Водителя из Чебоксар будут судить в Прилузье

Заместитель прокурора Прилузского района утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя Чебоксар. Он обвиняется в нарушении правил дорожного движения, следствием которого стала авария, унесшая жизни трех человек.

По информации прокуратуры Коми, 1 октября 2018 года на 576-м километре автодороги Чебоксары – Сыктывкар произошло столкновение седана и кроссовера. В результате аварии кроссовер загорелся, погибли трое пассажиров седана (мужчины 1970, 1962, 1997 годов рождения), водители автомобилей получили тяжкие телесные повреждения и были госпитализированы.

В ходе расследования установлено, что ДТП произошло по вине водителя седана, который не справился с управлением и выехал на встречную полосу движения, где его автомобиль врезался в кроссовер, за рулем которого находилась женщина, возвращавшаяся из Коряжмы в Киров.

Уголовное дело для рассмотрения по существу направлено в Прилузский районный суд.

Светлана СОЛОВЬЕВА

Фото ГИБДД Коми