Помощь на расстоянии

На объектах «РН – Северная нефть» внедряется система телемедицины

В октябре ООО «РН – Северная нефть» сделало важный шаг в решении вопросов охраны труда и здоровья работников – запустило систему телемедицины на Хасырейском месторождении. Теперь нефтяники, которые трудятся в сотнях километров от населенных пунктов, могут дистанционно получить квалифицированную консультацию врача.

Реализация проектов по повышению доступности и качества медицинского обслуживания работников входит в число приоритетных направлений Стратегии «Роснефть-2022».

В 2018 году компания приступила к созданию корпоративной телемедицинской сети, которая должна объединить здравпункты удаленных промышленных объектов и крупные региональные лечебно-профилактические учреждения, что в конечном счете позволит значительно повысить доступность и качество медицинской помощи работникам «Роснефти» в удаленных районах.

В октябре 2019-го пилотный цифровой проект внедрили и в «РН – Северная нефть», дочернем обществе НК «Роснефть»: в здравпункте на Хасырейском месторождении была установлена видеосвязь с врачами Ненецкой окружной больницы в Нарьян-Маре, которые в любой момент смогут оказать коллегам промыслового здравпункта необходимую поддержку.

– На отдаленные месторождения общества, а это сотни километров от ближайших городов, не всегда проходит сотовый сигнал, – рассказала ведущий специалист отдела социальных программ и корпоративной культуры «РН – Северная нефть» Анна Авдеева, – добраться оттуда до «цивилизации» можно только вертолетом или спецтехникой. В здравпунктах трудятся отличные специалисты, все они в полной мере обеспечены необходимым оборудованием и материалами для оказания догоспитальной медицинской помощи. В их распоряжении дефибрилляторы, кардиографы, вакуумные шины любых размеров для эвакуации, медикаменты. Для отработки навыков оказания первой медицинской помощи и сердечно-легочной реабилитации есть современные манекены (роботы-симуляторы). Но бывают ситуации, когда без помощи или совета врачей фельдшерам здравпунктов не справиться. В таком случае у них теперь есть возможность позвонить по защищенному каналу связи в диспетчерский телемедицинский центр и получить необходимую консультацию.

Звонок с промышленного объекта, расположенного посреди Большеземельской тундры, не останется без ответа. Высококвалифицированные врачи Ненецкой окружной больницы – хирурги, реаниматологи, травматологи, кардиологи и неврологи – круглосуточно готовы прийти на помощь.

С первого января 2020 года к телемедицинской сети будут подключены еще пять месторождений «РН – Северная нефть».

Пресс-служба ООО «РН – Северная нефть»