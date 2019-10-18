Владимир Косов покидает пост вице-спикера

Вице-спикер республиканского парламента Владимир Косов написал заявление о снятии с себя полномочий заместителя председателя Госсовета Коми. При этом он сохранит за собой депутатский мандат.
Такое решение, как объяснил парламентарий, связано с его врачебной деятельностью. Владимир Косов – практикующий уролог, оперирует в республиканском онкодиспансере.
– Раз в пять лет медикам нужно проходить обучение. Я попросил в Госсовете, чтобы мне дали эту возможность (сложить полномочия – прим. ред.). Поскольку совмещать деятельность в Госсовете в качестве вице-спикера и врачебную не представляется возможным. Решение о сложении моих полномочий депутаты примут на ближайшей сессии в октябре, – сообщил агентству «Комиинформ» депутат.
Напомним, пост вице-спикера в республиканском парламенте Владимир Косов занимает с октября 2015 года.
Лина ПЕРОВА
Фото из архива «Республики»
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