Встреча со зверем

Жители Коми сообщают о появлениях хищников вблизи населенных пунктов

О том, как вести себя при встрече с хищником, и о том, кто должен защищать от опасных диких зверей, шла речь во время прямой линии, состоявшейся в Общественной приемной главы республики. Официальной темой мероприятия была осенняя охоты, но, судя по вопросам, жителей региона волнует в первую очередь то, что хищники стали появляться в населенных пунктах – даже в пригородах Сыктывкара.

Кого позвать на помощь?

Самым эмоциональным был звонок жительницы одного из пригородов столицы Коми. Она сообщила, что ее дом стоит у самого леса, на опушке появляются волки. Вся семья боится, что хищники проберутся во двор, могут задрать собаку или напасть на человека. Женщина спросила, может ли ее муж, который имеет разрешение на охоту и охотничье ружье, застрелить волков, если те подойдут к дому.

Представитель управления вневедомственной охраны войск Росгвардии Александр Иванов объяснил, что по закону стрельба в населенных пунктах запрещена. Если человек с ружьем выйдет за границу населенного пункта, в охотничьи угодья, тогда ему для отстрела волков будет достаточно лишь путевки на добычу зверя. В открытые сроки охоты каждому охотнику, который берет путевку на любую боровую дичь, в этот же документ вписывается разрешение на отстрел волка. Это мера предосторожности на случай неожиданной встречи с хищником в лесу: с таким документом охотник может не задумываться о соблюдении формальностей, а защищаться от хищника любым способом. Но применение оружия в границах населенного пункта, даже во дворе собственного дома, считается нарушением федерального закона «Об оружии».

На вопрос, что делать, если волки подойдут к дому и нападут на собак, Александр Иванов посоветовал сыктывкарке звонить в полицию по номеру 02 или в Службу спасения по телефону 112. Сотрудники полиции должны приехать и принять меры. Например, 17 октября ночью в Ухте в дежурную часть полиции поступило пять сообщений от жителей города о появлении медведя. Косолапого видели на улицах Дружбы, 20 лет Октября, Ленина и Юбилейной. Для проверки сообщений по этим улицам проехал наряд полиции. Стражи порядка с помощью громкоговорителя предупреждали граждан о том, что на улице небезопасно, и просили не покидать дома. Полицейские обнаружили хозяина леса в центре города на улице Володарского. В соответствии со статьей 23 федерального закона «О полиции» для того, чтобы обезвредить животное, угрожающее жизни и здоровью граждан, сотрудники патрульно-постовой службы застрелили зверя.

Но жительница Сыктывкара скептически отнеслась к предложению вызвать полицию и предложила участникам прямой линии в критической ситуации самим попробовать дождаться стражей порядка, которые бывают весьма неторопливы.

– Пока полицейские приедут, волки не одного человека успеют загрызть, не говоря уж о собаках, – возмутилась женщина.

Заместитель председателя правления Коми республиканского общества охотников и рыболовов Дмитрий Дробато рекомендовал обеспечить во дворе такие условия, чтобы волкам незачем было туда приходить: закрывать собак на ночь в сарае, не оставлять в открытом доступе мусор, в первую очередь пищевые отходы.

Но сыктывкарка настаивала на том, что необходимо действовать более решительно: например, организовать в поселке дежурство охотников.

Дмитрий Дробато отметил, что такой вариант возможен, если охотники, которых немало в этом пригородном поселке, согласятся.

– Волк является видом охотничьих животных, на который разрешена охота. В данный момент охота открыта, любой охотник, имеющий охотничий билет, имеет право взять разрешение на отстрел волка. Осуществлять охоту на волка можно даже без охотничьего оружия – капканами, – пояснил Дмитрий Дробато.

По его словам, вмешательство охотников в ситуацию иногда действительно оказывается полезным. В прошлом году в селе Пажга Сыктывдинского района волки тоже появлялись в опасной близости от населенного пункта. Местные охотники патрулировали территорию вместе с полицейскими, этот патруль избавил село от серых хищников. И все же, по мнению специалиста, первоочередной способ защиты – убрать со двора все, что может привлечь зверя.

