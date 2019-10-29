ПОРА для северов

Арктическая зона России прирастет Интой, Усинском и Усть-Цильмой

22 октября прошло выездное заседание дискуссионного клуба проектного офиса развития Арктики (ПОРА) «Стратегическая сессия – Арктика 2035». С помощью видеомоста участники в Москве, Сыктывкаре и Воркуте обсудили насущные проблемы самых северных территорий Коми, социально-экономические перспективы, в том числе проекты, связанные с разработкой месторождений полезных ископаемых, и то, какую роль республика может сыграть в развитии Арктической зоны (АЗ).

Подобные дискуссии ранее прошли в Мурманске, Архангельске, Якутске, Петрозаводске, Дудинке, Салехарде, Нарьян-Маре, а также в Санкт-Петербурге. Предложения, прозвучавшие на таких встречах, прорабатываются и, если это целесообразно, вносятся в стратегию развития Арктической зоны России.

Власти Коми несколько лет добиваются расширения Арктической зоны России, обосновывая это тем, что перечисленные муниципалитеты расположены по линии Северного полярного круга, в зоне распространения многолетней мерзлоты, что в мировой практике является одним из важнейших факторов отнесения к арктическим территориям. Напомним, глава республики Сергей Гапликов на Международном арктическом форуме в Архангельске заявлял, что работа в этом направлении — это больше дань историческому опыту, исторической справедливости, когда люди, столько лет проживая бок о бок, сейчас обделены:

– Последние разработки в этом плане – это основы государственной региональной политики, утвержденные президентом в январе, там заложено все, чего мы многие годы добивались: территориальные особенности регионов, природно-климатические, удаленность, труднодоступность, состояние инфраструктуры – это все теперь при определении размера помощи со стороны федерального бюджета должно учитываться.

Модератором дискуссии выступил координатор программ, член правления ПОРА Александр Стоцкий. А одной из актуальных тем разговора стало грядущее включение в Арктическую зону Инты, Усинска и Усть-Цилемского района, об этом сообщил заместитель министра по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Крутиков. Пока из муниципалитетов Коми в АЗ входит только Воркута. Соответственно, роль республики в развитии арктических территорий может существенно возрасти.

– Если мы говорим об Инте, Усть-Цильме и Усинске, то, конечно же, это даст дополнительные меры стимулирования, – прокомментировал представителям СМИ планы по распространению Арктической зоны на дополнительные территории Коми министр инвестиций, промышленности и транспорта региона Александр Ремига. – У нас есть проекты с определенным уровнем реализации, в первую очередь это Тимано-Печорская газовая компания, которая обладает лицензией на несколько месторождений, потенциально приличные запасы по нефти и по газу. Безусловно, это стимулирующая мера, чтобы реализовывать эти проекты, переродить жизнь Интинского района. Потому что экономика предприятий совсем по-другому работает, значительные поблажки по налогам на прибыль, на имущество, по страховым взносам.

По словам Александра Ремиги, последние три месяца проходил этап согласования во всех заинтересованных министерствах, сейчас вопрос включения трех муниципалитетов на рассмотрении премьер-министра, после чего будет готовиться пакет документов уже для президента России.

– Наша задача, чтобы к концу 2020 года все эти районы были включены в Арктическую зону и инвесторы могли пользоваться всеми возможными льготами, – сообщил министр.

В числе экспертов от северного региона выступил мэр Воркуты Игорь Гурьев. Среди основных проблем, которые он обозначил, – проблема пустующих квартир, таковых в городе порядка пяти тысяч. Расходы по их содержанию, отоплению, капитальному ремонту ложатся на местный бюджет, в результате администрация должна ежегодно тратить на эти цели по полмиллиарда рублей. Третий год Воркута живет в режиме уплотнения: жителей неперспективных поселков переселяют ближе к центру, тем более что в некоторых домах бывают населенными порой по две-три квартиры. В прошлом году переселили 160 семей из восьми домов, которые потом отключили от коммуникаций. В нынешнем году – еще четыре дома, переехали порядка 80 семей. Таким образом удалось сэкономить около 20 миллионов рублей в муниципальном бюджете. Также среди первоочередных задач – ремонт аэропорта, дорог.

Кроме того, заведующая лабораторией проблем территориального развития Института социально-экономических и энергетических проблем Севера Коми НЦ УрО РАН Тамара Дмитриева рассказала о принципах реализации регионального компонента в стратегии «Арктика 2035». Ее коллега по научному центру, врио директора Института геологии Игорь Бурцев описал минерально-сырьевую базу Воркутинской опорной зоны Арктики и перспективы ее освоения. Со схожим по теме докладом выступил министр природных ресурсов Коми Роман Полшведкин, поведавший о состоянии недропользования и перспективах освоения Арктической территории республики. Министр экономики Коми Константин Плехов выступил с рядом предложений по стимулированию малого и среднего бизнеса, без которого на северных территориях не выжить и крупным компаниям, реализующим большие инвестиционные проекты. По его словам, малым и средним предпринимателям в Арктике стоит снизить размер страховых взносов, также нужно упростить для них участие в системе госзакупок. Заместитель министра национальной политики Вячеслав Попов поднял вопросы социального и экономического развития коренных малочисленных народов. В частности, есть проблемы с начислением социальных пенсий, поскольку Воркута, где они зарегистрированы, не входит в перечень мест проживания коренных малочисленных народов. Из комментария Александра Крутикова можно было сделать вывод, что проблема как раз в прописке: если граждане зарегистрированы в черте города и не могут доказать, что ведут традиционный образ жизни (например, кочуют с оленями по тундре), специальная мера поддержки им не предоставляется.

