), Елена Пиетиляйнен (Петрозаводск), Валентина Ерофеева-Тверская (Омск), Нина Ягодинцева (Челябинск). По итогам семинара лучшие его участники будут приняты в Союз писателей России, получат возможность на льготных условиях поступить в Литературный институт имени Горького.

Всероссийское совещание переводчиков по договоренности с центральным правлением Союза писателей России мы приурочили к конференции не случайно. Нужно еще раз проанализировать, как обстоят дела с литературной учебой у тех, кто занимается художественным переводом, чтобы познакомить друг с другом молодых литераторов из 14 регионов России, чтобы на основе этого знакомства они начали переводить друг друга на свои языки. Вместе с Еленой Козловой мы в преддверии семинара разослали в писательские организации подстрочники молодых поэтов и прозаиков Республики Коми, и наши семинаристы перевели более десятка авторов. Эти переводы будут опубликованы в альманахе «Чаша круговая». В свою очередь в выходящем в Сыктывкаре журнале «Войвыв кодзув» помещены стихи и проза восьми авторов из Омска, Челябинска, Тюмени, Томска и Екатеринбурга. Считаю, что такая совместная работа обогащает наших литераторов. Она очень важна и нужна для дальнейшего развития и коми литературы, и русской. К слову, читая рукописи и подстрочники для семинара в Ыбе, загорелся и сделал свой перевод стихотворения вашего земляка Михаила Елькина. Это уже второй опыт перевода авторов, пишущих на коми языке. Прежде мне доводилось переводить стихи Анжелики Елфимовой, поэта, близкого мне по духу.

– Как вы оцениваете современное состояние литературы Республики Коми?

– Раздавать оценки – это занятие для литературоведов, коим я не являюсь. Но могу с полной уверенностью сказать, что писательское сообщество вашей республики пользуется в Союзе писателей России заслуженным авторитетом. Вызывает уважение сплоченность организации, умение решать по-доброму самые непростые вопросы. Отдельные слова благодарности за работу с творческой молодежью и активное участие в делах нашей ассоциации. И, конечно, нельзя не отметить роль руководителя организации Елены Козловой, всегда доброжелательной и позитивно настроенной. Думаю, что от ее спокойствия и мудрости многое зависит.

К слову, для проведения конференции Сыктывкар был избран именно потому, что здесь есть чему поучиться в вопросе взаимодействия культур и языков, здесь работа по художественному переводу всегда в центре внимания и власти, и общественности, и литераторов.

– Какой вклад наши писатели вносят в современную литературу?

– Составление списков – дело неблагодарное: кого-то обязательно не назовешь и тем самым невольно обидишь. Поэтому сразу извиняюсь перед друзьями из республиканской организации, если кого-то вдруг не назову. Далеко за пределами республики известны имена ваших замечательных поэтов: Надежды Мирошниченко, Андрея Попова, Александра Суворова, Елены Афанасьевой, Любови Ануфриевой, Нины Обрезковой и Анжелики Елфимовой. Среди прозаиков я бы отметил Елену Козлову, Петра Столповского, замечательную писательницу Елену Габову, которой мы одной из первых в России вручили международную премию Владислава Крапивина. А пару лет назад в Кирове я был свидетелем получения ею премии Александра Грина.

По своему уровню произведения, вышедшие из-под пера названных мной авторов, – это настоящая литература, мне лично интересная. А я читатель придирчивый (по долгу службы, как редактору литературно-художественного альманаха «Чаша круговая», быть таким приходится). «Федеральность» же и «раскрученность» имени или книги – это уже иная технология, к таланту автора и качеству его произведения имеющая довольно относительное отношение. Поэтому своими земляками вы вправе гордиться, без всяких экивоков.

Александр Кердан – литератор, сопредседатель правления Союза писателей России, координатор Ассоциации писателей Урала. В прошлом – офицер, полковник в отставке. Доктор культурологии и кандидат философских наук. Заслуженный работник культуры РФ. Лауреат Большой литературной премии России. Автор 65 книг стихов и прозы, вышедших в России, США, Азербайджане. Его произведения переводились на 11 языков, в том числе и на коми язык.

– В Коми литературный процесс идет на двух государственных языках. Аналогичная ситуация и в других национальных регионах. Как это помогает развитию литературы?

– Принцип – единство в многообразии – всегда был определяющим в литературном процессе в России. Одновременное развитие, взаимопроникновение и взаимообогащение литератур народов, живущих в нашей стране, это непреложное условие гармоничного развития отечественной словесности в целом. Как я уже отмечал, в вашей республике это хорошо понимают и прилагают усилия, чтобы и русская литература, и литература на коми языке именно так и развивалась. Надо заметить, что и в ряде других национальных регионов: в Татарстане, в Ханты-Мансийском автономном округе, Чеченской Республике и в других регионах эта работа также ведется.

