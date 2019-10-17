Какие энергоресурсы вы стараетесь экономить?

ВЦИОМ провел опрос об отношении россиян к потреблению электроэнергии, газа, тепла, горячей воды. Выяснилось, что каждый второй россиянин тщательно следит за расходом энергоресурсов и старается на этом экономить. В основном это люди старшего возраста и жители малых городов. Треть опрошенных следят за потреблением энергии периодически. Это молодые люди и жители столиц. Не экономят девять процентов респондентов, некоторые из них – поскольку тратят ровно столько, сколько им необходимо, некоторые – потому что у них не получается экономить. А вы какие энергоресурсы стараетесь экономить?

Наталья Логина, депутат совета Сыктывкара:

– Лично я ни на чем не экономлю, так как зазря энергоресурсы не расходую. Веду сравнительный помесячный учет, и расход энергоресурсов примерно из года в год по месяцам одинаков. Был в моей практике опыт с энергосберегающими лампами, но неудачный. Больше эксперименты не ставлю.

Дмитрий Пастухов, инспектор по производственным вопросам НУЗ «Узловая больница на станции Микунь ОАО «РЖД», Усть-Вымский район:

– Наверное, большинство людей «покрутит у виска», но я даже в общественных местах закрываю краны, форточки и прочее. Очень радуюсь, когда в бассейне есть автоматический душ. Вообще, стараюсь использовать только то, что мне действительно нужно, не покупать лишнего, что касается продуктов и вещей. Выброшенный хлеб вызывает у меня реакцию блокадника (хотя я, понятно, никогда не был в блокаде). Видимо, советское идеалистическое воспитание сказывается.

Сергей Грудин, электромонтер, Троицко-Печорск:

– Стараемся экономить все энергоресурсы. Но, к глубочайшему сожалению, тепловая компания не предоставляет услуги по регулировке подачи тепла в жилое помещение. Плачу за двухкомнатную квартиру в среднем 5000 рублей в месяц. Соседний дом-новострой имеет регуляторы тепла, и там оплата в два раза меньше.

Маргарита Мишарина, пенсионерка, Корткеросский район:

– Следим за потреблением тепловой энергии постоянно. На тепловом узле в доме установлен счетчик, при необходимости регулируем подачу тепла. Не экономим до такой степени, чтобы мерзнуть, регулируем, чтобы в помещениях была комфортная температура воздуха. Воду и электроэнергию тратим столько, сколько необходимо. На электроэнергию установлен двухтарифный счетчик. Экономим в пределах разумного.

Вячеслав Камашев, педагог дополнительного образования, Сыктывкар:

– За потреблением электроэнергии и воды следить, конечно, необходимо, это в какой-то степени мобилизует и снижает их потребление. Но здесь не надо впадать в крайность, в целях экономии делать дискомфортной жизнь себе и окружающим. Мы даже со школьниками делали работу о том, как экономить на коммунальных расходах. Естественно, вариант «положить кирпич в сливной бачок» мы отмели сразу, но способов экономии «по копеечке» очень много, это можно найти в интернете. В целом, если тратить ровно столько, сколько необходимо, без причинения неудобств, разница с излишней экономией получается небольшая. И необходимо вовремя оплачивать, чтобы не платить пени.

Владимир Хомяков, пенсионер, Вуктыльский район:

– В быту стараемся экономить электроэнергию, ну и по возможности дрова, не столько из экономии, сколько из-за сложностей с их доставкой.

Надежда Шкляева, предприниматель, Корткеросский район:

– Стараюсь экономно тратить как электроэнергию, так и тепло и воду. Эффективное расходование средств сберегает прибыль. Не экономят только те люди, которые не считают свои деньги.

Антонина Пахолкова, воспитатель, Сыктывкар:

– Стараюсь экономить электроэнергию, воду.

Подготовила Лина ПЕРОВА