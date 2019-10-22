Фольклорная вереница

Ко Дню родственных финно-угорских народов, который традиционно отмечается осенью, в Юношеской библиотеке Республики Коми прошел фольклорный праздник «Звӧйк» («Вереница»).

17 октября гостям и читателям библиотеки представилась возможность поиграть в финно-угорские игры, поучаствовать в различных мастер-классах, познакомиться с книжной выставкой «Занимательная Финноугория».

На коми подворье в фойе развернулась интерактивная фотозона с предметами народного быта из коллекции библиотеки. Среди экспонатов – деревянная утварь, посуда, элементы коми одежды, переданные в дар читателями. Большой популярностью пользовались фигуры домашних животных, которые были сделаны из папье-маше практически в натуральную величину. Гости с удовольствием фотографировались рядом с козой, поросенком и теленком.

На открытии праздника прозвучали коми песни в исполнении ансамбля народной музыки «Зарни туис» и Натальи Кановой.

Фольклорный праздник «Звӧйк» – форма привлечения внимания молодежи к финно-угорской культуре, увлекательное путешествие в прошлое народа.

Артур АРТЕЕВ

Фото unkomi.ru