Проблемой остается то, что, как правило, книги на национальных языках издающиеся в этих регионах, за их пределы не выходят. А ведь представители разных народов живут по всей России. На нехватку книг на национальных языках жалуются библиотекари практически повсеместно, где мне приходилось бывать.

Вторая важная проблема – уровень литературно-художественных переводов, воспитание нового поколения переводчиков. В начале 1990-х годов государство делегировало эту задачу общественным объединениям, у которых нет ни надлежащего финансирования, ни образовательного ресурса, ни полиграфической базы. Сегодня необходимо, на мой взгляд, решать эти проблемы всем миром, и без поддержки государства на федеральном уровне здесь не обойтись.

– Чем провинциальные писатели отличаются от столичных?

– Рисовать коллективный портрет писателя невозможно, ибо каждый автор – «изделие» штучное. Когда-то руководитель Союза писателей России Валерий Ганичев пошутил, что писатели при команде: «На первый-второй рассчитайсь!» – все сразу делают шаг вперед. То есть вторых нет! Если же попытаться все-таки как-то обобщить, то большинство современных писателей – это люди взрослые, умудренные опытом работы в разных отраслях экономики, науки, прошедшие школу армейской службы, получившие образование, имеющие за спиной и книги, и литературные награды.

Говорить о писателях столичных и провинциальных в эпоху соцсетей и интернета как-то неловко. Конечно, какие-то отличия есть, но они не столь существенны и не так заметны, как в прошлые годы. Я здесь не говорю о писательской богеме, так называемых медийных лицах, которые не сходят с телеэкранов и постоянно мелькают в списках «Нацбестселлера» или «Большой книги». О них разговор особый. Мы же говорим о писателях-тружениках, сеющих разумное, доброе, вечное, бескорыстно, по зову души. Такими патриотами России и отечественной словесности и являются большинство писателей, которых я знаю.

– Для кого они в первую очередь пишут?

– Вспомнились слова одного классика: «Россия – такая огромная страна, что в ней у каждого писателя обязательно найдется свой читатель». Этот читатель есть и сегодня. Когда начинают стенать, что книги никому не нужны, что художественная литература в загоне, я говорю: поезжайте в село, в маленький город, вы увидите, сколько людей приходит на встречи с писателями в библиотеку, как ждут там слово литератора, сколько проводится там представлений новых книг. Отдельные слова признательности лучшим друзьям писателей и читателей – библиотекарям. Да и в мегаполисах литературные вечера не пустуют.

Конечно, в современной России несколько изменился возрастной состав активных читателей. Это в основном дети, подростки, юношество и пенсионеры. Наши сограждане среднего возраста в поте лица зарабатывают на хлеб насущный, поэтому им пока не до книг. Если они не гуманитарии и не ученые. Но и у них книга не исчезает из жизни совсем. Знаю по отзывам знакомых книгоиздателей, что все большим интересом пользуются электронные и аудиокниги. А это означает, что когда-то, став посвободнее, и эти соотечественники возьмут в руки обычную книгу. Так что без читателя мы не останемся.

– В чем была необходимость создания Ассоциации писателей Урала?

– В середине 90-х годов прошлого века ситуация в писательском сообществе и вокруг него была непростой. Распад единого Союза писателей СССР на два крупных, мягко скажем, недолюбливающих друг друга союза и целый ряд более мелких союзов и литобъединений, живущих по своим собственным правилам, со своими эстетическими установками или вовсе без них. Практически полное отсутствие государственной поддержки книгоиздания и деятельности творческих организаций в Москве и в провинции. Выселение писательских организаций из домов писателей, передел собственности бывшего СП СССР. Разрыв межрегиональных писательских связей. Бедственное существование большинства писателей старшего поколения, не сумевших приспособиться к новым рыночным отношениям и небрежение по отношению к молодым.

Анализ сложившегося положения дел и нежелание смириться с ним привели нас с коллегами к идее создания Ассоциации писателей Урала. Замечу, что сам процесс принятия этого решения был непростым и занял почти пять лет. Были среди руководителей местных отделений творческих союзов активные противники подобного объединения. Кто-то из непонимания, кто-то из зависти, кто-то просто из нежелания поступиться ролью «царя горы» в своем писательском коллективе.

Ассоциация – своего рода образец новой формы писательского содружества, воплощение идеи создания единого литературного и даже шире – культурного пространства, в котором тесно взаимодействуют различные институты общества, представители различных писательских союзов, другие участники литературного процесса.

Беседовал Артур АРТЕЕВ

Фото из личного архива Александра Кердана