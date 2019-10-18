Символ Года театра прибыл в Коми

Торжественная церемония передачи символа марафона от Северного Кавказа Северо-Западному федеральному округу прошла вечером 15 октября на сцене Государственного академического драмтеатра имени Виктора Савина. Старт Всероссийского театрального марафона на территории СЗФО совпал с закрытием III Северного театрального фестиваля.

В театр делегаты входили по ковровой дорожке синего цвета. На экранах, прикрывших колонны театра, демонстрировались кадры кинохроники Года театра. В фойе расположилась выставка «Театр в объективе ТАСС» и большой стенд с видеопрезентациями регионов СЗФО. Гостей открытия встречал Большой детский хор республики. Торжественную церемонию поставил главный режиссер Новосибирского театра оперы и балета Вячеслав Стародубцев. По его замыслу на сцене встретились главные герои сказки Сент-Экзюпери «Маленький принц»: летчик рассказывает маленькому принцу о театральном марафоне. Свое искусство здесь показали солисты и коллективы театров и филармонии республики. Открылась церемония под магические напевы музыканта и композитора Михаила Бурдина.

Участников и гостей мероприятия приветствовали полпред президента России в СЗФО Александр Гуцан и глава Коми Сергей Гапликов.

– Театральный марафон – одно из самых значительных событий Года театра, провозглашенного президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, – сказал Александр Гуцан. – Сегодня символ Года театра переходит от Северо-Кавказского федерального округа к Северо-Западному. Начинается завершающий этап театрального марафона, который, уверен, принесет немало прекрасных встреч, ярких спектаклей, соберет тысячи восторженных зрителей.

Сергей Гапликов отметил, что Республике Коми выпала огромная честь принимать первой в Северо-Западном федеральном округе Всероссийский театральный марафон.

– Я благодарю гостей, приехавших на открытие театрального марафона, творческие коллективы – участников III Северного театрального фестиваля, которые радовали сыктывкарскую публику своими спектаклями в течение двух недель. Спасибо за ваше рвение, талант и искусство, которым вы живете и радуете нас, – добавил глава республики. – В этом году, как никогда, мы ощущаем прилив сил и энергии, энтузиазма. В каждом субъекте России произошел невероятный всплеск в отношении, может быть, не очень известных, зато родных и добрых театров. И это огромная честь – нести символ марафона в Коми. А ведь тут скоро появится здание еще одного театра – молодежного. Чем больше людей будет ходить в театр, тем больше будет интересных постановок и выдающихся артистов. Они будут не только прославлять это великое искусство, но и исполнять мечту тех, кто хотел бы, чтобы театр стал смыслом жизни.

По словам министра культуры, туризма и архивного дела Коми Сергея Емельянова, сегодня республика имеет внушительный авторитет в культурном сообществе России. Этому способствуют достижения профессиональных творческих коллективов и престижные площадки Северного культурного форума, Северного театрального фестиваля, которые прошли по инициативе главы Коми.

– Другие проекты также вошли в культурную карту России как основополагающие. Конечно, мы будем продолжать и дальше те культурные мероприятия, которые уже прошли в этом году в Коми, – отметил министр.

Во Всероссийском театральном марафоне участвуют все регионы России. Он стартовал 18 января во Владивостоке, а завершится в конце года в самой западной точке страны – Калининграде. В театральном марафоне уже приняли участие 74 региона и 123 театра. Марафон проходит в виде театральной эстафеты – от театра к театру. Специально разработанный символ марафона передается по эстафете. Он представляет собой статуэтку, аллегорически изображающую древнегреческий амфитеатр, на котором выгравированы гербы всех субъектов России. Автор идеи – народный художник России Андрей Ковальчук.

Помимо спектаклей в каждом регионе проходит мобильная фотовыставка, посвященная истории марафона и театров. Для специалистов театральной сферы в дни марафона реализуется профессиональная спецпрограмма: мастер-классы и творческие встречи с опытными театральными деятелями, ведущими актерами и режиссерами. В столицу Коми приехали народный артист СССР, балетмейстер Михаил Лавровский, доцент ГИТИСа Юлия Большакова, директор театрального музея имени Бахрушина Дмитрий Родионов, режиссер и педагог Ассоциации инклюзивного искусства «АСДИИСК» Яна Савченко.

После антракта артисты театра имени Савина представили зрителям спектакль по сказке Мориса Метерлинка «Синяя птица».

В рамках театрального марафона в Сыктывкар приехал Русский драмтеатр имени Максима Горького из Дагестана, который показал в столице Коми три постановки. После Сыктывкара символ марафона отправился в Нарьян-Мар. Коми там представили артисты Национального музыкально-драматического театра и ансамбль республиканской филармонии «Зарни ёль». Марафон в Северо-Западном федеральном округе завершится 14 ноября в Санкт-Петербурге.

Артур АРТЕЕВ

Фото автора