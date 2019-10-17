В интересах средних и малых

На прошедшей неделе в Госсовете Коми начались бюджетные слушания, которые завершатся в ноябре. За это время депутатам предстоит обсудить параметры двадцати госпрограмм, средства на реализацию которых фактически и составляют расходную часть казны республики. По сложившейся традиции первой рассмотрели программу развития экономики региона.

В начале слушаний спикер парламента Коми Надежда Дорофеева кратко описала предварительные параметры бюджета: в 2020 году доходы казны составят 83,4 миллиарда рублей, расходы – почти 90 миллиардов рублей. То есть бюджет ожидается дефицитным на шесть миллиардов рублей.

Однако сумма дефицита еще не окончательная, она может снизиться в зависимости от размера безвозмездных поступлений из федерального бюджета. И чуть позже, уже на заседании правительства Коми министр финансов Галина Рубцова привела более свежие данные: в сентябре, когда были впервые официально озвучены параметры бюджета на 2020-2022 годы, предварительно было заявлено, что федеральные поступления составят в следующем году семь миллиардов, данные на 10 октября – 8,1 миллиарда.

– В то же время мы еще не видим распределения дотаций, как на выравнивание и сбалансированность бюджетов, а это порядка миллиарда. Пока нет данных по средствам фонда на переселение из аварийного жилья, мы не видим данных по «Комфортной среде» – а это порядка 250 миллионов. Также еще нет цифр по большинству направлений поддержки по линии минсельхоза, пока мелкие суммы распределены. А также по спорту, по образованию, по труду, – добавила Галина Рубцова. – Надеюсь, все это мы увидим ко второму чтению федерального законопроекта, которое будет в первой декаде ноября в Госдуме. И тогда мы уже на этапе рассмотрения бюджета в Госсовете поправим свои параметры.

На слушаниях в региональном парламенте министр экономики Коми Константин Плехов отчитался в выполнении программы «Развитие экономики» в этом году и планах на следующие три года. В нынешнем году на программу было выделено 550 миллионов рублей, это примерно в 2,5 раза больше, чем в 2018-м. В следующую трехлетку ожидается снижение финансирования (прогноз на 2020 год – 261,1 миллиона рублей), но, заверил министр, объем средств на такие важные направления программы, как «Инвестиционный климат», «Конкуренция», «Наука и инновации», финансироваться будут на прежнем уровне. Абсолютно «безденежной», по выражению Константина Плехова, становится подпрограмма «Социально-трудовые отношения», но это потому, что она «переезжает» вместе с денежным обеспечением в программу «Развитие образования».

Большая часть средств госпрограммы «Развитие экономики» – порядка 78 процентов – уходит на направление «Малое и среднее предпринимательство», в рамках которого реализуются четыре региональных проекта: «Расширение доступа субъектов МСП к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию», «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства», «Популяризация предпринимательства», «Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности». В нынешнем году на эти цели дали 430,4 миллиона рублей, в будущем ожидается снижение до 132,7 миллиона (и по федеральной, и по региональной линии). В основном это связано со снижением объема выделяемых средств для организаций инфраструктуры поддержки субъектов МСП – Гарантийного фонда и Микрокредитной компании, также не предусмотрена финансовая поддержка программ муниципальных образований, не относящихся к монопрофильным.

В то же время уставный капитал Микрокредитной компании Коми увеличен до 600 миллионов рублей, планируется выдавать займы бизнесу под 3,5–5 процентов. Впрочем, уполномоченный по защите прав предпринимателей Игорь Бобков отнесся к этой новости скептически: по его данным, малый бизнес микрокредиты сейчас не слишком интересуют, многих больше волнует не развитие своего дела, а как выжить при повсеместном распространении крупных торговых сетей.

По подпрограмме «Малое и среднее предпринимательство» региону предстоит много работы, в частности за шесть лет нужно создать 22 тысячи рабочих мест в сфере малого и среднего бизнеса. Предстоит вовлечь в эту сферу деятельности как можно больше различных категорий граждан – школьников, студентов, пенсионеров, инвалидов, безработных, военнослужащих, уволенных в запас. Одно из ключевых направлений, по которому планируется вовлечение людей в малый бизнес, – легализация самозанятых. В рамках реализации регионального проекта «Условия для бизнеса» статус самозанятых должны получить за шесть лет 11 тысяч человек. В связи с этим правительство Коми сочло нужным с 1 января 2020 года включиться в эксперимент по установлению специального налогового режима «Налог на профессиональный доход».

В рамках проекта «Акселерация» под брендом «Мой бизнес» заработал Центр развития предпринимательства с новым подходом управления всей инфраструктурой – «из одних рук». До конца текущего года откроются пять новых окон для обслуживания бизнесменов в МФЦ (в Инте, Емве, Жешарте, Визинге и Усогорске).

Министр отметил, что в республике острая нехватка автоматизации системы управления «фронтальными» услугами и мерами поддержки МСП. В связи с чем министерством принято решение о создании CRM-платформы по учету каждого обращения субъекта бизнеса. Цифровизация позволит держать в «фокусе» каждого клиента, вести единые реестры услуг и мер поддержки, а также учет предпринимателей, получивших помощь от государства.

Также Константин Плехов рассказал о подпрограмме «Развитие конкуренции». Такая работа идет у нас с 2015 года, и хозяйствующие субъекты сейчас оценивают уровень конкуренции в регионе как достаточный. Опросы показывают рост конкуренции, при этом она не является экономическим барьером на рынках товаров и услуг.

Министр инвестиций, промышленности и транспорта Коми Александр Ремига рассказал о том, что делается в регионе для улучшения инвестиционного климата по поручению главы Коми Сергея Гапликова. По его словам, главная задача здесь – информировать бизнес о возможностях вложения средств и предоставляемых преференциях.

– Мы бесплатно и без торгов предоставляем инвесторам земельные участки для реализации их проектов. При вложениях от 100 миллионов инвестор получает льготы по налогу на имущество, – сообщил Александр Ремига. – С крупными компаниями, например с ЛУКОЙЛом, заключен специальный инвестиционный контракт, который в обмен на вложения предусматривает стабильность условий деятельности и меры господдержки. Со следующего года его можно будет использовать и для среднего бизнеса.

Председатель комитета по законодательству и местному самоуправлению Геннадий Горбачев спросил министра о возможностях строительства в Коми новых угольных шахт. Александр Ремига ответил, что в Инте добыча угля вообще ни в каком виде не планируется, а что касается воркутинского угля, то нынешних шахт хватает, чтобы покрыть потребность в нем до 2037 года. Конечно, в дальнейшем возможна разработка двух участков Усинского месторождения (лицензия у «Северстали» и «Новолипецкого металлургического комбината»), этот вопрос обсуждается на федеральном уровне в рамках стратегии развития Арктической зоны. Министр предположил, что в следующем году выйдет новый закон, касающийся арктических проектов, где пропишут значительные льготы по налогам, и это поспособствует развитию добычи угля в Воркуте.

Депутаты предложили определить в регионе сектора, где малый и средний предприниматель будут наиболее востребованы и эффективны. Возможно, этот пласт бизнеса стоит учитывать и в программе «Развитие промышленности». Александр Ремига ответил, что у малого и среднего бизнеса есть неплохие перспективы выступить в качестве субподрядчиков у крупных компаний при реализации больших инвестпроектов, такие примеры уже есть.

Анна ПОТЕХИНА

Фото gsrk.ru