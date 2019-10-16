Коми показала высокий уровень в сфере услуг туризма

В республике работает один из лучших в стране сотрудников службы приема и размещения гостиницы. Старший администратор одного из сыктывкарских отелей Мария Филаткина заняла второе место во всероссийском конкурсе профессионального мастерства «Лучший по профессии в индустрии туризма». Девушка проявила себя в номинации «Лучший работник службы приема и размещения гостиницы».

Торжественная церемония награждения победителей и призеров конкурса состоялась 7 октября в Москве в рамках XXII Международного выставочного проекта PIR Expo 2019. Награды победителям и призерам этого года вручила руководитель Федерального агентства по туризму Зарина Догузова.

В Сыктывкаре победительницу от имени руководства региона поздравил министр культуры, туризма и архивного дела Коми Сергей Емельянов. Он отметил, что гостиницы республики впервые добились такого результата на конкурсе.

– Это свидетельствует о том, насколько резкий шаг вперед сделала наша сфера гостиничных услуг и туризма, – отметил министр. – Чем больше клиентов, тем больше возможностей получить опыт у специалистов и тем больше возможности развивать туриндустрию.

Как рассказала «Республике» Мария Филаткина, для нее это первый опыт участия в конкурсе такого высокого уровня:

– Призовое место стало приятным сюрпризом. Огромное спасибо руководству и команде, которые возложили на меня такую ответственность и поддержали на конкурсном пути. Именно эта поддержка стала основой успеха, потому что мы – одно целое. Очень горжусь, что смогла достойно представить свой отель и всю нашу республику.

По мнению девушки, для успешной работы отеля нужно любить свое дело и стремиться создать для гостей атмосферу уюта, показать, что их здесь ждут.

– Людям приятно, когда на них обращают внимание, когда им рады, – отметила собеседница издания. – Поэтому мы должны так каждого гостя принять, чтобы он спокойно отдохнул и решил, что в следующий раз вернется только к нам.

Всероссийский конкурс «Лучший по профессии в индустрии туризма» традиционно проходил в два этапа: сначала на уровне субъектов России и отраслевых объединений, затем на федеральном уровне. В этом году в федеральном этапе участвовали 149 специалистов из 56 субъектов России.

Артур АРТЕЕВ

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