Законы для охотников

Участники прямой линии, обсудив ситуацию, пришли к выводу, что в этом году, вопреки возникшему заблуждению, в Коми зафиксировано не намного больше случаев выхода хищников к населенным пунктам, чем в прошлые годы. Просто в этом году каждый случай появления зверя вызывает повышенный общественный резонанс из-за жуткой трагедии, случившейся в августе в поселке Ёдва Удорского района, где волк загрыз девочку.

Обсудили участники прямой линии и способ предотвращения выходов хищников к людям, предложенный одной из жительниц поселка Синдор. Женщина собирала продукты, чтобы отвезти их в лес и устроить там «кормушку» для медведей. По убеждению инициатора акции, если в лесу будет еда, звери не пойдут в населенные пункты. Свой замысел женщина реализовала. Участники прямой линии поинтересовались у Дмитрия Дробато, насколько эффективен такой прикорм. По мнению охотника со стажем, этот способ весьма спорный.

Законодательно прикорм медведей не запрещен, обычно охотники оставляют еду для зверя, чтобы выманить его в определенное место и отстрелить. Но устройство «столовой» для медведей не только не снизит уровень опасности для людей, но может даже повысить его. Звери будут охранять место своего кормления и могут напасть на грибника, который случайно окажется поблизости, не зная о медвежьем «общепите». В конце концов, могут пострадать люди, которые будут доставлять еду.

Представитель Росгвардии Александр Иванов напомнил, что иногда опасны бывают и сами охотники. Немало трагедий происходит из-за небрежного обращения с оружием на охоте: случайный выстрел может привести к роковым последствиям либо для самого охотника, либо для тех, кто находится рядом с ним.

Александр Иванов подчеркнул, что оружие расчехляется только непосредственно во время охоты, в остальное время нахождения в лесу оружие должно быть зачехлено и разряжено. Исключение – осенний период, когда разрешена охота с подходом. В это время года охотники имеют право передвигаться по лесам с расчехленным оружием, но заряжать его могут исключительно перед выстрелом.

Дмитрий Дробато рассказал о сроках охоты. На пушных животных в Коми охота открыта с 15 октября по 29 февраля. С 1 сентября по 29 февраля разрешена охота на боровую дичь, с 15 сентября до конца февраля – на зайца. Несколько лет назад в регионе сняли запрет на охоту на кабана, она стала популярна у местных охотников. В этом году ее сроки – с 1 июня по 29 февраля. В следующем году период охоты на кабана будет меньше – с 1 августа по 31 декабря. Связано это с тем, что в январе-феврале в регионе высокий снежный покров, бескормица, животные находятся фактически в бедственном положении, а при таких условиях охота на них запрещена.

Александр Иванов добавил, что КоАП РФ предусматривает административную ответственность за нарушение правил и сроков охоты. Чаще всего у охотников в охотничьих угодьях фиксируется такое нарушение, как отсутствие полного пакета документов. Охотник должен иметь при себе разрешение на право хранения и ношения огнестрельного оружия, если оружие у него есть, путевку, охотничий билет и паспорт. Если какого-либо документа нет, образуется состав административного правонарушения. Но есть и такие нарушения закона, которые считаются преступлением. Список их определен статьей 258 УК РФ (незаконная охота). Уголовная ответственность предусмотрена за охоту с использованием механического транспортного средства или воздушного судна, взрывчатых веществ, газов или иных способов массового уничтожения птиц и зверей и ряд других деяний.

Например, отстрел лося без соответствующего разрешения также образует состав преступления. За незаконную охоту браконьер должен будет заплатить штраф от 500 тысяч рублей и возместить причиненный ущерб – до миллиона рублей. Кроме того, у него конфискуют орудия совершения преступления, то есть оружие и технику.

Дмитрий Дробато отметил, что число охотников в Коми уменьшается. Опытные специалисты постепенно выбывают из-за возраста, а молодежи такой досуг не очень интересен, в том числе и из-за высокой стоимости необходимого снаряжения. Так, например, расходы только на получение лицензии на приобретение охотничьего оружия составят около десяти тысяч рублей. Цены на само охотничье оружие варьируются: от пяти до пятидесяти тысяч рублей. И это далеко не все расходы, которые придется понести человеку, выбравшему охоту в качестве хобби.

Людмила ВЛАСОВА

Фото vologda-oblast.ru