Также прозвучали доклады о развитии системы образования в Воркуте заместителя министра образования Коми Лидии Смирновой, необходимости межрегиональной интеграции арктических территорий России проректора академии госслужбы Андрея Чужмарова.

Рассказывая журналистам, какие выводы он сделал по итогам совещания, Александр Ремига отметил, что, на его взгляд, главное, что у министерства Дальнего Востока и Арктики соблюдается последовательность в работе: разрабатывается стратегия, существует план действий по каждому направлению – это затрагивает и социальные аспекты, и связанные с развитием территорий.

Проектный офис развития Арктики (ПОРА) — общероссийская площадка для коммуникации государственных, общественных и коммерческих организаций, заинтересованных в устойчивом развитии Арктики. Экспертный центр «ПОРА» создан для привлечения внимания к социальным, экономическим и экологическим аспектам жизнедеятельности человека на севере страны. ПОРА является базовой площадкой Министерства Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики для разработки Стратегии развития Арктической зоны России до 2035 года.

– Подход не поверхностный, а конкретный, в разрезе каждого направления деятельности. Потому что, если мы, например, рассматриваем Воркуту, то там есть конкретные кейсы по месторождениям, перспективы по золоту, кварцу, баритам. Естественно, якорная тема у нас – угольная промышленность, – пояснил Александр Ремига. – И у министерства Дальнего Востока помимо того, что есть понимание по всем этим направлениям, еще и существенным фактором они видят меры стимулирования, которые не будут предлагать шапочно, а только проектам с перспективой. Если мы по Воркуте предлагаем меры стимулирования инвестиционной деятельности – начиная от малого предпринимательства и заканчивая крупными проектами – должен быть и эффект, привязанный к социальной составляющей. Если мы вкладываем в благоустройство города, в садики, школы, то мы должны понимать, что в 2035-2037 годах город будет развиваться, то есть должна быть экономическая основа: объем инвестиций не должен снижаться, месторождения должны развиваться.

Также министр отметил, что важным фактором является развитие инфраструктуры, в том числе Северного широтного хода, базисного элемента в развитии Воркуты, поскольку создаются все предпосылки для формирования в этом муниципалитете транспортно-логистического кластера.

На вопрос журналиста «Республики», насколько востребованы в России или за рубежом богатства воркутинских месторождений: бариты, кварц, уголь, – так как без спроса на них вести весьма дорогостоящие разработки, строить шахты смысла нет, Александр Ремига ответил, что проекты будут реализоваться только с учетом экономической целесообразности, иначе инвесторы на это не пойдут. Но безусловные перспективы на данный момент, действительно, есть не у всех месторождений.

– Кварца, например, сейчас избыток на мировых рынках, и его добыча не самое перспективное направление. Но ведь есть и другие направления, будем анализировать все, – пояснил министр. – Надо индивидуально прорабатывать каждый проект.

– Тем не менее направление кварца нельзя закрывать, хотя сегодня объемы его добычи небольшие, это высокоценное сырье востребовано. А вот по баритам сегодня конъюнктура такова, что они не востребованы, поэтому необходимо искать ниши на рынке, в том числе на случай появления инвестора. Лицензия на разработку этого месторождения выдана, – добавил Роман Полшведкин. – А угли ценных марок продолжают оставаться востребованными на рынках. Ну и нефть с газом тоже. А включение в Арктическую зону Усть-Цилемского района, Усинска и Инты поможет разработке мелких нефтегазовых месторождений, которая несет за собой высокие инвестиционные затраты. Доступ к ним облегчится. И коэффициент извлекаемости, и вовлечения месторождений будем иметь совсем на другом уровне, в том числе по небольшим компаниям, развитие которых важно для региона.

Значительно изменить ситуацию в Инте, по мнению Романа Полшведкина, может Тимано-Печорская газовая компания с ее четырьмя лицензиями и в целом развитие горнорудного кластера со всем спектром твердых полезных ископаемых на восточном склоне Урала.

Тамара Дмитриева, общаясь с представителями СМИ, в свою очередь указала на необходимость системы мониторинга, определение макроэкономических показателей при реализации арктической стратегии.

– Нужно разрабатывать информационную основу, базу данных развития Арктической зоны России. И тогда она будет встроена в решение этой большой задачи – вот такие должны быть показатели, вот так они будут меряться и в такие периоды, а здесь вы увидите их динамику. И если что-то пойдет не так, это будет сразу видно, – пояснила Тамара Дмитриева. – Мы принимаем много стратегий, много программ, но не всегда отслеживаем ход их реализации. А потом это все откладывается, забывается, мы принимаем новую стратегию и снова решаем те же задачи. Должен быть очень жесткий количественный формат показателей – чего именно мы должны достичь.

По словам заведующей лабораторией, ею и ее коллегами уже проведена работа по сбору базы данных, в ее основе в том числе федеральная база муниципальных образований, она открытая, так что можно оценить, как развиваются другие арктические территории России, на что опираются там. По стратегии было принято решение, сделать Арктическую зону страны самостоятельным объектом статистического наблюдения, с 2016 года уже разрабатываются специальные показатели, они фиксируются, выкладываются на сайте Гос-комстата.

Анна ПОТЕХИНА

Фото varandej.livejournal.com