О раке – без страха

15 октября в 44 странах мира, в том числе и в России, проводится Всемирный день борьбы с раком молочной железы. К этой дате была приурочена прямая линия, состоявшаяся в Общественной приемной главы Коми. Актуальность темы сложно переоценить, поскольку рак молочной железы занимает первое место в структуре онкологических заболеваний женщин, при этом количество случаев заболевания постоянно растет. По статистике, за последние 15 лет в России заболеваемость злокачественными новообразованиями молочной железы увеличилась более чем в два раза.

Дозвонившихся по телефону прямой линии женщин интересовали прежде всего способы профилактики рака молочной железы и перспективы лечения, если страшное заболевание все же возникнет. На вопросы отвечали главный онколог министерства здравоохранения Коми Андрей Галин и главный врач Коми республиканского перинатального центра Ольга Лебедева. Они отметили, что волшебного средства, которое позволило бы предотвратить появление рака, на данный момент нет. Лучшее, что может сделать женщина для защиты от рака, – своевременное обследование (УЗИ или маммография) молочной железы.

По данным Андрея Галина, на сегодня в Коми процент смертности от рака молочной железы ниже, чем в среднем по России, и один из самых низких среди регионов СЗФО. По мнению главного онколога региона, такой результат говорит о том, что в республике правильно организован процесс выявления заболевания.

В рамках специальных программ борьбы с онкологическими заболеваниями медицинские учреждения республики получили новую аппаратуру и средства диагностики, благодаря этому выросла и выявляемость рака молочной железы. Сейчас на ранней стадии она составляет 74 процента.

Как пояснил Андрей Галин, от момента возникновения раковой клетки до клинических проявлений может пройти много лет. Сначала опухоль растет медленно и до какого-то момента не проявляет себя, потом начинает сразу быстро развиваться. Главная составляющая успешного лечения – обнаружение новообразования на начальной стадии.

Одним из методов обследования является пальпация, которую каждая женщина должна проводить регулярно. Но Ольга Лебедева подчеркнула, что новообразование, которое женщина может обнаружить сама, чаще всего размером уже больше сантиметра – и это совсем не ранняя стадия. Профилактические осмотры с использованием современного оборудования позволяют обнаружить опухоль размером в один-два миллиметра, тогда речь идет о ранней диагностике и менее тяжелом лечении. До сорока лет женщины должны проходить УЗИ молочной железы, после достижения этого возраста, когда опасность возникновения онкологических заболеваний возрастает, необходимо делать маммографию. Все эти исследования предусмотрены в рамках официального медицинского страхования и бесплатны для тех пациенток, которые входят в систему ОМС.

Жительница Троицко-Печорского района сообщила, что ей уже исполнилось сорок лет, она хотела бы сделать маммографию, но в районной больнице нет аппарата для проведения этого исследования. Андрей Галин подтвердил, что есть несколько районных больниц, где нет маммографа, но при этом заверил, что каждый житель республики сможет пройти обследование, не покидая свой район, поскольку существуют мобильные диагностические комплексы. По графику, установленному минздравом, эти комплексы выезжают в те районы, где нет определенного медицинского оборудования. График выездов таких комплексов есть в каждой районной больнице, надо лишь обратиться к терапевту и записаться на исследование.

Прозвучал и вопрос о том, насколько эффективно лечение, если рак выявлен на третьей-четвертой стадии. Врачи не скрывали, что рак молочной железы – заболевание тяжелое и лечение его в любой стадии будет нелегким. На поздних стадиях какие-либо прогнозы делать сложно, но, как подчеркнула Ольга Лебедева, лечение как минимум увеличит продолжительность жизни, поэтому лечиться надо обязательно.

Андрей Галин добавил, что сейчас меняется отношение к онкологии. Если раньше рак считался смертельным заболеванием, то с появлением новых эффективных противоопухолевых препаратов он перешел в стадию тяжелых, но хронических заболеваний. Средняя продолжительность жизни пациентов выросла на 10-15 лет.

Одна из жительниц республики затронула и самую тяжелую для женщин тему – удаление молочной железы. Из-за этого многие представительницы прекрасного пола боятся даже говорить о раке, иногда избегают обследований, страшась узнать о тяжелом диагнозе. Ольга Лебедева еще раз отметила, что каждый случай онкологии индивидуален, методы лечения определяет врач, но чем раньше выявят заболевание, тем больше шансов на то, что будет проведена органосохраняющая операция. Андрей Галин пояснил, что даже после радикального хирургического вмешательства есть возможность сделать пластическую операцию по восстановлению молочной железы. Жительницы Коми по направлению врача могут сделать такую операцию в медицинских центрах Москвы и Санкт-Петербурга в рамках ОМС.

Врачей попросили рассказать и о том, кто входит в группу риска, какие факторы способствуют развитию злокачественных опухолей. По словам медиков, причины возникновения рака, в том числе и рака молочной железы, точно не установлены. Однозначно негативными факторами, которые способствуют развитию множества заболеваний, являются курение, ожирение и стресс. Опасны также гормональные сбои.

Вдвойне внимательными к своему здоровью должны быть те женщины, у которых есть наследственная предрасположенность к раку молочной железы. Определить ее несложно самостоятельно: если этим заболеванием страдали близкие родственницы (мать, бабушка), женщина находится в группе риска, ей надо чаще посещать врача и проходить обследование.

Врачи разъяснили, что делать, если женщина при самостоятельном пальпировании обнаружила опухоль. Прежде всего не надо паниковать: опухоль может оказаться доброкачественной. Для начала необходимо обратиться в женскую консультацию к акушеру-гинекологу. Он направит на дополнительное обследование и даст направление к онкологу. Это направление тоже не стоит воспринимать как приговор: обследование у этого специалиста – необходимая процедура. Если будет установлено, что опухоль доброкачественная, пациентка вернется к акушеру-гинекологу, который проведет лечение и диспансерное наблюдение. Если же новообразование окажется злокачественным, лечение продолжит онколог.

Одна из участниц прямой линии поинтересовалась, бывает ли рак молочной железы у мужчин, и что делать, если представитель сильного пола обнаружил подозрительное уплотнение в груди. Андрей Галин пояснил, что рак молочной железы возникает у мужчин, хоть и крайне редко. Обычно предшествует появлению опухоли такое заболевание, как гинекомастия, рак молочной железы у мужчин возникает в пожилом возрасте – после 60 лет. Мужчине, который обнаружил опухоль в груди, Андрей Галин рекомендовал для начала обследоваться у хирурга.

Людмила ВЛАСОВА

Фото предоставлено Общественной приемной главы Коми