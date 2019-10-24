Поджигатель возместит ущерб бюджету

Воркутинский городской суд рассмотрел иск прокурора Воркуты и взыскал с осужденного жителя города в пользу местного бюджета сумму ущерба, причиненного преступными действиями.

Как пояснили в прокуратуре Коми, обращению с иском в суд предшествовало изучение приговора, вынесенного 2 апреля 2019 года жителю Воркуты, который был признан виновным в убийстве и поджоге.

Из материалов уголовного дела следует, что 6 марта 2018 года нетрезвый воркутинец в ходе ссоры убил своего приятеля. Чтобы сокрыть следы преступления, мужчина поджег шторы и находившуюся в квартире одежду. Огнем были уничтожены и повреждены элементы внутренней отделки квартиры, являющейся муниципальной собственностью. Стоимость ремонтных работ была оценена в 360 тысяч рублей.

Приговором суда воркутинцу назначено наказание в виде девяти лет пяти месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима с последующим ограничением свободы сроком на два года.

Прокурор Воркуты обратился в суд с иском о взыскании с осужденного в пользу местного бюджета суммы ущерба, причиненного его преступными действиями. Заявленные требования удовлетворены в полном объеме.

Ирина СМИРНОВА

Фото inhimkicity.ru