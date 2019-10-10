Виталий Осипов: «Приоритет Почты России – качественные услуги и забота о сотрудниках»

9 октября – Всемирный день почты. О рабочих буднях, приоритетах и новшествах в работе предприятия – в актуальном интервью директора УФПС Республики Коми Виталия Осипова.

– Виталий Васильевич, на Почте России завершился этап реорганизации. Какие изменения ждут предприятие в будущем?

– Сегодня Почта России выходит на новый виток своего развития – предприятие преобразовано в акционерное общество. Это позволит повысить темпы развития и вывести его на уровень, соответствующий требованиям наших клиентов. При этом приоритетными задачами компании, как и прежде, остаются предоставление качественных услуг и забота о многотысячном коллективе Почты России.

– Что сейчас из себя представляет почтовое ведомство, кто стремится устроиться в ряды почтовиков?

– Почта – это большой и многофункциональный механизм с огромным количеством технологических процессов, операций и широким спектром сервисов и услуг. Качественное решение производственных задач требует высокой квалификации кадров, поэтому особое внимание на предприятии уделяется обучению и профессиональному росту сотрудников.

В настоящее время к нам все чаще приходит на работу молодежь. В штате УФПС Республики Коми более 35 процентов сотрудников – специалисты в возрасте до 35 лет. И это неудивительно: компания развивается, модернизируются технологии, внедряются новые программы и услуги – все это привлекает молодое поколение.

Кроме того, на предприятии разработана комплексная программа по привлечению молодежи, одним из важных ее пунктов стало создание Молодежного совета. Молодые специалисты выступают идейными вдохновителями, организаторами и активными участниками благотворительных, социальных мероприятий. Для молодежи есть перспективы карьерного роста: молодой человек может устроиться оператором, а уже через год дорасти до должности начальника отделения. Работать на почте сегодня интересно. Мы рады молодым специалистам, которые желают развиваться, а также готовы рассматривать инициативы, которые они предлагают.

И немаловажен тот факт, что Почта России – это социально ответственное предприятие, своевременно выплачивается зарплата, нет долгов по налогам и социальным отчислениям, перед сотрудниками выполняются все социальные гарантии.

– Уровень зарплат часто влияет на желание работать. Как вы мотивируете своих сотрудников?

– В целях создания достойных условий труда на Почте России реализуется масштабная программа повышения заработных плат работников основного производства. Программа во всей стране стартовала уже в мае этого года и закончится в 2020 году. Почта России в течение полутора лет планирует довести уровень оплаты труда работников отделений почтовой связи до среднерыночной по сопоставимым профессиям. В результате реализации программы повышения заработных плат работникам отделений почтовой связи они вырастут в среднем на 20 процентов. Повышение затронет 100 процентов сотрудников отделений почтовой связи.

Кроме того, если сотрудник хочет заработать больше, предусмотрены различные денежные бонусы и премиальные. Есть способы заработать больше оклада, например, прием платежей на дому, продажа товаров повседневного спроса, подписка и так далее, тем самым сотрудники обеспечивают себе дополнительный заработок.

Также в рамках мотивационной программы сотрудникам компании предоставляются социальные гарантии: это частичная оплата путевок в оздоровительные учреждения, а также страхование работников и их детей, оказание материальной помощи, поощрение сотрудников и ветеранов к профессиональным праздникам и юбилейным датам. Почта России заботится и о работниках, вышедших на пенсию, – на предприятии реализуется программа негосударственного пенсионного обеспечения и многое другое.

– Какие изменения в работе почты сегодня могут видеть клиенты?

– На предприятии активно внедряются современные цифровые сервисы. В республике успешно реализуется проект по выдаче почтовых отправлений с помощью простой электронной подписи (ПЭП) по sms-коду. Отделения почтовой связи оснащаются платежными терминалами, благодаря чему у клиентов появилась возможность оплаты почтовых услуг банковскими картами. Терминалы установлены в большинстве отделений почтовой связи региона, в том числе в сельской местности.

Нельзя не сказать о технологических новшествах в области отправки посылок. Онлайн-оформление позволяет повысить скорость обслуживания в отделении почтовой связи. Клиенты могут прогнозировать, сколько времени они проведут на почте, зная, что процедура отправки одной посылки не будет превышать 30 секунд, а в случае с оформлением предоплаченных посылок клиент просто оставляет посылку оператору и уходит по своим делам.

Продолжается реализация проекта «Доступная среда» для маломобильных категорий граждан. Мы создаем все условия для беспрепятственного доступа людей с ограниченными физическими возможностями к услугам почтовой связи. Кроме того, пожилые люди и маломобильные группы населения могут воспользоваться услугами почтальона на дому. Например, оплатить коммунальные услуги, налоги и другие платежи через мобильные почтово-кассовые терминалы. Сегодня в филиале действует 200 таких устройств. Этот сервис направлен на то, чтобы приблизить финансовые услуги почты населению.

– Многие жители республики активно пользуются современными гаджетами, однако не все знают, что многие услуги почты можно получать удаленно. Расскажите, пожалуйста, про эти сервисы поподробнее.

– Прежде всего удобно пользоваться мобильным приложением Почты России на своем телефоне. В приложении, как и на сайте, можно отследить, где находится отправление, заполнить извещение или сгенерировать штрихкод и просто показать его оператору на экране смартфона. Еще более комфортно – заказать курьерскую доставку на дом, сервис также доступен и на сайте компании.

– 9 октября во всем мире сотрудники почты отметили профессиональный праздник. Что вы пожелаете своим коллегам?

– Всем работникам почтовой связи хочу пожелать в первую очередь быть неравнодушными, креативными, чтобы не боялись изменений и шли навстречу этим изменениям, находили лучшие решения, добивались лучших результатов и, как следствие, получали самые высокие оценки от своих клиентов. Ну и, конечно, крепкого здоровья, благополучия и добра!

Елена КУЗНЕЦОВА

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