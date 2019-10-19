Комфорт по программе

В республике завершается благоустройство общественных территорий в разных городах и районах по программе «Формирование комфортной городской среды». О том, что успели сделать в этом году по данному направлению, сколько средств и на какие цели потратили, рассказал на бюджетных слушаниях в госсовете региона и.о. министра энергетики, ЖКХ и тарифов Коми Виталий Поправка.

Депутат Госсовета Коми, руководитель фракции «Единая Россия» Сергей Усачев в беседе с журналистами заявил, что рассматриваемая программа – одна из самых важных на сегодня:

– От комфортности и благоустройства каждого населенного пункта зависит наше настроение, ощущение того, что мы живем в нормальных условиях. У нас, на территории Коми, реализуется она достаточно успешно, можно похвастаться, что по итогам 2018 года Коми заняла девятое место в реализации программы «Комфортная городская среда» в целом по России. У нас очень большие планы. Объемы финансирования, выделяемые по этой программе, постоянно корректируются в большую сторону. 760 миллионов запланировано на этот год. Порядка двух миллиардов – на последующие три года. Программа состоит из двух частей: господдержка муниципальных программ благоустройства и система общественного контроля и мониторинга. Поддержка муниципальных программ тоже делится на две части – сами программы и финансирование проектов по благоустройству в рамках «Народного бюджета». А «Народный бюджет», созданный по инициативе республики, на мой взгляд, является очень успешным опытом в этой части, сама идея вовлечения населения в благоустройство территорий реализована в полной мере.

Сергей Усачев отметил, что региону нужно очень хорошо подготовиться к реализации этой программы в следующем году, поскольку в 2021-м – столетие Коми, и нужно, чтобы к юбилею города и поселки стали красивыми и комфортными на радость и местным, и приезжим.

Но, несмотря на большие планы по «Формированию комфортной городской среды», номинально эта программа, реализуемая с 1 января 2018 года, в 2020-м существовать перестает. Дело в том, что со следующего года она теряет свою самостоятельность и в качестве подпрограммы вливается в региональную госпрограмму «Развитие строительства, обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан». Поэтому Виталий Поправка о планах на будущее в своем докладе говорил немного, в основном отчитывался об уже сделанном.

«Формирование комфортной городской среды» входит в национальный проект «Жилье и городская среда». Как рассказал и.о. министра, по результатам анализа таких госпрограмм в стране Минстроем России отмечено, что только шесть субъектов, в том числе и Коми, сейчас полностью отвечают федеральным методическим требованиям и правилам предоставления субсидий.

В составе программы четыре основных мероприятия, общий объем субсидий на них из республиканского бюджета составил в этом году 680,4 миллиона рублей. Большая часть из них – средства, направленные муниципалитетам на благоустройство территорий, это 380,7 миллиона (246,2 миллиона из федерального бюджета, 134,5 миллиона – из местного). Плюс власти в городах и районах выделили на условиях софинансирования 43,1 миллиона в целом.

В этом году в 46 муниципальных образованиях планируется благоустроить 139 территорий, в том числе 66 дворовых и 73 общественные. На сегодня полностью завершены и оплачены работы в 35 муниципальных образованиях. В целом по республике благоустроены за счет этой программы 61 двор и столько же общественных территорий. Виталий Поправка пояснил, что данные, которые были собраны в процессе подготовки выступления, уже могли немного устареть – завершаются работы на ряде объектов. В качестве примера выполненных работ он продемонстрировал изображения на слайдах в стиле «было – стало»: центральный парк в Объячево, парк «Строитель» в Сыктывкаре, детскую площадку в Усинске.

Особо и.о. министра остановился на самом крупном проекте этого года – продолжении благоустройства набережной Газовиков в Ухте. В первую очередь это работа, сделанная в рамках социального партнерства с республикой компанией «Газпром трансгаз Ухта», но и государственное финансирование там тоже есть: в прошлом году проект выиграл федеральный конкурс, в результате чего было выделено 100 миллионов рублей на реализацию его третьего этапа. Первые два этапа благоустройства выполнены за счет благотворительных средств ПАО «Газпром» – 450 миллионов рублей. Набережная разделена на три зоны, есть часть для пеших прогулок, есть для катания на велосипедах, роликах, гироскутерах. Готов один из пешеходных мостов через реку, еще два будут открыты в скором времени. Обустроены три смотровые площадки у реки, амфитеатр, высажено более ста деревьев и кустарников.

Генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Ухта» и депутат Госсовета Александр Гайворонский, пользуясь случаем пригласил коллег приехать в Ухту 19 октября, когда официально будет завершен второй этап благоустройства набережной, первую очередь открыли 1 сентября.

– Сейчас мы работаем над третьей очередью, до конца года большая часть работ будет выполнена, останутся только детали сезонного характера. Понятно, что деревья и кустарники сажать уже поздно, это будет завершено в следующем году, – пояснил Александр Гайворонский в разговоре с журналистами. – Набережная пользуется популярностью и у детей, и у взрослых. Вчера проходил там, на улице дождь, холодно, а ребята играют в футбол. В амфитеатре, когда было тепло, проводились разные мероприятия, танцы, много людей собиралось. Русло реки мы очистили, будем делать это ежегодно в рамках «Речной ленты». Будем убирать избыточные кустарники, пеньки и коряги, чтобы можно было подойти к воде.

Также в рамках соцпартнерства газовики сейчас реконструируют Центр творчества имени Карчевского в Ухте. Пока работы идут в самом здании, со следующего года начнется благоустройство парка. Александр Гайворонский опроверг слухи, что в парке планируется вырубить сосны, по его словам, задача – сохранить их на сто процентов.

