Качество жизни повышается

Корткеросский район – один из семи муниципалитетов Коми, которым Монди СЛПК ежегодно выделяет средства в рамках соглашения о соцпартнерстве между компанией, правительством региона и администрациями районов, где ведет лесозаготовительную деятельность гигант на Вычегде. В этом году Корткеросскому району выделено 7 миллионов рублей. Финансовая помощь предприятия положительно сказывается на всех сферах жизни района: поддержку получают учреждения культуры, образования, социальные учреждения, предприниматели. Результаты совместной работы в 2019 году оценили сотрудники Монди СЛПК.

На земле Кöрт Айки

Начальник отдела сертификации и экологии службы лесопользования Монди СЛПК Марина Королева отметила, что проверка выполнения соглашения о социально-экономическом партнерстве проводится каждый год во всех семи муниципалитетах. В таких мероприятиях участвуют представители общественности, журналисты – компания заинтересована в максимальной открытости и прозрачности мероприятий в рамках соцпартнерства.

– Наше соглашение о сотрудничестве предусматривает участие общественности в обсуждении и определении перечня мероприятий, на финансирование которых выделяются средства Монди СЛПК. Мы обязательно обсуждаем на общих встречах все мероприятия, которые будем включать в соглашение. Жители района могут внести свои предложения, обозначить самые важные для их района проблемы, которые можно решить при поддержке предприятия. Корткеросский район отличает то, что здесь большое внимание уделяется развитию сельского хозяйства, туризма, спорта. Больше ни в одном из районов присутствия компании средства, полученные в рамках соцпартнерства, в таком объеме на поддержку спортивных организаций и организацию культмассовых мероприятий не выделяются. По итогам года на общей встрече мы доводим итоги реализации соглашения до общественности. Каждый желающий может прийти на эту встречу, задать интересующие его вопросы, – рассказала Марина Королева.

Временно исполняющий обязанности руководителя администрации Корткеросского района Константин Сажин подчеркнул, что для района крайне важна финансовая поддержка такого промышленного гиганта, как Монди СЛПК. Средства, выделенные в рамках соглашения о соцпартнерстве, позволяют решить многие проблемы, в том числе социальные.

– Благодаря финансовой поддержке комбината в районе нам удается сохранить очень хорошую, стабильную ситуацию во всех сферах: в сфере и национальной, и социальной, и экономической политики. Когда разрабатывается программа сотрудничества на следующий год, команда Монди СЛПК часто дает рекомендации, на какие населенные пункты, объекты обратить внимание, как эффективнее использовать средства. Это говорит о том, что наши соцпартнеры не просто выделяют средства, но и интересуются жизнью района, знают о проблемах, тоже ищут пути их решения, – отметил Константин Сажин.

По словам руководителя администрации, в 2019 году при реализации соглашения было решено сосредоточиться на решении крупных проблем. Большое количество мелких мероприятий, которые администрация планировала реализовать при поддержке предприятия, профинансировали из бюджета.

Корткеросский район – территориально протяженный, расстояния между населенными пунктами немалые. Для того чтобы жители самого маленького поселения, которое находится далеко от райцентра, не чувствовали себя забытыми «на окраине», а ощущали частью большого района, администрация проводит общие культурно-массовые мероприятия: это и знаменитая уже Афанасьевская ярмарка, и фестиваль «Звени, коса!». Визитной карточкой Корткеросского района стал фестиваль кузнечного мастерства «Кöрт Айка», известный не только в республике и в России, но и в других странах. Проведение этого ежегодного праздника уже сложно представить без финансовой поддержки компании. В свое время даже арт-объект – фигура легендарного Кöрт Айки, ставшая одной из узнаваемых достопримечательностей района, – был установлен на средства, выделенные Монди СЛПК.

В этом году межрегиональный фестиваль кузнечного мастерства «Кöрт Айка» стал лауреатом регионального этапа конкурса лучших практик и инициатив социально-экономического развития республики в номинации «Туризм и культура». Этот мультикультурный праздник представит Коми на всероссийском конкурсе лучших практик и инициатив в номинации «Туризм и культура».

За счет средств комбината реализован ряд мероприятий по развитию туризма, приобретено туристическое снаряжение для Центра спортивных мероприятий Корткеросского района. Исполняющий обязанности директора центра Александр Ульныров поблагодарил АО «Монди СЛПК» за поддержку развития физической культуры и спорта в районе. На выделенные средства центр приобрел туристическое снаряжение для организации походов, приема нормативов ГТО, проведения традиционных туристических фестивалей среди участниц женсоветов, педагогов, инвалидов и ветеранов спортивного движения. В этом году новое туристическое снаряжение уже использовалось на спортивных массовых мероприятиях, на туристических фестивалях.

