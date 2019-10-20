Уважаемые работники и ветераны дорожной отрасли Республики Коми!

Примите поздравления с профессиональным праздником!

Дорожное хозяйство – это одна из важнейших составляющих экономики и социальной сферы республики. Развитая сеть автодорог и мостов не только связывает населенные пункты, но и является необходимым условием для комфортной жизни населения. Работники отрасли обеспечивают также надежное и безопасное автомобильное сообщение.

Сегодня процесс дорожного строительства основывается на применении новых технологий и материалов, направленных в первую очередь на продление срока службы наших дорог. За этот год заметно преобразились улицы городов, налажена связь внутри районов. В этом большая заслуга дорожников, верных славным традициям и профессионально подходящих к ответственному делу. На следующий год на ремонт и содержание дорожной сети региона планируется выделить свыше шести миллиардов рублей, что позволит решить масштабные задачи.

Дорогие работники и ветераны отрасли! Благодарю вас за такую необходимую работу, самоотдачу и личный вклад в развитие дорожного хозяйства республики. Желаю вам благополучия, успехов и достижения всех намеченных планов!

Надежда Дорофеева, председатель Госсовета Коми