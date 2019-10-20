Уважаемые работники и ветераны дорожной отрасли!

Поздравляю вас с Днем работников дорожного хозяйства!

От бесперебойной работы транспортного комплекса напрямую зависит развитие регионов и качество жизни людей. Без развитой сети автомобильных дорог невозможно представить решение важнейших государственных задач, повышение конкурентоспособности экономики, успешную реализацию национальных проектов.

Улучшение качества автодорог – одна из приоритетных задач правительства региона. В этом году в порядок приведено 95,6 км дорог в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Заменены семь аварийных мостовых сооружений. Продолжаются работы по строительству автодороги Сыктывкар – Нарьян-Мар, в том числе мостового перехода через реку Лыжа.

Все эти изменения стали возможны благодаря вашему самоотверженному труду, каждодневной ответственной работе, готовности осваивать новые технологии, профессионально развиваться и менять жизнь к лучшему. Уверен, что совместными усилиями мы сможем добиться большего результата в развитии транспортной инфраструктуры, повышении качества и безопасности дорожного движения.

Дорогие друзья, спасибо за мастерство и преданность выбранному делу. От всей души желаю вам крепкого здоровья, плодотворной работы, счастья, добра и благополучия в семьях!

Сергей Гапликов, глава Республики Коми