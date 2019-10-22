В атмосфере творчества и позитива

двигались по «Лестнице к успеху» ученики усинских «Роснефть-классов»

В усинской школе №3 прошел семинар «Лестница к успеху» для учеников «Роснефть-классов». За два дня, которые были насыщены тренингами и деловыми играми, ребята научились работать в команде и стали на шаг ближе к будущей профессии.

Семинар-тренинг «Лестница к успеху» – одно из ключевых мероприятий для учеников «Роснефть-классов». Двухдневный марафон является важной частью системы непрерывного образования ПАО «НК «Роснефть» «Школа – вуз – предприятие».

На семинаре ученики 10-11 классов знакомились с новыми одноклассниками и особенностями нефтегазовой отрасли, формируя лидерские качества, которые, несомненно, пригодятся им в будущем. В этом году в «Лестнице к успеху» приняли участие 92 ученика «Роснефть-классов» из Усинска и поселка Искателей НАО, которые также курирует ООО «РН – Северная нефть».

– Каждый год пополняем коллектив талантливыми молодыми специалистами. Все чаще сотрудниками Общества становятся выпускники «Роснефть-классов», – открывая семинар, отметил заместитель генерального директора по персоналу и социальным программам – начальник Управления по персоналу и социальным программам «РН – Северная нефть» Сергей Кривоножкин. – Благодаря «Лестнице к успеху» вы поймете, с какой из нефтяных специальностей хотите связать жизнь. Надеюсь, мероприятие станет для вас трамплином в успешное будущее.

С первых минут семинара школьники погрузились в атмосферу творчества. В образовательную программу были включены деловые игры, командообразующие тренинги, задания по тайм-менеджменту, танцевальный марафон, а также пресс-конференция с представителями «РН – Северная нефть».

Тренеры проекта – специалисты Нефтеюганского корпоративного института Ольга Пашук и Анастасия Герасимова – поставили перед учениками сложные задачи: сформировать видение собственного пути в нефтегазовой отрасли, проработать компетенции, необходимые для построения карьеры, научиться эффективно трудиться в команде. По мнению ребят и организаторов, всех этих целей удалось достичь.

– Ученики профильного класса настроены на серьезную работу. В столь юном возрасте они уже имеют представление о деятельности нефтедобывающего предприятия и ставят перед собой конкретные жизненные ориентиры. Уверена, этот класс добьется высоких результатов, – сказала Анастасия Герасимова.

За два ярких и насыщенных дня ребята узнали много нового. Ученица 10 «Роснефть-класса» Алсу Насибуллина убеждена, что умения и навыки, полученные на «Лестнице к успеху», пригодятся ей при подготовке к научно-технической конференции и поступлению в профильный вуз.

– Мечтаю работать в НК «Роснефть» и готова приложить максимум усилий, чтобы добиться своей цели. В ходе семинара оценила свои возможности, увидела перспективы выбранной профессии, – поделилась Алсу. – Учеба в профильном классе – уникальный шанс, который выпадает единицам. Моя задача – взять максимум информации от преподавателей и нефтяников. Планирую активно участвовать во всех мероприятиях, которые готовит для нас «РН – Северная нефть». Они не только дают нам ключи к развитию, но и учат общаться, самостоятельно добывать знания, думать.

В завершение семинара ученики «Роснефть-класса» успешно защитили стартап-проекты и получили сертификаты об освоении программы.

Екатерина КАЗАРИНА