Руководитель центра дал полный отчет о потраченных средствах: 110 тысяч рублей израсходованы на приобретение спальных мешков, ковриков, различного снаряжения для организации туристических полос, шатра-тента, палатки и котлов, 25 тысяч рублей ушло на проведение самого фестиваля, 35 тысяч направлено на укрепление материально-технической базы – на эти средства приобретена спортивная форма для представления команд Корткеросского района на республиканских соревнованиях.

Помощь – по адресу

– Совместная работа с Моndi приводит к тому, что качество жизни жителей района повышается. Сотрудники экономического блока администрации, которые готовят и представляют мне на рассмотрение проекты в рамках соцпартнерства, очень взвешенно подходят к разработке мероприятий. Никому не нужны красиво прописанные проекты, которые не принесут реальной пользы. Мы предусматриваем конкретные и четкие адресные мероприятия, за каждым из них стоит живой человек с фамилией, именем и отчеством. И именно этот человек в результате реализации проекта должен получить пользу. Благодаря поддержке компании предприниматель сможет расширить производство, создать новые рабочие места, безработный – получить работу, подросток, занимающийся в спортшколе, – возможность достигнуть успехов в спорте, – подчеркнул Константин Сажин.

В частности, финансовая помощь предприятия позволила хотя бы частично решить ряд социальных проблем. В этом году профинансированы мероприятия по сохранению и созданию рабочих мест. Директор Центра занятости Корткеросского района Александр Василевский сообщил, что в этом году 300 тысяч рублей в рамках соглашения о соцпартнерстве выделено для создания рабочих мест в сельских поселениях Керес, Усть-Лэкчим, Мордино, Нившера, 100 тысяч рублей получило село Корткерос. На эти деньги были созданы временные рабочие места для безработных. Людям предоставили возможность трудоустроиться при сельских поселениях. Граждане выполняли разные работы: благоустройство территории, ремонт зданий. Благодаря средствам Монди СЛПК рабочим выплачивалась зарплата, что стало значимой поддержкой для их семей.

Даже небольшая сумма может стать очень большим подспорьем для сельской администрации. Глава сельского поселения Усть-Лэкчим Алена Меникова рассказала, что на выделенные поселению 20 тысяч рублей удалось проделать огромную работу. Временно трудоустроенный рабочий разобрал сараи и гаражи, которые остались после сноса жилья по программе переселения, – эти пустующие строения не только портили внешний вид, но и представляли угрозу для жителей.

В Корткеросе временно трудоустроенные граждане занимались уборкой улиц, косили борщевик, траву, ремонтировали тротуары, красили заборы. Райцентр стал чище и красивее, что отметили жители района.

Создание как минимум трех новых рабочих мест планирует и директор сельхозпредприятия «Северная нива» Галина Тарасевич. Она выразила благодарность Монди СЛПК за финансовую помощь в строительстве новой фермы.

– Наше предприятие существует с 2008 года. Начинали мы с поголовья в двести голов. Сейчас у нас 2000 голов скота. Одной фермы уже недостаточно. Мы запланировали построить еще телятник с родовспоможением на 450 голов. Нам выделили миллион 750 тысяч рублей, это для нас было очень важно. Когда новая ферма будет построена, обязательно увеличим количество рабочих мест, станет больше поголовье, увеличится и производство молока, – поделилась планами Галина Тарасевич.

Существенной стала поддержка и для главы крестьянско-фермерского хозяйства Марии Елькиной, которая с 2012 года занимается разведением перепелов. Из средств, выделенных в рамках соцпартнерства, она получила полмиллиона рублей на приобретение автоматической линии для содержания перепелов с автоматическим кормлением, поением, сбором яиц. Полная стоимость этой линии – 2,2 миллиона рублей. Фермер отметила, что финансовая помощь оказалась очень нужной и своевременной – без денег спонсора собрать нужную сумму и приобрести оборудование в срок было бы сложно. Сейчас оборудование доставлено, впереди сборка, к концу года новая линия для содержания перепелов будет запущена.

Для всех и каждого

В рамках соцпартнерства 100 тысяч рублей были выделены на модернизацию освещения в райцентре. Как рассказал руководитель администрации сельского поселения «Корткерос» Игорь Андреев, на эти деньги администрация закупила и установила 39 светодиодных ламп по улицам Московской, Суханова, Лебедева, Набережной. За полгода использования новых ламп уже вышла значительная экономия на оплате электроэнергии. Средства, высвободившиеся за счет экономии, руководитель администрации намерен направить на благоустройство села.

