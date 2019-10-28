Жители Коми проверили свои знания по географии

27 октября практически во всех уголках мира в пятый раз прошел географический диктант. Мероприятие состоялось на 5753 площадках в России и еще в 105 странах. В городах и районах Коми свое знание азов географии можно было проверить на нескольких площадках.

Впервые в Сыктывкаре диктант писали незрячие и слабовидящие читатели специальной библиотеки для слепых Коми имени Луи Брайля. Как рассказали «Республике» в библиотеке, в просветительской акции участвовали двенадцать человек. Восемь из них – это инвалиды по зрению. Четыре библиотекаря писали диктант сами, и одновременно выступали в роли волонтеров. Специалисты взяли себе по два человека, отмечали в бланках их ответы. Каждый читатель самостоятельно готовился дома, а перед началом диктанта провели пробный тест из заданий прошлых лет.

Участникам акции здесь зачитали приветственное слово президента Всероссийского общества слепых, члена оргкомитета «Географического диктанта» Александра Неумывакина, где говорится, что вариант диктанта впервые разработан так, чтобы в акции смогли принять участие инвалиды по зрению.

– Сегодня на десяти площадках, организованных ВОС совместно с библиотеками для слепых в различных регионах России, члены Всероссийского общества слепых проявят свои познания в географии. Это еще один шаг на пути интеграции людей с инвалидностью по зрению в современную общественную жизнь, – отметил Александр Неумывакин.

Помимо Сыктывкара, российские инвалиды по зрению писали диктант в Архангельской, Владимирской, Костромской, Новосибирской, Тверской специальных библиотеках для слепых, а также в специальной библиотеке Чувашии.

Порядка двухсот человек на вопросы географического диктанта отвечали в Сыктывкарском госуниверситете имени Питирима Сорокина. Традиционно акция здесь проходила в центральном корпусе, но в этом году местом ее проведения стали аудитории университетского института естественных наук (здание рядом с бассейном «Орбита»). В двух аудиториях собрались не только студенты и школьники, но и взрослые знатоки географии.

Привет всем тем, кто пришел на диктант, с орбиты передал экипаж Международной космической станции. Астронавты Александр Скворцов и Олег Скрипочка записали приветственное видео.

Далее участникам было предложено немного потренироваться перед диктантом и ответить на несколько вопросов по географии и истории географических открытий.

Когда подошло время проведения самого диктанта, прозвучала важная информация – инструктаж по заполнению «Анкеты участника» и бланка с «Ответами на вопросы диктанта».

Сам диктант длился 45 минут и состоял из сорока вопросов, разделенных на две части, различающихся по степени сложности. Первые десять вопросов базового уровня («географический ликбез») составлены на основе общеизвестных фактов из географии, вторая часть (тридцать вопросов) потребовала применить образное мышление, системную логику и эрудицию.

Участники диктанта отметили разнообразный характер и широкий охват вопросов, касающихся исторического, искусствоведческого, литературного аспекта географии.

У каждого участника диктанта имеется уникальный идентификационный номер, по которому он сможет узнать свой результат (оценку за диктант) на сайте географического диктанта dictant.rgo.ru 29 ноября. Также узнать результаты можно будет, отсканировав QR-код, который расположен на бланке для заметок.

Диктант составлялся в четырех вариантах: один вариант для проведения на территории России и зарубежных стран, один вариант для инвалидов по зрению, один – для проведения диктанта онлайн и один демонстрационный. Все варианты на двух языках – русском и английском. В этом году впервые вопросы диктанта переведены также на французский язык.

Задания для географического диктанта разработали специалисты интеллектуальной викторины «Своя игра» совместно с экспертами РГО. Озвучили вопросы диктанта режиссер Никита Михалков, музыкант Сергей Шнуров и телеведущая Мария Ситтель.

Напомним, географический диктант проводится с 2015 года с целью популяризации географических знаний. С 2017 года акция стала международной. В прошлом году диктант написали в 97 странах мира.

А 1 ноября в 11 часов по местному времени во всех субъектах России и за рубежом пройдет международная просветительская акция «Большой этнографический диктант».

Артур АРТЕЕВ

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