ТКО на вес

Расчеты по транспортированию и размещению отходов должны стать фактическими и прозрачными

Администрациям городов и районов нужно активизировать работу по установке весового оборудования на мусорных полигонах. По мнению республиканских минприроды и министерства ЖКХ, это снимет все вопросы, связанные с расчетами регионального оператора по обращению с ТКО с его подрядчиками – организациями, занимающимися вывозом и размещением отходов. Об этом и других вопросах, связанных с «мусорной реформой» в республике в целом и с работой регионального оператора – предприятием «Ухтажилфонд», шла речь на заседании правительства Коми.

Регоператор по обращению с ТКО работает в Коми почти год – с ноября 2018-го, поэтому сейчас начинают подводить предварительные итоги его деятельности и проводить своего рода «работу над ошибками», в том числе корректировать договоры с подрядчиками, конкурсную документацию.

На заседании первый заместитель министра энергетики, ЖКХ и тарифов Коми Виталий Поправка рассказал о результатах внедрения новой системы обращения ТКО и о том, что успел сделать рег-оператор.

– С начала деятельности рег-оператора было транспортировано более двух миллионов кубометров ТКО, для этого предприятием были задействованы порядка 100 единиц собственной техники, в том числе приобретено по договору 20 единиц техники на сумму более 120 миллионов рублей. Кроме собственных средств привлечено порядка 200 единиц спецтехники по договорам. Приобретено и размещено в муниципалитетах 250 бункеров на сумму порядка 11 миллионов рублей, – привел данные Виталий Поправка. – Для безвозмездной передачи населению в период транспортной недоступности населенных пунктов было приобретено 55 тысяч пакетов на сумму более 600 тысяч рублей. Органами местного самоуправления совместно с региональным оператором и подконтрольными органами исполнительной власти актуализированы схемы и реестры контейнерных площадок. Организована работа по предоставлению услуги в порядка 70 труднодоступных населенных пунктах, с учетом особенностей инфраструктуры в 163 населенных пунктах организован бесконтейнерный сбор – графики приезда мусоровозов и места приема ТКО согласованы с местными жителями.

Виталий Поправка отметил, что с января в Коми заметно вырос уровень собираемости платежей – с 35 процентов в начале года до 78 к концу лета. В основном рост показателей обеспечило население – с 44 до 85,5 процента, но повышение собираемости платежей есть и у юрлиц – различных предприятий и организаций. Ежемесячно регоператор проводит корректировки для потребителей, если услуга им не оказывалась или оказывалась не в полной мере. К настоящему времени сумма таких корректировок достигла 70 миллионов рублей. В то же время оператор ведет претензионную работу с должниками, выставлено более двух тысяч претензий, оплачено более 140 миллионов рублей.

Что касается подрядчиков «Ухтажилфонда», то региональный оператор заключил восемь договоров с организациями, занимающимися размещением отходов на полигонах, и с 31 транспортным предприятием. Но есть проблема, связанная с расчетами регионального оператора за услуги его подрядчиков: на данный момент оплачивается только 47 процентов от выставленных сумм. Общий долг порядка 400 миллионов рублей. Касается это в основном оплаты работ подрядчиков в северных муниципалитетах – Воркуте, Инте, Усинске и Печоре. По поручению главы Коми по этому вопросу было проведено совещание с муниципалитетами, министерство ЖКХ провело документальную проверку деятельности регоператора.

– В ближайшее время результаты проверки будут вам направлены, – обратился Виталий Поправка к первому заместителю председателя правительства Коми Михаилу Порядину, проводившему совещание. – Основная проблема, которую мы выявили, – это несоответствие фактических объемов ТКО с показателями транспортеров и полигонов. В целях стабилизации ситуации был разработан и реализуется комплекс необходимых мероприятий, пре-дусматривающий прежде всего уточнение фактических показателей ТКО, транспортируемых и размещаемых в том числе путем завершения работ по установке приборов весового контроля на полигонах. Кроме того, министерством совместно с органами местного самоуправления организована работа по проведению новых замеров образовавшихся ТКО в целях актуализации действующих нормативов, введения дополнительной дифференциации к уже существующей системе.

Что касается задолженности регоператора перед подрядчиками, она частично погашена, но кардинальным образом эта ситуация не изменилась. Михаил Порядин тут же посредством видеосвязи провел опрос администраций северных муниципалитетов, где подтвердили, что финансовая напряженность между регоператором и работающими на местах транспортниками и предприятиями, занимающимися размещением отходов на полигонах, никуда не делась.

– Первый вывод, который я могу сделать, что договоры были составлены на больший объем ТКО, чем предусмотрен территориальной схемой планирования, – высказал мнение Михаил Порядин.

– Хочу обратить ваше внимание: буквально на днях было совещание с заместителем полпреда по СЗФО, обсуждался вопрос установки весового контроля на тех полигонах, что включены в территориальную схему, – развил тему министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Роман Полшведкин. – Сегодня в Коми по большинству полигонов весы приобретены, но не установлены. Где-то оборудование куплено аж в 2018 году. А все эти затраты включены в тариф, поэтому эта история, на что и указал замполпреда, будет совсем некрасивой, когда возьмутся за нее соответствующие органы. Поэтому призываю администрации активизировать работу, в том числе с держателями полигонов в части установки весового контроля до конца этого года. Это снимет все вопросы, связанные с показателями объемов мусороприемки на полигонах, расчетов с региональным оператором. Всем понятно, почему организации, эксплуатирующие полигоны, не хотят устанавливать там весы, естественно, кто-то завышает свои объемы, а регоператор стремится их снизить, чтобы поменьше заплатить. Так вот, чтобы таких разногласий избежать, должны быть установлены средства контроля – не в объемных, а в весовых показателях – в тоннах. И тогда будем все разговаривать на одном языке, и большинство вопросов, в том числе по задолженности перед организациями, эксплуатирующими такие объекты, снимутся.

