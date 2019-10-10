Соцпартнерство в Усть-Куломе

Сотрудники отдела сертификации и экологии службы лесопользования Монди СЛПК продолжают оценивать результаты социального партнерства компании, семи лесных муниципалитетов и правительства региона. В позитивных результатах такого сотрудничества в Усть-Куломском районе убедился побывавший в муниципалитете журналистский десант.

МАСШТАБНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Раннее октябрьское утро. В Усть-Куломе обычный будний день: школьники торопятся на уроки, а взрослые на работу. Традиционный памятник Владимиру Ильичу перед зданием администрации жестом словно приглашает пройти внутрь. Здесь многолюдно: представители самых различных отраслей спешат поделиться результатами сотрудничества.

– Монди СЛПК является крупнейшим лесозаготовительным предприятием в Усть-Куломе. В рамках соглашения за десять лет мы получили более 85 миллионов рублей. Поэтому удалось существенно поддержать важные для развития района сферы: местное предпринимательство – приобретено более 50 единиц техники, сельское хозяйство – построено пять новых ферм с общим поголовьем в 600 особей крупного рогатого скота, ремонт социальных учреждений. Кроме этого, комбинат оказывает поддержку в ремонте муниципальных дорог и благоустройстве территорий. Надеюсь, что такое выгодное для обеих сторон сотрудничество будет продолжено, – отметил руководитель администрации МР «Усть-Куломский» Сергей Рубан.

Глава района подчеркнул, что благодаря поддержке компании в районе сохраняются и, более того, создаются новые рабочие места: за десять лет появилось свыше 130 вакансий, сохранено – более 90!

Председатель районного совета ветеранов Галина Кравченко поблагодарила предприятие за внимание к ветеранам лесной отрасли:

– Усть-Кулом – первопроходец по получению путевок в санаторий Монди СЛПК «Вита». В 2010-м мы начинали с 20 путевок, сейчас ежегодно оздоравливаются 40 человек. Санаторий посетили 279 ветеранов из района, и количество желающих растет. Вернувшиеся с последнего заезда отмечают не только высокий уровень лечения, но и разнообразный досуг: и пели, и танцевали – отдохнули хорошо. Особенное спасибо медицинскому персоналу и администратору Наталье Елисеевой.

Познакомиться поближе с результатами партнерства в разных сферах удалось во время посещения готовых объектов, где всегда встречали словами искренней благодарности. Ведь все проекты, реализуемые в районе, по-настоящему народные, так как сначала проходят общественные обсуждения при участии самих местных жителей и общественного движения «Коми

войтыр».

ВСЕ ЛУЧШЕЕ – ДЕТЯМ

Эту истину иллюстрирует просторная усть-куломская школа. Видно, что учреждение гордится своими учениками: тут и там по стенам развешаны портреты лучших из лучших, стоят кубки с различных соревнований. В 2019 году на средства комбината отремонтировали актовый зал: из холодного и не особо уютного помещения он превратился в чистое, теплое и красивое место проведения как школьных, так и республиканских мероприятий. 28 августа здесь прошел форум, приуроченный ко Дню сельской школы, куда съехались 450 участников из разных уголков Коми. Гости высоко оценили новые условия в школе.

Еще два важных и непростых проекта – обустройство водопровода и канализации в детских садах сел Нижний Воч и Усть-Нем. В первом селе центрального водоснабжения попросту нет, но создать комфортные условия для учеников все же получилось.

ЮБИЛЕИ И НОВАЯ КРЫША

Одна из строчек социального партнерства – помощь в проведении праздничных мероприятий. В 2019 году эти вложения заметили многие, ведь Усть-Кулом ярко и масштабно отметил 90-летие. Своеобразной визитной карточкой праздника в районе, где жива история коми народа и крепка культура, стали шествие сельских поселений и завораживающий национальный танец «Шен». Юбилеи отметили и деревни Великополье и Скородум, села Дон и Парч – тоже при финансовой поддержке предприятия.

Как в Усть-Куломском районе поддерживается сфера культуры, журналисты увидели на примере сельского клуба в селе Большая Кужба. Открытие нового творческого сезона здесь было под большим вопросом – протекала крыша. А помощь комбината позволила активным ребятам вновь заняться своим любимым делом: петь, рисовать, мастерить. Директор клуба Татьяна Тарабукина рассказала, что хоть клуб и посещают около 20 детей, для них это важная часть жизни:

– Наше подрастающее поколение тянется к творчеству. Мы часто выезжаем на городские и республиканские конкурсы и занимаем призовые места.

В очереди на замену кровель еще несколько домов культуры в районе – старые здания ветшают и требуют ремонта.

ПОМОГАЯ МАЛОМУ БИЗНЕСУ, ПОМОГАЕМ РАЙОНУ

Монди СЛПК активно поддерживает и местных предпринимателей, являющихся в свою очередь опорой экономики района. Корреспонденты побывали у индивидуального предпринимателя Р. В. Третьякова в райцентре и в ООО «Оптима Лес» в Помоздино, которые приобрели погрузчики частично на средства компании. Эта техника – незаменимая вещь как для бизнесменов, так и для населенных пунктов зимой и летом. Она будет использоваться не только для погрузки материалов, но и для уборки от снега труднодоступных сельских дорог и переулков. Кроме того, это дополнительные рабочие места для местных жителей.

Весьма признательны комбинату и на родине классика коми литературы Вениамина Тимофеевича Чисталева (Тима Веня) – в селе Помоздино. С 2011 года Монди СЛПК оказывает поддержку местному крупному СПК: приобретена современная техника для кормозаготовки, которая спасает в дождливое лето, и завершено строительство нового коровника на 200 голов. В сравнении со старой фермой 1978 года это помещение значительно выигрывает: просторное и уютное, со всеми удобствами, как для животных, так и для сотрудников. Производственный кооператив – основа продовольственного благополучия района, а также ответственный работодатель. Здесь трудоустроено 67 человек.

Председатель СПК «Помоздино» Татьяна Уляшева не устает благодарить инвесторов:

– Работаю руководителем с 2011 года, и за это время мы получили поддержку в 13 миллионов рублей. Во многом благодаря этой помощи наша ферма развивается. Приятно видеть результаты плодотворного сотрудничества.

Пресс-служба АО «Монди СЛПК»

Маневренный фронтальный погрузчик будет выполнять две функции: «трудиться» на погрузке и очищать от снега сельские дороги.

Высокая оценка социального партнерства: председатель СПК «Помоздино» Татьяна Уляшева вручила начальнику отдела сертификации и экологии СЛП Марине Королевой благодарственное письмо и книгу о юбилее фермы.