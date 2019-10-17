30 миллионов для гражданского общества

С 2020 года в Коми некоммерческим организациям, реализующим проекты, направленные на развитие гражданского общества, по-новому будут распределять гранты главы республики – порядка 30 миллионов рублей ежегодно. Как именно будут распределяться средства, на минувшей неделе обсудили в Общественной палате региона.

Дискуссия прошла с подачи Министерства экономики Республики Коми. Как рассказал министр Константин Плехов, возглавляемая им правительственная структура выступила инициатором переформатирования конкурса грантов главы, по аналогии с президентским конкурсом. Соответствующий указ подписан главой региона в конце сентября. Но предлагаемые изменения нужно предварительно выставить на суд самих общественников.

– Глава дал нам задачу: в кратчайшие сроки обсудить это на площадке Общественной палаты, других общественных организаций. Чтобы с учетом всех мнений грамотно распорядиться той суммой, которой нас руководитель региона поддержал, – в объеме 30 миллионов, – пояснил спикер.

Первый заместитель министра экономики Надежда Усова представила проект положения конкурса, готовя который опирались на существующие в России лучшие практики. Поэтому в первую очередь в местный конкурс решили трансформировать все лучшее из того, что увидели в президентском конкурсе грантов, но с учетом местной специфики: того, что республика – многоконфессиональная и многонациональная, и просто большая. Максимальный размер субсидий для социально ориентированных некоммерческих организаций (СОНКО), работающих менее года, вырос с 200 тысяч рублей до 300 тысяч, для тех, чей стаж больше, – с 550 тысяч до 700 тысяч. Документов для подачи заявки на участие в конкурсе уменьшилось с пяти до трех. Проекты будут оценивать независимые эксперты, их пул сформируют по предложениям общественности. Количество конкурсных приоритетных направлений тоже уменьшилось – с 16 до 12, но это не значит, что круг потенциальных участников стал уже, в направлениях появились отдельные темы, всего их 52, так что в конкурсе грантов могут участвовать очень разные проекты.

Например, в темы направления «Защита прав и свобод человека и гражданина» входит не только непосредственная защита этих прав и свобод, но и оказание юридической помощи, в том числе для приобретения качественных товаров, услуг, содействие повышению мобильности трудовых ресурсов, трудоустройству граждан не по месту их постоянного проживания. В направление «Наука, образование и просвещение» входят изучение и популяризация истории Коми, повышение юридической и финансовой грамотности населения, формирование антикоррупционного поведения, патриотическое и военно-патриотическое воспитание, содействие в области просвещения, дополнительного образования детей. Из 12 направлений каждый год решением главы Коми будет утверждаться одно или несколько приоритетных, и для СОНКО, реализующих проекты именно по ним, будет выделяться особая субсидия – до одного миллиона рублей, а не до 700 тысяч, как другим. Например, когда стояла задача «вырастить» в регионе территориальное общественное самоуправление, то акцент поддержки делался именно на ТОСы. И сейчас предлагается акцентировать то или иное направление в зависимости от актуальности. Неплохо было бы при определении этих приоритетов учитывать тематику года: чему он посвящен – спорту, культуре и т.д. А в следующем году предпочесть проекты, которые имеют отношение к подготовке к празднованию 100-летия республики.

30 миллионов рублей для НКО на развитие гражданского общества – сумма достаточно внушительная, если учесть, что в 2018 и 2019 годах на подобные цели общественники получили совокупно 5,5 миллиона рублей. Поэтому споров вокруг будущего принципа распределения средств было немало. Хотя в целом концепцию переформатирования конкурса по образу и подобию конкурса президентских грантов общественники поддержали.

Основные дискуссии разгорелись вокруг пункта в конкурсных условиях, который Константин Плехов шутя озвучил как «кто первый встал, того и тапки», так что в конце встречи он уже предложил вовсе про эти «тапки» забыть, пока ими же и не закидали. Суть в том, что по положению, если две или более заявки комиссия оценила равным количеством баллов, приоритет отдадут тому проекту, который поступил раньше. Присутствовавшие представители НКО, горячась, доказывали, что проект, представленный за минуту до окончания сбора заявок, несправедливо оценивать ниже, возможно, у его авторов на это были объективные причины. Или они его дольше и тщательнее прорабатывали. И хоть в ответ звучали доводы, что первостепенно будет оцениваться сам проект, а не сроки его подачи и, если идея действительно так хороша и проработана, комиссия ее обязательно достойно оценит, общественники с этим не соглашались. В качестве варианта они предложили в случае равенства баллов не смотреть на сроки, а приглашать дополнительного эксперта, который выберет лучший проект.

Председатель комиссии Общественной палаты Коми по развитию гражданского общества Дмитрий Сизев высказал мнение, что на данном этапе положение можно принять и в том виде, как сейчас предложено, без изменений.

– Конкурс президентских грантов развивается уже несколько лет, и это своего рода эталон для работы. И очень хорошо, что мы берем за основу стандарты этого конкурса, – отметил Дмитрий Сизев. – Я рад схожести с президентским конкурсом еще и потому, что для наших региональных организаций это возможность потренироваться в регионе по тем же правилам, по которым мы будем играть на федеральном уровне. Чтобы мы могли рассчитывать на большие федеральные средства, чаще побеждать. Что касается приоритетности направлений, то она не должна быть инструментом выталкивания той или иной группы проектов вперед, это должен быть именно инструмент выравнивания, чтобы подтянуть те общественные институты, которые пока отстают. Я бы, например, приоритетными сейчас назвал направления развития семейных институтов, патриотического воспитания, дав им повышающий коэффициент в распределении субсидий.

Обсуждение итогового варианта проекта положения о конкурсе грантов с учетом уже поступивших и поступающих предложений, по предварительным данным, пройдет 24 октября.

Анна ПОТЕХИНА

Фото op.rkomi.ru