В филиале «Т Плюс» в Коми новый руководитель

Сергей Гапликов провел рабочую встречу с генеральным директором ПАО «Т Плюс» Андреем Вагнером, сообщает пресс-служба главы республики. На встрече присутствовал новый руководитель филиала компании в Коми Сергей Добров, до назначения возглавлявший филиалы «Т Плюс» в Марий Эл и Чувашии, а также Нижнем Новгороде.

– Наша компания на протяжении многих лет реализует систему ротации кадров, которая позволяет опытным управленцам эффективно применять свои знания и опыт для решения задач, стоящих перед региональными подразделениями, – заявил Андрей Вагнер. – Сергей Вячеславович давно зарекомендовал себя как технически грамотный специалист и эффективный руководитель. Я уверен, что под его началом наш самый северный филиал сможет успешно реализовать долгосрочные проекты компании, а самое главное – обеспечить надежное и безаварийное прохождение отопительного сезона.

Глава республики Сергей Гапликов пожелал новому руководителю успехов в работе и выразил уверенность в развитии конструктивного взаимодействия между региональным правительством и филиалом «Т Плюс» в Коми.

На встрече были рассмотрены также вопросы подготовки и прохождения отопительного зимнего периода. По информации Андрея Вагнера, все запланированные мероприятия по ремонту основного и вспомогательного оборудования энергоисточников и тепловых сетей выполняются в полном объеме, сформированы необходимые запасы топлива и материалов. На особом контроле руководства «Т Плюс» находится вопрос обеспечения углем ТЭЦ Воркуты и Инты. Продолжается реконструкция оборудования Воркутинской ТЭЦ-2 с целью перевода на использование природного газа. Аналогичные работы по ЦВК Воркуты были завершены в плановые сроки. Всего на ремонт и модернизацию объектов «Т Плюс» в Коми в этом году будет направлено порядка двух миллиардов рублей.

Лина ПЕРОВА

Фото rkomi.ru