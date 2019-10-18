Григорий Коненков вновь возглавил совет Ухты

В Ухте прошли выборы председателя совета городского округа. Им вновь стал Григорий Коненков, за полторы недели до этого снявший с себя данные полномочия на внеочередном заседании совета Ухты. Подобная процедура была проведена в связи с требованием законодательства.

Еще в 2016 году был принят закон о разграничении законодательной и исполнительной власти, который в полной мере заработает с 2020 года. Ухта оставалась чуть ли не единственным муниципалитетом, где должности главы городского округа и председателя совета совмещал один человек. Поэтому 4 октября состоялось внеочередное заседание местного совета, на котором Григорий Коненков сложил свои полномочия председателя и главы городского округа. С 11 октября исполняющим обязанности главы городского округа была назначена заместитель председателя совета, директор МУП «Ухтаводоканал» Татьяна Филиппова, сообщили в пресс-службе администрации города.

14 октября состоялось еще одно внеочередное заседание совета Ухты, на котором депутаты избрали своего председателя и возложили на него полномочия главы городского округа. Победу в тайном голосовании одержал Григорий Коненков. Полномочия главы Ухты от него перейдут градоначальнику после выборов мэра. В администрации города сообщили, что прием документов от кандидатов на должность главы муниципального округа – руководителя администрации Ухты начался с 14 октября и продлится до 25 ноября. Мэра изберут 3 декабря. Действующий градоначальник Магомед Османов будет исполнять свои полномочия до дня выборов.

Лина ПЕРОВА

Фото 11novosti.ru