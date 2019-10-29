Время молодых

В Москве завершилась XIV Межрегиональная научно-техническая конференция молодых специалистов ПАО «НК «Роснефть». Представители ООО «РН – Северная нефть» выступили с актуальными проектами, которые, по мнению жюри, имеют все шансы для внедрения.

Научно-технические конференции среди молодых специалистов дочерних обществ НК «Роснефть» – это важнейшее испытание, возможность заявить о профессиональных амбициях и принести реальную пользу компании. В финальный этап состязания попадают только лучшие молодые нефтяники, кто стал призером НТК на уровне предприятия, а затем успешно выступил на кустовой конференции среди представителей дочерних обществ компании.

Межрегиональная НТК по традиции прошла на базе МГУ имени Ломоносова – одного из ведущих вузов – партнеров «Роснефти». Исследовательские проекты экспертам представили сотни молодых специалистов.

«РН – Северная нефть» на конференции представляли технолог отдела разработки месторождений Глеб Кукуруз, технолог цеха подготовки, переработки и сдачи нефти укрупненного нефтепромысла №1 Дмитрий Коровинский, инженер отдела главного механика Наталия Игушева.

Усинские нефтяники впервые отстаивали честь «РН – Северная нефть» в финале НТК. Однако отсутствие опыта не помешало ребятам блестяще презентовать свои неординарные решения по оптимизации производства и получить высокие оценки экспертов.

В своей научной работе Глеб Кукуруз предложил создать новую модель для ускоренного расчета продуктивности горизонтальных скважин с многостадийным гидроразрывом пласта. По словам молодого специалиста, для многократных пересчетов профилей добычи скважин с таким типом закачивания не всегда удобно использовать методы, основанные на сложной физике и требующие больших вычислительных мощностей. Нефтяник решил создать быстрый метод, точность которого будет достаточной для ряда задач.

– Разработкой этого инструмента занимаюсь не первый год. В итоге после трех этапов НТК можно сказать, что понимание, какой должна быть работа, достойная высокой оценки, у меня сформировалось. В следующем году обязательно продолжу работу над проектом и покорением новых вершин.

Наталия Игушева дошла до финала НТК с идеей нового метода для проведения диагностики оборудования без нарушения технологического процесса объекта. Внедрение проекта, по расчетам специалиста, позволит оценивать 100% поверхности оборудования и решит ряд проблем, связанных с подготовкой агрегатов к обследованию.

– Предлагаю использовать метод для сложных конструкций, а также в случаях невозможности вывода оборудования из технологической схемы. Уверена, что идея может быть полезной как «РН – Северная нефть», так и другим дочерним обществам компании, – поделилась Наталия Игушева. – В разработке проекта меня поддерживали коллеги. Благодарю за помощь главного механика Вячеслава Зайченко, главных специалистов отдела Павла Дюлича и Дмитрия Воробьева, куратора и ведущего инженера ОГМ Михаила Пестова.

Еще один участник финального этапа НТК Дмитрий Коровинский посвятил научные поиски актуальной проблеме – снижению количества реагента, применяемого при подготовке нефти. Молодой специалист разработал схему, по которой эффект от экономии реагента-эмульгатора достигает одного миллиона рублей в год.

– В Москве собрались лучшие молодые новаторы «Роснефти». Однако стремление к победе не мешало дружескому общению. Мы познакомились с коллегами со всей России, обсудили современные задачи отрасли, обменялись опытом. Конференция – это прекрасный шанс заявить о себе и обрести полезные контакты, – отметил Дмитрий Коровинский.

На закрытии Межрегиональной НТК руководители профильных департаментов НК «Роснефть» подчеркнули, что успех компании зависит от интеллектуального потенциала молодых нефтяников. Научное состязание подтвердило, что нынешняя молодежь готова к сложным производственным вызовам и покорению новых высот в отрасли.

Пресс-служба ООО «РН – Северная нефть»