Начальник управления образования администрации Корткеросского района Наталья Ярцева выразила искреннюю благодарность АО «Монди СЛПК» и лично его руководителю Клаусу Пеллеру за помощь, которую предприятие оказывает отрасли образования района.

Ежегодно финансовую поддержку получает Центр дополнительного образования, где занимаются юные туристы – победители туристических соревнований на уровне не только республики, но и России. Возможность выезжать на соревнования у них появилась благодаря Монди СЛПК. Школы района на средства спонсора закупили оборудование для проведения ЕГЭ. Например, школа села Корткерос приобрела семь принтеров и два ноутбука. Как пояснила директор школы Людмила Шевелева, техника нужна для подготовки и распечатки экзаменационных материалов. Вся техника работает бесшумно, никаких помех для учеников при сдаче экзаменов нет.

Директор сторожевской школы Светлана Попова тоже благодарна социальным партнерам: школа уже второй год приобретает технику, необходимую для проведения ЕГЭ, на средства, выделенные комбинатом.

– Наша школа является опорным пунктом проведения экзамена. К нам едут дети из сельских школ нашего «куста» – Нившеры, Богородска, Подъельска. У нас обучаются дети из Вомына, Важкуръи, Небдино. Конечно, эта техника необходима нам при проведении экзамена. Особенно поточный принтер, который помогает ускорить процесс передачи документов, – рассказала Светлана Попова.

Юные жители района получили современный, качественный спортивный инвентарь. Во многом именно это – новые мячи, лыжи, красивая форма – поначалу и привлекает детей в спортивные секции района. Начав заниматься, ребята входят во вкус. Тем более если для тренировок получают, например, лыжи той же фирмы, что и прославленные олимпийские чемпионы. Такие лыжи, приобретенные на средства Монди СЛПК, продемонстрировал директор детско-юношеской спортивной школы Корткеросского района Виталий Мишарин. По его словам, хорошая современная экипировка для лыжника – дорогое удовольствие, полный набор – от формы до креплений – стоит около ста тысяч рублей. Не каждая сельская семья сможет выложить такую сумму, даже если у ребенка есть блестящие перспективы в спорте. Теперь спортшкола может обеспечить воспитанников качественным инвентарем. Финансовые вложения уже дают результат: пятеро юных спортсменов из Корткероса попали в резерв сборной Республики Коми.

Как сообщил заместитель руководителя администрации по социальным вопросам Александр Гилев, в рамках соцпартнерства с Монди СЛПК уже три года закупается спортинвентарь для всех детей муниципалитета – в спортшколах занимаются 800 воспитанников. Последние два года Корткеросский район занимает первые места в смотре-конкурсе на лучшую организацию физкультурно-массовой работы в Коми.

Помощь получают и ветераны. Председатель Корткеросской районной общественной организации ветеранов Сергей Изъюров рассказал, что проведение многих важных для пожилых людей спортивных и культурных мероприятий стало возможным только благодаря поддержке Монди СЛПК. Кроме того, компания предоставляет ветеранам путевки в ведомственный санаторий-профилакторий «Вита».

– От наших ветеранов ежедневно поступают звонки с благодарностью. Они очень довольны и качеством обслуживания, и результатами лечения в санатории, – отметил Сергей Изъюров.

Руководитель представительства межрегионального общественного движения «Коми войтыр» в Корткеросском районе Любовь Кирушева сообщила, что с АО «Монди СЛПК» общественники сотрудничают давно, налажен конструктивный диалог, достигнуто взаимопонимание: предприятие учитывает интересы местных жителей при производстве работ.

– Ежегодно компания предоставляет нам карту территории, где будут идти лесозаготовительные работы. На этой карте мы отмечаем места, где люди собирают грибы, ягоды, ловят рыбу, отдыхают, где есть важные достопримечательности. Эту информацию предоставляем Монди СЛПК, она учитывается при составлении плана, и важные для местных жителей участки обходят при проведении лесозаготовительных работ, – объяснила Любовь Кирушева.

Рассказывая о результатах проверки, представитель компании Марина Королева подчеркнула:

– Мы увидели, что мероприятия, которые были предусмотрены соглашением, реализуются. И это самое главное, потому что жители района могут видеть реальный результат вложения денег. У них не возникает вопросов, куда делись деньги, подозрений, что они были использованы не по назначению, потому что в результате использования средств АО «Монди СЛПК» жизнь для каждого человека в районе становится комфортнее.

Людмила ВЛАСОВА

Фото АО «Монди СЛПК» и из архива «Республики»