Позже Виталий Поправка, общаясь с журналистами, сравнил грядущую установку весов на мусорных полигонах с установкой счетчиков воды в квартирах – как только от норматива ушли к оплате по факту, платежи у многих заметно изменились:

– Сегодня в зоне особого внимания расчеты самого регоператора со своими подрядчиками. Притом что уровень расчетов растет, этого все равно недостаточно, растет и задолженность. И это требует оперативных и долгосрочных мер. Сегодня регоператором эти меры принимаются, он выстраивает согласованные графики реструктуризации возникшей задолженности. Но есть необходимость уточнения договоров, которые заключались ранее между региональным оператором и его подрядчиками, мы должны перейти от общих нормативов размещения и транспортировки ТКО к фактическим цифрам. Именно они должны лежать в основе расчетов регоператора и подрядчиков, это будет наиболее актуальный и прозрачный порядок. Регоператор такие изменения в свой договор с подрядчиками уже вносит, есть план его работы на 2020 год, такие требования уже учтены в конкурсной документации.

Роман Полшведкин на заседании поднял вопросы, связанные с территориальной схемой обращения с отходами. По его словам, она напрямую влияет на работу регионального оператора.

– Схема – документ живой, разработали мы ее в 2016 году, одними из первых в России. Понятно, что вышло не без изъянов, поэтому с тех пор уже два раза вносили изменения, – рассказал министр природных ресурсов региона. – Актуализация была связана в первую очередь с включением дополнительных объектов размещения отходов в государственный реестр, а также с инвестиционной составляющей регоператора и изменениями в схему потоков ТКО. Сейчас будет очередная актуализация схемы в части уточнения источников образования ТКО. До конца года мы ее должны принять, муниципалитетам нужно предварительно посмотреть документ и подтвердить правильность того, что там изложено.

По словам Романа Полшведкина, все муниципальные образования Коми разработали и опубликовали реестры площадок накопления ТКО, в том числе раздельного, эта информация включена в территориальную схему. Что касается полигонов, включенных в государственный реестр размещения отходов – то есть отвечающих всем современным требованиям, то таковых в Коми сейчас девять. Кроме того, в мае этого года Минприроды России издало приказ об утверждении порядка формирования перечня объектов, которые были введены в эксплуатацию до 1 января этого года, но не имеют проектной документации.

– То есть не совсем легально эксплуатируются, – пояснил Роман Полшведкин. – Но они могут продолжать эксплуатироваться до 2024 года. Будем говорить откровенно, наш регоператор продолжает пользоваться такими местами для перевалки отходов, временного накопления, контейнерного хранения. Это позволяет оптимизировать транспортную логистику. Всего таких объектов у нас 11 – по два в Воркуте и Удорском районе, по одному в Койгородском, Княжпогостском, Сысольском, Троицко-Печорском, Прилузском, Усть-Куломском и Усть-Цилемском районах.

Приказ Минприроды России, который в обиходе назвали «мусорной амнистией», с одной стороны, позволил регионам вздохнуть свободнее – не нужно торопится закрывать так называемые «исторически сложившиеся» полигоны и срочно искать средства на строительство новых. Но, по мнению Романа Полшведкина, это совсем не повод расслабляться: требования к таким «временно помилованным» полигонам жесточайшие, в частности нужно сформировать определенный комплект документов, касающихся таких объектов, чтобы их можно было внести в перечень, который согласуют на федеральном уровне. И здесь предстоит много кропотливой работы не только региональному министерству, но и властям районов, на территории которых находятся такие полулегальные полигоны.

– Будем продолжать работу, в том числе и по поиску документов, указывающих, когда эти объекты были образованы. А было это в конце 1970-1980-х по постановлениям народных депутатов без особого выделения земель. Или в начале 1990-х, когда землями распоряжались сами депутаты, – пояснил министр. – И сейчас сложно привести эти полигоны в рамки законодательства, особенно лесного, если свалка находится на землях лесного фонда.

В конце заседания Михаил Порядин призвал минприроды и министерство ЖКХ региона, власти городов и районов синхронизировать свои усилия в плане формирования перечня полигонов, которые можно будет эксплуатировать до 2024 года.

– Я обращаю внимание, что в нашем тарифе до 90 процентов – транспортное плечо, потому что понятно, какая у нас распределенность населенных пунктов по региону, какие труднодоступные территории. Тем не менее у нас есть большие резервы, и вдумчивый подход к проблематике в рамках закона поможет нам решить эту задачу, – заявил Михаил Порядин. – И нужно поблагодарить наших граждан за терпение, за то, что они понимают всю эту ситуацию, нужно объяснять те шаги, что мы предпринимаем. Но вместе с тем я заявляю о недопустимости попустительства таким действиям, как накопление долгов регоператора, неоплата услуг подрядным организациям на местах, которые готовы работать, выполнять задачи.

Михаил Порядин дал профильным министерствам задачу разработать комплексный план повышения эффективности работы регионального оператора на ближнюю и дальнюю перспективу с различными сценариями развития ситуации.

Анна ПОТЕХИНА

Фото stolicaonego.ru