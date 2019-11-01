Коми вошла в Совет по делам Арктики

Республика Коми стала полноценным участником Совета комитета Санкт-Петербурга по делам Арктики. Как сообщили в Представительстве РК в СЗФО, 31 октября в Смольном состоялось третье заседание Совета по делам Арктики и представительств субъектов РФ в Санкт-Петербурге, полностью или частично входящих в состав Арктической зоны Российской Федерации.

Подписано соглашение о сотрудничестве между комитетом Санкт-Петербурга по делам Арктики и Представительством Республики Коми в Северо-Западном федеральном округе.

Представительство Коми присоединилось к действующему соглашению о сотрудничестве между комитетом и представительствами других субъектов. Таким образом, Республика Коми стала полноценным участником совета.

Основные задачи совета – сотрудничество и взаимодействие в целях комплексного социально-экономического развития Арктической зоны, развитие межрегиональных деловых контактов, привлечение к совместным проектам представителей промышленных, научных, образовательных организаций Санкт-Петербурга и субъектов Арктической зоны.

Исполняющий обязанности представителя Республики Коми в Северо-Западном федеральном округе Валерий Козлов подчеркнул, что все арктические проекты имеют межрегиональный статус. При их планировании и реализации должны быть учтены как возможности и потребности каждого региона, так и значимость проекта для Арктической зоны в целом.

– Такие площадки, как совет, созданный по инициативе комитета Санкт-Петербурга по делам Арктики, позволяют координировать интересы регионов, обеспечивать взаимодействие не только органов власти всех уровней, но и научно-образовательных организаций и бизнеса, – отметил Валерий Козлов.

В Совет комитета Санкт-Петербурга по делам Арктики и представительств субъектов Российской Федерации в Санкт-Петербурге, полностью или частично входящих в состав Арктической зоны, вошли Архангельская, Мурманская области, Ненецкий автономный округ, Республика Коми, Республика Саха (Якутия), Ямало-Ненецкий автономный округ.

Лина ПЕРОВА

Фото Представительства РК в СЗФО