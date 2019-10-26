Уважаемые работники автомобильного и городского пассажирского транспорта!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!

От уровня развития автомобильного и городского пассажирского транспорта напрямую зависит качество жизни наших граждан, развитие всех отраслей экономики и социальной сферы. Совершенствование транспортной инфраструктуры, создание комфортных и безопасных условий на дорогах республики, улучшение качества пассажирских перевозок входят в число приоритетных задач для правительства Республики Коми.

Работу автотранспортной отрасли региона обеспечивает большая команда профессионалов – водители, кондуктора, диспетчеры, специалисты по ремонту и техническому обслуживанию. Благодарю всех, кто ежедневно в непростых условиях несет ответственность за жизнь и здоровье пассажиров, сохранность доставляемых грузов, добросовестно выполняет задачи на благо развития Республики Коми и ее жителей. Уверен, знания, опыт, мастерство и ответственное отношение к делу будут и впредь помогать вам достойно справляться со своими обязанностями.

Желаю вам крепкого здоровья, мира, счастья, благополучия, безаварийной работы и новых успехов в профессиональной деятельности!

Сергей Гапликов, глава Республики Коми