Воркута встречает спортсменов севера

В ближайшую пятницу, 25 октября, в Воркуте стартуют «Заполярные игры». Торжественная церемония открытия XXI Спартакиады народов Севера России с парадом участников и зажжением огня игр состоится вечером на площади Центральная.

В этот же день на спортивных площадках начнутся соревнования по волейболу, гиревому спорту, художественной гимнастике, спортивной (греко-римской) борьбе, шахматам и тхэквондо ВТФ.

Как сообщили в администрации города, церемония закрытия Спартакиады народов Севера России, а также награждение победителей и призеров «Заполярных игр» пройдет 3 ноября в полдень в универсальном спортивно-зрелищном комплексе «Олимп».

Лина ПЕРОВА

Фото sportrk.ru