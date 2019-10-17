Наследие народного учителя

В Коми возродили Католиковские чтения. С 1997 по 2011 год состоялось восемь чтений, посвященных педагогическому наследию народного учителя России и Республики Коми, почетного члена правления Российского Детского фонда, члена-корреспондента Российской академии образования, директора Сыктывкарской агрошколы-интерната для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, Александра Католикова. Затем традиция прервалась, но спустя восемь лет возрождена. И вместе с этим вновь актуализированы уникальные идеи и подходы Католикова, прежде всего доказанная им роль труда в становлении личности ребенка.

Как и в прежние годы, Католиковские чтения стартовали 13 октября, в день рождения выдающегося педагога. Перед памятником учителю состоялся митинг с возложением цветов, затем памятные мероприятия продолжились в селе Шошка Сыктывдинского района, где похоронен Александр Католиков. В течение двух дней на различных площадках столицы республики работали тематические секции, а 15 октября в большом зале Госсовета Коми состоялось пленарное заседание, на котором были подведены итоги этого масштабного мероприятия и намечены приоритетные направления дальнейшей работы. Заседание открыла спикер регионального парламента Надежда Дорофеева.

– В эти дни мы с благодарностью и глубоким уважением вспоминаем народного учителя, педагога с большой буквы Александра Александровича Католикова. Его отношение к делу своей жизни, к воспитанию детей является примером для всех нас. Недаром лейтмотивом этих чтений стала известная фраза Александра Александровича: «Все дети – наши, мы за них в ответе», – подчеркнула спикер. – В этом зале собрались неравнодушные и ответственные люди: педагогическое сообщество, ученые, специалисты органов опеки и попечительства. Вы принимаете живое участие в решении проблем детей. Идеи Католикова не теряют своей актуальности. Наша общая задача – продолжать, развивать и реализовывать их. Поэтому я желаю вам, как продолжателям его дела, плодотворной работы, а также практических решений, которые сделают жизнь детей лучше.

Председатель Госсовета напомнила, что республиканский парламент уделяет большое внимание проблемам сиротства, многие депутаты являются членами попечительских советов детских домов. Весной этого года парламентарии направили правительству Коми рекомендацию увеличить выделение средств на предоставление жилья детям-сиротам, и это предложение было услышано: по решению главы Коми финансирование этого направления увеличено до 420 миллионов рублей – будет выделяться дополнительно по 200 миллионов в 2020 и 2021 годах. Со следующего года 330 детей-сирот ежегодно будут обеспечиваться жильем.

Член Совета Федерации Валерий Марков с удовлетворением отметил, что воспитание трудом, которое Александр Католиков ставил во главу угла, вновь возвращается. Еще несколько лет назад педагоги детского дома в Емве жаловались сенатору, что законодательство запрещает те меры трудового воспитания, которые применял Католиков, но сейчас произошли позитивные изменения. Три недели назад Валерий Марков побывал в детском доме в Усинске и убедился, что обучение домашнему труду возвращается. Воспитанники детских домов вступают во взрослую жизнь подготовленными, могут обслуживать сами себя, готовить еду и так далее.

– В этом пример агрошколы-интерната имени Католикова станет на долгие годы маяком, на который будут ориентироваться педагоги, воспитатели не только России, но и других стран, – подчеркнул Валерий Марков.

Министр образования, высшей школы и молодежной политики региона Наталья Якимова также обратила внимание на то, как сильно изменилось законодательство со времени последних Католиковских чтений. Усилена социальная защита детей-сирот, обеспечены их социальные гарантии, реализовано много предложений, чтобы дети, оставшиеся без попечения родителей, чувствовали себя комфортно.

Приглашенная на пленарное заседание экс-министр образования Коми и экс-уполномоченный по правам ребенка в республике Нелли Струтинская напомнила о тех временах, которые благодаря Александру Католикову принесли славу республике.

– Александр Александрович Католиков, несмотря на свою короткую жизнь, оставил огромное количество детей, которые нашли свой путь, соратников, которые понимали его и учились у него, много хороших мыслей и идей. К нам приезжали со всей страны, из всех регионов, педагоги делились опытом. Уровень чтений был так высок, что их включили в план всероссийских мероприятий. Но потом все заглохло.

По мнению Нелли Струтинской, необходимо не просто возродить Католиковские чтения, а вернуть их былой уровень: проводить если не на уровне страны, то хотя бы СЗФО. Нельзя этот бесценный опыт транслировать только у себя.

На посту уполномоченного по правам ребенка Нелли Струтинская побывала во многих регионах, посещала сиротские учреждения, и ее поразило, что во многих из них на видном месте портрет Католикова и его цитаты.

– Если за пределами Республики Коми его заветы работают, давайте будем использовать этот опыт, – призвала участников чтений Нелли Струтинская.

Выступил перед участниками педагогического слета и сын Александра Католикова Виктор Александрович. Он поделился воспоминаниями о своих детских годах, ведь ему посчастливилось родиться в семье выдающихся педагогов.

