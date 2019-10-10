В правовом поле

Как уволиться без двухнедельной отработки? Стоит ли откладывать покупку жилья из-за развода? Как оспорить трудовой стаж после выхода на пенсию? На вопросы читателей, касающиеся различных отраслей права – трудового, семейного, гражданского, жилищного, наследственного, отвечает референт главы Коми Роман Койдан.

– Хочу уволиться с работы. На данный момент нахожусь на больничном. Могу ли я сейчас уволиться, чтобы не выходить на работу и не отрабатывать две недели.

– Уволиться без отработки можно по заявлению:

1) о предоставлении отпуска с последующим увольнением;

2) об увольнении в связи с выходом в отпуск по уходу за ребенком до 14 лет;

3) об увольнении в связи с выходом на пенсию.

В остальных случаях вопрос об отработке решается работодателем. Можете уволиться, когда закончится больничный. Для этого необходимо написать заявление заранее.

– Мой муж находился в отпуске по уходу за ребенком до полутора лет, но ему предложили новую работу, он согласился. Теперь я собираюсь выйти в отпуск по уходу за ребенком до полутора лет. Какие документы я должна представить? Может ли организация отказать мне в предоставлении этого отпуска?

– Вы должны представить справку о том, что ваш супруг вышел из отпуска по уходу за ребенком. Отказать вам в удовлетворении заявления не имеют права.

– Возникла необходимость срочно приобрести жилье. С мужем развожусь, подали документы в суд для расторжения брака. Заседание еще не назначено. Ждать развода не могу, жить негде. Что нужно сделать, чтобы супруг не имел никаких прав на квартиру, которую я куплю?

– Любое имущество, приобретенное супругами в период брака, является совместно нажитым – вне зависимости от того, на кого оно оформлено. Чтобы обезопасить себя от возможных судебных тяжб, вам необходимо оформить сделку по квартире после расторжения брака в суде и регистрации решения суда в органе ЗАГС.

– Состою в официальном браке. Муж брал кредиты, чтобы делать ставки в азартных играх. Я до последнего времени об этом не знала. Если супруг не сможет платить взносы по кредитам, могут ли меня, как супругу, заставить выплачивать эти кредиты?

– Если вы не указаны в кредитных договорах как заемщик или поручитель, то автоматически кредиты совместными не становятся. Сотрудники банков могут обратиться с иском в суд о признании обязательства совместным, но им надо будет доказать, что эти кредиты были израсходованы на нужды семьи.

– Как рассчитать районный коэффициент, если оплачивается почасовая работа? И как при почасовой работе начисляется северная надбавка?

– На сумму по часовому тарифу начисляют северную надбавку и районный коэффициент.

– Будут ли выплачивать пособие по уходу за ребенком молодой женщине, если она учится очно? Перед рождением ребенка она была официально трудоустроена.

– Выплаты произведет учреждение соцзащиты по месту жительства.

– Мне не засчитали год стажа при выходе на пенсию. В этот год я состояла на учете в центре занятости как безработная. Что делать?

– Письменный отказ УПФР о зачете стажа пенсионер может оспорить в городском/районном суде, подав исковое заявление к УПФР о признании права на зачет в стаж определенных периодов, возложении на УПФР обязанности зачесть периоды в стаж, произвести перерасчет пенсии.

Подготовила Людмила ВЛАСОВА