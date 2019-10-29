Гончаров позвали на фестиваль

В Коми впервые пройдет межрегиональный фестиваль гончарного мастерства. Он соберет мастеров 21 и 22 ноября на площадке Сыктывдинского Дома народных ремесел «Зарань» в селе Выльгорт.

В фестивале могут принять участие гончары (керамисты), мастера в сфере декоративно-прикладного искусства, преподаватели дополнительного образования, занимающиеся гончарством и керамикой, специалисты досуговых учреждений – все те, кому интересна эта тема.

Как сообщили «Республике» организаторы фестиваля, в программе форума – круглый стол «Керамика. Традиции и современность», открытые уроки с народным мастером России Валерием Тороповым из Выльгорта, народным мастером России Алексеем Белых из Котласа, членом международной ассоциации изобразительных искусств АИАП ЮНЕСКО Романом Пуртовым из Кирова.

Также в программе мастер-классы для детей, открытие выставки по истории выльгортского гончарного промысла и показ иллюстраций к произведению Валерия Торопова «Сказ о юноше глиняном и красе девице Зарани…», познавательные экскурсии для детей и взрослых. Пройдет открытый семинар по использованию традиционной коми глиняной посуды для приготовления блюд.

Организаторы надеются, что фестиваль станет ярким явлением в событийном календаре Коми.

Артур АРТЕЕВ

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