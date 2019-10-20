Сергей Журавлев: «Люблю людей, у которых можно учиться»

В рамках проекта «Спасибо наставнику!» «Республика» продолжает цикл публикаций о жителях региона, ставших настоящими профессионалами своего дела благодаря наставникам. Известный журналист, писатель, драматург, турист и альпинист Сергей Журавлев рассказал о том, кто повлиял на выбор его профессии.

– У меня много наставников, которых я уважаю и которым благодарен. Это открывший мне туризм педагог из Эжвы Александр Новоселов, тренер по альпинизму из Ростова Анатолий Кремень, который вывел меня на соревнования на уровне СССР, педагог из Ростова-на-Дону Михаил Митряев, научивший ценить экспедиции. Также это спелеологи, которые увлекли исследованиями подземного мира: Сергей Чалов и Сергей Липченко – один из Черкесска, другой из Тырныауза. Сыктывкарский турист Миша Еремкин, погибший в 2011 году, для меня не только друг, но и наставник. Он «втащил» меня в альпинистское освоение и первопрохождения на Урале, – рассказал Сергей Журавлев.

Как отметил собеседник издания, в жизни он научился делать два важных дела: не только безопасно путешествовать по родным просторам, но и водить в путешествия других. А еще учить ходить в природном экстриме не на пределе возможностей, а на пределе обеспечения безопасности для всех участников похода или экспедиции. Благодаря наставникам научился ценить и личные амбиции – познавательные или спортивные, и возможности других, идущих рядом по тропе.

– В результате более пятидесяти организованных мною волонтерских экспедиций от Хибин до Чукотки, более сотни альпинистских маршрутов, внесенных как эталонные в классификацию альпинистских маршрутов России мной и моими учениками – участниками этих экспедиций. А учеников у меня уже немало, – поделился альпинист. – В первопрохождениях альпинистских маршрутов только за последние десять лет приняли участие более пятисот человек из двенадцати регионов России и ближнего зарубежья: Украины, Казахстана, Эстонии. Альпинизм – он ведь вне политики. Когда жизни двух человек связаны одной веревкой, а впереди общая цель – вершина, то все проблемы политики остаются на равнинах. Наверно, это одна из особенностей альпинизма – в нем нет соперников, но есть команда и не пройденный никем ранее путь наверх, к небу. Надеюсь, что для продолжателей полярного и заполярного первопроходства я тоже стал неплохим наставником.

По словам Сергея Журавлева, крестной мамой в журналистике для него стала Людмила Зыль, а писательской крестной мамой – поэт Надежда Мирошниченко.

– Про каждого писать хочется и чтоб никого не обидеть умолчанием, – добавил собеседник «Республики».

Подготовил Артур АРТЕЕВ

Фото spravka11.ru