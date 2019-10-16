Гран-при для «Братьев Карамазовых»

В Коми завершился III Северный театральный фестиваль «Современный театр – молодому зрителю. Традиции и новые практики». За шестнадцать дней на сцене театра драмы имени Виктора Савина прошло четырнадцать конкурсных спектаклей, которые представили одиннадцать театров из восьми субъектов СЗФО. В качестве гостя и вне конкурсной программы выступил артист из Италии Паоло Аватанео.

15 октября в рамках церемонии открытия Всероссийского театрального марафона объявили победителя фестиваля. Гран-при получил спектакль «Братья Карамазовы» Архангельского молодежного театра. Спектакль по роману Федора Достоевского в прошлом году поставил в Архангельске питерский режиссер Максим Соколов. Это был его шестой спектакль в молодежном театре. Как для архангельских, так и для сыктывкарских зрителей в постановке было много неожиданного. Например, старца Зосиму играла актриса. По задумке режиссера только женская душа может так любить и прощать.

По мнению зрителей, атмосфера «достоевщины» в постановке передана шикарно. Это надрывность, эмоциональность на грани истерики. Но, увы, в антракте ряды публики заметно поредели. Как оказалось, далеко не все помнят сюжет романа, а многие и вовсе его не читали. Поэтому понять постановку им было сложно. Зато любителям Достоевского захотелось перечитать этот и другие произведения классика.

Награду из рук народного артиста СССР Михаила Лавровского и министра культуры Коми Сергея Емельянова получил представитель делегации Архангельской области – директор театра драмы имени Ломоносова Сергей Самодов.

Архангельский молодежный театр был создан в 1975 году Виктором Пановым при поддержке театрального училища имени Щукина при Академическом театре имени Вахтангова и лично ректора училища, профессора, народного артиста СССР Бориса Захавы.

Северный театральный фестиваль проходит в Коми раз в три года. После каждого конкурсного спектакля следует его обсуждение с участием членов жюри. В этом году жюри возглавил театральный критик и журналист из Москвы Павел Подкладов. Помимо него в состав жюри вошла театровед, критик, драматург, профессор современной драматургии университета Белграда Драгана Бошкович. Третьим приглашенным членом жюри стала кандидат филологических наук, театральный критик, преподаватель Краснодарского госинститута культуры Вера Сердечная. В жюри вошли и сыктывкарские деятели культуры: театральный критик, преподаватель Коми республиканского колледжа культуры имени Чисталева Вера Морозова и драматург, директор Республиканского дома творчества Любовь Терентьева.

По мнению жюри, лауреатами фестиваля в разных номинациях стали:

Лучшая режиссура – Денис Хуснияров («Мертвые души Гоголя», Театр на Васильевском, Санкт-Петербург);

Лучший спектакль малой формы – «Машина едет к морю» (Национальный театр Карелии, Петрозаводск);

Лучшая мужская роль – Александр Водопьянов («Профи», Мурманский областной драматический театр);

Лучшая женская роль – Ксения Ширякина («Концерт для фортепиано с актрисой», Независимое театральное объединение, Петрозаводск);

Лучшая роль второго плана – Анастасия Латкина («Сотворившая чудо», Вологодский театр для детей и молодежи);

Лучшая сценография – Анна Репина («Синяя птица», Академический театр драмы имени Савина, Сыктывкар);

Лучшее пластическое решение – Светлана Скосырская («Горе от ума» и «Синяя птица», Академический театр драмы имени Савина, Сыктывкар).

Специальный приз фестиваля, учрежденный Коми региональным отделением политической партии «Единая Россия», в номинации «Открытие» за лучший актерский ансамбль получил спектакль «Обыкновенные чудики» санкт-петербургского молодежного театра на Фонтанке.

Лауреаты фестиваля награждены дипломами и символом фестиваля – уникальными утицами, изготовленными из березового капа мастером Леонидом Агеевым.

В программе фестиваля были мастер-классы по театральной критике, актерскому мастерству, а также две художественные выставки.

Артур АРТЕЕВ

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