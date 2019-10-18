Для спасения больных в Заполярье закуплен ТРЭКОЛ

По поручению главы республики Сергея Гапликова в этом году в Коми масштабно обновят автопарк службы скорой помощи. Такую задачу руководитель региона поставил перед правительством Коми.

В настоящий момент для республики закуплено 57 машин скорой помощи за счет разных источников, сообщает портал правительства Коми. За счет республиканского бюджета приобретены 11 автомобилей скорой помощи, пять санитарных машин и один ТРЭКОЛ («транспорт экологический», плавающий вездеход на шинах сверхнизкого давления – прим. ред.).

По соглашению с АО «Монди СЛПК» четыре машины получат Койгородский, Усть-Куломский, Корткеросский и Прилузский районы. Еще 36 карет скорой помощи поступят на средства, выделенные из резервного фонда правительства России.

По сообщению министра здравоохранения Коми Дмитрия Березина, 11 октября поступила первая партия: семь реанимобилей, закупленных минздравом региона на выделенные из республиканского бюджета средства, ждут номера и отправляются работать.

Лина ПЕРОВА

Фото autobelyavcev.ru