– Отец был яркой незаурядной личностью, он оставил глубокий след, такое наследие, которое ценили при его жизни. Председатель Детского фонда, писатель Альберт Лиханов назвал его рыцарем детского сердца, а глава Коми Юрий Спиридонов – живой совестью республики. Авторитет у отца был высочайший, он это заслужил, потому что свою жизнь отдал воспитанию детей. Был гуманистом с большой буквы, – отметил Виктор Католиков.

Он рассказал, что педагогическая деятельность отца началась, когда он после девятого класса пошел работать вожатым. Отец Католикова погиб на фронте, и Саша с братом старались помогать маме, работали во время каникул. С этого момента будущий педагог и прикипел к детям.

В московском институте тоже заметили его яркие организаторские способности – там он создал клуб вожатых. Студенты приходили на занятия в пионерской форме, и все проходило очень живо и весело. Именно по инициативе Александра Католикова впервые в СССР был создан инструктивный лагерь для студентов, где проходила их подготовка к работе в пионерском лагере. Вскоре эту идею подхватили и другие вузы страны.

В институте Католиков познакомился со своей будущей женой, соратником и единомышленником Лией Плаксиной. Она занималась научной деятельностью, он был педагогом-практиком. В 1966 году из Москвы семья с маленьким сыном переехала в Сыктывкар. Виктор Александрович вспомнил, как родители были приятно поражены открытостью местных жителей и возможностью воплощать все свои педагогические идеи. Власть в этом не только не мешала, а всячески помогала. Александр Католиков и года не проработал учителем физики, как был приглашен на пост директора Дворца пионеров. Такого яркого времени, как в католиковский период, здесь не было никогда. Во дворец устремились толпы учеников. Виктор Католиков тоже все внеучебное время проводил там – занимался одновременно в пяти кружках.

Грандиозным событием стала организация Александром Католиковым плавучего пионерского лагеря. Двухпалубный пароход «Коми пионер» с детьми на борту проплывал по рекам республики. По пути ребята давали концерты для местного населения, посещали музеи и проводили интереснейшие встречи.

– Когда Александра Католикова пригласили возглавить интернат для детей-сирот, он принял это предложение с открытым сердцем, – продолжил свои воспоминания сын педагога. – Хозяйство ему досталось полуразрушенное, несмотря на то, что здание было построено сравнительно недавно: окна забиты фанерой, мрачные помещения, у входа питьевой бачок с металлической кружкой на цепи. Вскоре после прихода Сан Саныча все изменилось.

Как подчеркнул Виктор Католиков, приоритетом в методах воспитания у отца был труд. Александр Макаренко был для него примером и учителем, он применял его методы, подходил к этому творчески, проводил эксперименты, и Католикова даже называли «коми Макаренко».

– Отрадно, что сейчас возрождается интерес к наследию выдающихся педагогов. В Сыктывкарском университете студент-третьекурсник написал курсовую работу «Педагогические воззрения Александра Католикова». Есть много моментов, которые надо внедрять, – заключил выступающий.

В ходе пленарного заседания его участники заслушали доклад министра образования Натальи Якимовой, в котором приведена показательная статистика. Сейчас в Коми 4721 ребенок-сирота. Из этого числа 3898 ребят воспитываются в приемных семьях, а 823 – в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В целом категория сирот сократилась на 19 процентов. За последние три года на 54 процента снизилось число выявленных детей-сирот.

Но есть колоссальная проблема возврата детей в сиротские учреждения из приемных семей. Только за девять месяцев этого года возвращено 50 ребят. Причины – отсутствие взаимопонимания между приемными родителями и ребенком, трудности воспитания, переходный возраст сирот. Как подчеркнула Наталья Якимова, необходимо пересмотреть существующие подходы в этой работе – надо подбирать семью под ребенка, а не наоборот. На решение этой задачи нацелены и проводимые в республике слеты замещающих семей, и недавно открытый на базе института развития образования республиканский консультационный центр для приемных родителей.

Что касается ребят, которые воспитываются в детских домах и интернатах, то в основном это дети в возрасте от семи до 15 лет (они составляют 60 процентов), а также подростки от 16 лет (30 процентов). Такие сироты находятся на попечении государства в 11 образовательных, трех медицинских и одном социальном учреждениях. 11 образовательных организаций – это восемь детских домов и три школы-интерната.

Сейчас, как отметила министр, в детских домах и интернатах созданы все условия для полноценного развития детей. В группах не более восьми человек, сироты-родственники не разлучаются, дети сами приобретают для себя личные вещи, ребята приучаются к труду, к самообслуживанию, занимаются в учебных мастерских и так далее. Ежегодно из детских домов республики выпускаются 150 детей. Для них организовано постинтернатное сопровождение, помогающее им войти во взрослую жизнь.

Галина ВЛАДИС

Фото tribuna.nad.ru