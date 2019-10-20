Играли, чтобы выжить

Выставка «Сверхзадача – выжить», посвященная 75-летию Воркутинского музыкально-драматического театра, открылась в рамках театрального марафона в Сыктывкаре. В зале столичного Центра культурных инициатив «Югöр» представлены уникальные экспонаты из Государственного центрального театрального музея имени Алексея Бахрушина. В январе именно воркутинская экспозиция открыла в московском музее Год театра, сейчас она прибыла

в Сыктывкар, далее отправится в Воркуту.

Выставка рассказывает про первое десятилетие воркутинского театра (1943-1953 годы), основная труппа которого состояла из заключенных. После смерти Сталина и массового освобождения заключенных театр перестал подчиняться МВД СССР и стал Воркутинским драматическим, успешно работающим и в наше время.

Задача выставки состоит не только в том, чтобы отдать дань памяти театру и людям, невинно пострадавшим и погибшим, но и в том, чтобы исследовать сам феномен театра заключенных. Каждый посетитель может пройти между двумя рядами забора с колючей проволокой – такой необычный арт-объект украсил центр зала в «Югöре». Это символ пути, по которому артистов под дулом автомата и лай собак приводили в театр.

Согласно приказу начальника управления Воркутстроя НКВД СССР, инженер-полковника Михаила Мальцева от 8 августа 1943 года, театр создан «в целях наилучшего обслуживания вольнонаемного населения Воркутинского угольного бассейна художественно-зрелищными мероприятиями». Главным режиссером был назначен находившийся в заключении бывший главный режиссер Большого театра и профессор Московской консерватории Борис Мордвинов. Первым спектаклем в репертуаре стала оперетта Кальмана «Сильва», премьера которой состоялась 1 октября 1943 года. Поначалу спектакли играли в шахтерском клубе. В 1945 году было построено деревянное здание театра, но в 1957 году оно сгорело.

В состав первой труппы вошли заключенные артисты, а также вольнонаемные, среди которых были ссыльные и те, кто только освободился. С ближайших лагерей и пересылок в Воркуту собирали артистов, музыкантов, художников, портных, парикмахеров. Среди заключенных Воркутлага были солист Большого театра Борис Дейнека, солист Мариинки Теодор Рутковский, солистка Музыкального театра имени Немировича-Данченко Сарра Кравец. В Воркуту попали и известные драматические артисты: Валентина Токарская и Рафаил Холодов из театра сатиры; Елена Михайлова из малого; Борис Козин, Владимир Владимирский, Николай Кошкин из Ленинградского БДТ, балетмейстеры Тамара Галицкая, Алексей Дубин-Белов, кинодраматург Алексей Каплер и другие.

«Сильва» стала легендой театра, такой же значимой, как «Чайка» для МХАТа. Выставка в Сыктывкаре также открылась известной арией из оперетты Кальмана – «Помнишь ли ты…». В репертуаре воркутинского театра были оперы, оперетты, драматические спектакли, многочисленные концерты. Работали артисты по-стахановски – в год играли по шестьсот спектаклей, выходило до десяти премьер. А еще концерты и выезды.

Идея выставки принадлежит Надежде Мордвиновой, внучке режиссера Бориса Мордвинова. Разбирая архивы деда для передачи их музею имени Бахрушина, она наткнулась на старые фотографии и решила создать экспозицию. Она же провела первую экскурсию по выставке в Сыктывкаре.

– В какой-то степени театр для интеллигенции, попавшей в Воркутлаг, оказался спасением, – рассказала она. – Он находился вне зоны, заключенных приводили туда под конвоем, они шли несколько километров пешком, но все равно многие вспоминали о нем, как о рае, куда они попали после ада в шахтах. «Было ощущение, что я попал из ада в рай…» – это слова из воспоминаний артиста Алексея Маркова, который был взят в театр с тяжелейших общих работ в шахте.

Стараниями Надежды Мордвиновой и летописца воркутинского театра Григория Литинского на выставке представлен список людей, служивших в театре. В нем более трехсот фамилий.

Экспозиция собрана усилиями потомков актеров и музыкантов. Также на выставке представлены архивные материалы ГУЛАГа и воркутинского театра, фотографии артистов и сцен из спектаклей, документы, эскизы декораций и костюмов, программки, графические и живописные работы театральных художников. Есть портреты актеров, выполненные художником Петром Бенделем. Известный портретист, изображавший Ленина, Маркса, Энгельса, Сталина, отсидел в лагерях пять лет. Его дочь передала для выставки три альбома. Также в экспозиции есть рисунки художников Вундера и Шмидта. После того как экспозиция была представлена в московском музее, ее экспонаты пополнились еще несколькими документами, открытками, фотографиями.

Государственный центральный театральный музей имени Алексея Бахрушина (бывший Литературно-театральный музей Императорской академии наук) основан в 1894 году в Москве известным русским купцом и меценатом Алексеем Бахрушиным. Большая советская энциклопедия характеризует его как крупнейший театральный музей в мире.

Артур АРТЕЕВ

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