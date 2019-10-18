Григорий Коненков вновь возглавил совет Ухты

Автор: Редактор 18.10.2019

В Ухте прошли выборы председателя совета городского округа. Им вновь стал Григорий Коненков, за полторы недели до этого снявший с себя данные полномочия на внеочередном заседании совета Ухты. Подобная процедура была проведена в связи с требованием законодательства.

Еще в 2016 году был принят закон о разграничении законодательной и исполнительной власти, который в полной мере заработает с 2020 года. Ухта оставалась чуть ли не единственным муниципалитетом, где должности главы городского округа и председателя совета совмещал один человек. Поэтому 4 октября состоялось внеочередное заседание местного совета, на котором Григорий Коненков сложил свои полномочия председателя и главы городского округа. С 11 октября исполняющим обязанности главы городского округа была назначена заместитель председателя совета, директор МУП «Ухтаводоканал» Татьяна Филиппова, сообщили в пресс-службе администрации города.

14 октября состоялось еще одно внеочередное заседание совета Ухты, на котором депутаты избрали своего председателя и возложили на него полномочия главы городского округа. Победу в тайном голосовании одержал Григорий Коненков. Полномочия главы Ухты от него перейдут градоначальнику после выборов мэра. В администрации города сообщили, что прием документов от кандидатов на должность главы муниципального округа – руководителя администрации Ухты начался с 14 октября и продлится до 25 ноября. Мэра изберут 3 декабря. Действующий градоначальник Магомед Османов будет исполнять свои полномочия до дня выборов.

Лина ПЕРОВА

Фото 11novosti.ru

Оставьте первый комментарий для "Григорий Коненков вновь возглавил совет Ухты"

Оставить комментарий

Ваш электронный адрес не будет опубликован.