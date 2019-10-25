К зиме подготовлены

Отопительный сезон в Коми проходит в штатном режиме. Об этом глава республики Сергей Гапликов проинформировал полномочного представителя президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе Александра Гуцана в ходе видеоселекторного совещания с руководителями регионов СЗФО.

Отопительный период начат на всей территории республики без срывов и в установленные сроки.

В соответствии с комплексным планом мероприятий к работе в осенне-зимний период подготовлены все котельные коммунального назначения, объекты жилищного фонда, все тепловые, водопроводные и канализационные сети.

Заменено 120 процентов ветхих тепловых сетей от планового показателя, 109 процентов ветхих водопроводных сетей, 100 процентов ветхих канализационных сетей.

Объекты энергетического и газового комплексов к работе в зимних условиях готовы в полном объеме.

Сформированы необходимые запасы топлива, в том числе: 89,5 тысячи тонн угля, или 144 процентов от плана; 21,3 тысячи кубометров дров (щепы), или 100 процентов от плана; 22,6 тысячи тонн мазута (нефти), или 205 процентов от плана.

Теплоснабжающими организациями в полном объеме заключены контракты с поставщиками топлива, в том числе между филиалом «Коми» ПАО «Т Плюс» и АО «Северсталь» на поставку угля для нужд Воркутинского и Интинского энергоузлов сроком до 31 июля 2020 года.

Обеспечена бесперебойность доставки топливно-энергетических ресурсов железнодорожным транспортом.

В труднодоступные населенные пункты республики запасы угля и дизельного топлива доставлены в полном объеме.

В целях повышения уровня подготовки руководящего состава и персонала в муниципалитетах осенью этого года проведено 196 учебно-тренировочных занятий по комплексному взаимодействию при ликвидации возможных аварийных ситуаций на объектах ЖКХ, газового и энергетического комплексов республики.

В целях своевременной ликвидации аварийных ситуаций на объектах ЖКХ и ТЭК республики в осенне-зимний период в муниципальных образованиях создана группировка сил и средств, в количестве 399 формирований, включающих в себя 5622 человека и 2155 единиц техники.

– Органы управления, силы и средства территориальной подсистемы РСЧС Республики Коми к выполнению задач в осенне-зимнем отопительном периоде 2019-2020 годов готовы, – резюмировал глава региона.

Лина ПЕРОВА

Фото rkomi.ru