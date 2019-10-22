Пешеходы в опасности

В октябре в Коми участилось число наездов на пешеходов. Уже зафиксированы случаи со смертельным исходом.

Только за один день, 14 октября, в Сыктывкаре, Инте и Усинске автомобилисты совершили пять наездов на пешеходов. Все дорожно-транспортные происшествия случились после 17 часов – в темное время суток. Пешеходы получили травмы различной степени тяжести.

15 октября было зарегистрировано три наезда на пешеходов: два в Княжпогостском районе, один – в Ухте. Один из пешеходов, пострадавших в Княжпогостском районе, скончался на месте ДТП. Остальные получили травмы.

17 октября около 19 часов в Княжпогостском районе случилось дорожно-транспортное происшествие, жертвами которого стали двое мужчин. По информации регионального управления ГИБДД, водитель на автомобиле «Opel» двигался по автодороге. Автомобилист решил объехать стоявший на проезжей части эвакуатор с проблесковыми маяками. Во время объезда машина сбила двоих пешеходов, после этого врезалась в автомобиль «Nissan», который стоял на проезжей части. Один из сбитых пешеходов скончался на месте ДТП до приезда скорой, второй от полученных травм умер в больнице.

В тот же день в Сыктывкаре и Ухте совершены еще три наезда на пешеходов. В одном из ДТП пострадала девятилетняя девочка.

Как напомнили сотрудники ГИБДД, осенью степень опасности для пешеходов на дорогах становится выше: в темное время суток видимость значительно ухудшается, и автомобилистам сложно заметить на обочине и даже на переходе людей в темной одежде. При этом, как подчеркнули сотрудники полиции, беспечность проявляют и пешеходы, и водители. Пешеходы выскакивают на проезжую часть в неположенных местах или выходят на «зебру», не убедившись в безопасности перехода. А между тем перед началом перехода проезжей части даже по «зебре» пешеходы должны убедиться в безопасности – остановиться, посмотреть по сторонам, дождаться, чтобы все машины перед пешеходным переходом остановились, только затем начинать переход.

По наблюдениям сотрудников ГИБДД, основная ошибка водителей – неумение вовремя заметить пешехода и оценить условия видимости и обзора. Нужно помнить, что из-за поднятых воротников, головных уборов и капюшонов пешие участники дорожного движения зачастую не видят приближающегося автомобиля. Водители должны учитывать, что в связи с погодными условиями тормозной путь значительно увеличивается, поэтому необходимо заранее снижать скорость, подъезжая к пешеходным переходам, в жилых зонах, вблизи школ и детских садов, а также обращать особое внимание на припаркованные автомобили и остановочные комплексы, из-за которых могут неожиданно появиться пешеходы.

Особую бдительность следует проявлять, если у дороги появляется ребенок или пожилой человек. Эти участники дорожного движения иногда неверно оценивают дорожную ситуацию и не могут быстро и правильно отреагировать на ее изменение.

Более 90 процентов наездов на пешеходов с тяжелыми последствиями совершается в темное время суток. Важнейший способ предотвращения ДТП, о котором должен позаботиться сам пешеход, – повышение своей «заметности» на дороге. Для этого необходимо применять световозвращающие элементы – желательно четыре штуки, чтобы пешехода было видно со всех сторон.

Светлана СОЛОВЬЕВА

Фото riamo.ru