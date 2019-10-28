К участкам для многодетных семей подведены дороги

В этом году по заказу мэрии столицы Коми построено более трех километров дорог к участкам многодетных семей.

По улицам Земляничной и Цветочной в Шордоре (Верхняя Максаковка) и Сосновой поляне (поселок Краснозатонский) вместе с грунтовыми дорогами хорошего качества обустроены водоотводные каналы, пешеходные дорожки и установлено уличное освещение, сообщила пресс-служба администрации Сыктывкара.

Общая протяженность строительства инфраструктуры по улицам Земляничной и Цветочной составила порядка 800 метров. Как пояснил начальник городского управления капитального строительства Алексей Садовский, на эти цели было направлено 23,5 миллиона рублей:

– До этого на данной территории были совхозные поля, дорог практически не было. Вдобавок велось активное строительство индивидуальных жилых домов, соответственно, тяжелая техника разбивала проезды, и зачастую люди с большим трудом подъезжали к своим участкам.

Представитель подрядной организации Гамлет Оганисян рассказал, что для обустройства дорог по этим улицам пришлось осуществлять большой объем работ по выемке грунта:

– Фактически здесь было много торфа, поэтому мы выбирали слой на глубину до полутора метров, пока не достигли твердого основания. Далее все отсыпали песком и щебнем, обустроили пешеходные дорожки, освещение и водоотводные канавы. По просьбе владельцев помогли им с укладкой водопропускных труб на заездах к участкам. Также мы договорились с ними, что будем работать с раннего утра до позднего вечера, поэтому люди не приезжали сюда, чтобы не мешать ходу работ.

Как добавил Алексей Садовский, в Шордоре в текущем году аналогичная инфраструктура обу-строена на протяжении 600 метров (на семь миллионов рублей), на 4-й линии в Сосновой поляне – 1,72 км (на 43,6 миллиона рублей, включая республиканское софинансирование в размере 28,6 миллиона рублей).

В следующем году будет продолжена работа по созданию инфраструктуры в Шордоре и Сосновой поляне. Кроме того, в Сосновой поляне планируется заасфальтировать две улицы – Михайловскую и Новозатонскую, прилегающие к строящейся здесь школе на 600 ученических мест.

Лина ПЕРОВА

Фото пресс-службы администрации Сыктывкара