Большие работы по благоустройству в этом году проходят и в столице Коми, на них из республиканского бюджета выделили дополнительно 100 миллионов. Сейчас уже полностью обновили участок Коммунистической на спуске к Кировскому парку, на треть выполнены работы в сквере за Стефановской площадью и ниже ее – в сквере у памятника героям Гражданской войны.

– Пешеходные зоны выполняются в гранитном исполнении, заменены лестничные марши с устройством пандусов, устанавливаются малые архитектурные формы, декоративные фонари, обустраиваются газоны, осуществляется озеленение, – сообщил и.о. министра. – Полностью завершить работы планируется к 20 октября.

Также в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» города получили 165 миллионов на ремонт улично-дорожной сети. 50 миллионов – Сыктывкар, 35 – Усинск, 70 – Печора, 10 – Ухта. На эти деньги благоустроено 27 объектов уличной сети из 28 запланированных (работы еще продолжаются), в том числе обустроено пять пешеходных зон.

Важная часть программы – народные проекты. В нынешнем году по сравнению с предыдущим их финансирование увеличилось в пять раз – с 6,4 миллиона рублей до 34,7 миллиона. Всего народных проектов в сфере благоустройства Коми сейчас реализуется 117. Из них 24 проекта по освещению, обустройству 25 спортивных и детских площадок, 19 улиц, 17 кладбищ, шесть контейнерных площадок, четыре тротуара и иные проекты.

В 2020 году объем финансирования народных проектов в сфере благоустройства предварительно составит 30 миллионов рублей, при этом стоимость одного проекта повышается до миллиона рублей.

Виталий Поправка пояснил, что вторая часть программы, касающаяся мониторинга благоустройства, информирования граждан, финансирования вовсе не предполагала, однако и тут было сделано много: проводились опросы, методические мероприятия, республиканские и муниципальные СМИ опубликовали в целом 819 материалов по этой теме. До конца года совместно с Центром информационных технологий будет введен в эксплуатацию интерактивный портал «Комфортная среда для жизни», предусматривающий проведение интерактивных голосований и опросов граждан по вопросам благоустройства территорий, размещение дизайн-проектов будущего благоустройства территорий, фотоотчетов о ходе работ и т.д.

Также докладчик сообщил, что проекты по благоустройству общественных территорий в городских поселениях Кожва и Сосногорск вошли в федеральный реестр лучших реализованных в номинации «Вовлечение общественности в подготовку и реализацию практик (проектов) по благоустройству».

В завершение доклада Виталий Поправка рассказал о необходимости введения повышающих коэффициентов для северных территорий, когда речь идет о выделении федеральных средств на благоустройство. Такого мнения придерживаются и на других северных территориях России.

В качестве примера того, как реализовалась программа в отдельном муниципалитете, взяли Сыктывдинский район. Руководитель администрации Любовь Доронина рассказала, что под действие программы в части выделения средств на благоустройство населенных пунктов попали только три поселения (нужно, чтобы количество проживающих было не меньше тысячи) – Выльгорт, Пажга и Зеленец. Было подано 13 заявок на ремонт дворов – 11 в Выльгорте и два в Зеленце, работы проведены. Кроме того, в Выльгорте благоустраивалось девять общественных пространств и одно в Пажге. Особенно впечатляюще на слайдах Любови Дорониной смотрелось преображение заброшенного пустыря в футбольное поле в райцентре. А после благоустройства спуска к улице Центральной в Пажге, по словам докладчицы, прибавилось любителей скандинавской ходьбы.

По проекту «Народный бюджет» благоустройство затронуло десять сельских поселений из 13, реализовали 11 проектов, среди них установка детской площадки и тренажерного комплекса, замена уличного освещения, обустройство контейнерных площадок.

Любовь Доронина отметила, что одна из самых сложных задач – объяснить собственникам квартир, что двор нужно ремонтировать на условиях софинансирования с их стороны. Но, по ее словам, большинство относится с пониманием.

Александр Гайворонский на заседании также поднял вопрос о сносе опустевших зданий в Воркуте, тем более что часть из них уже разрушается.

– Беда в том, что мы благоустраиваем какой-то кусочек дворовой территории, дорогу, общественное пространство, строим детскую площадку, при этом все это делается на фоне угнетающего вида зданий, которые брошены, стоят пустые. Там же целые улицы этих домов. Когда мы проводили Арктический марафон, приехали люди из десятков субъектов РФ, они были просто в шоке, говорили: «Мы не знали, что такие города вообще существуют, как здесь люди живут?» – рассказал депутат, обращаясь к коллегам и сотрудникам профильного министерства. – Вы какие-то целевые показатели ставите, средства предусмотрены на демонтаж этих зданий, рекультивацию земель?

Виталий Поправка пояснил, что проблема действительно актуальная, но сейчас вопрос стоит в первую очередь о том, чтобы переселить воркутинцев из практически опустевших многоквартирных домов, бывало, что в пятиэтажке на четыре подъезда жили всего две семьи. Потом эти дома можно отключить от отопления, водоснабжения и не тратить большие средства впустую. Пока по сносу пустых домов в Воркуте решений нет.

– Моя просьба зафиксировать это и передать профильному комитету – такая программа по сносу домов должна быть. Чтобы можно было закладывать средства на их ликвидацию, а с учетом темы развития арктических территорий это могут быть и федеральные средства. Город будет сужаться, но он будет жить и выглядеть нормально, – обратился Александр Гайворонский к коллегам.

Анна ПОТЕХИНА

Фото Валентина ТИМЧЕНКО