Необходима ли возрастная маркировка для книг и мультфильмов?

Думский комитет по культуре получил пачку писем, подписанных директором Государственного Эрмитажа Михаилом Пиотровским, продюсером Сергеем Сельяновым, прозаиком Евгением Водолазкиным, директором Российской государственной детской библиотеки Марией Веденяпиной и другими деятелями культуры и искусства. Все они просят снять излишнюю возрастную маркировку для книг и мультфильмов. Как сообщила глава комитета Елена Ямпольская, сейчас готовится законопроект об отмене возрастной маркировки, в котором предлагается для произведений литературы и искусства установить рекомендательную добровольную маркировку: «рекомендовано для семейного чтения», «для детей младшего (среднего, старшего) возраста», «не рекомендовано для детей». Помимо этого, предлагается освободить от возрастной маркировки фильмы, созданные до 1991 года на территории, относившейся к Российской империи или СССР. Нужна ли возрастная маркировка для книг и мультфильмов?

Дмитрий Пастухов, инспектор по производственным вопросам НУЗ «Узловая больница на станции Микунь ОАО «РЖД», МО «Усть-Вымский»:

– Сама идея маркировки неплоха. Пусть будет! Понятно, что есть перегибы и излишества, но куда без них. В итоге родители решают сами, или не решают, как правило. Это их беда, их предупредили. А учреждения обязаны следовать, что очень хорошо. Здорово было бы еще маркировать безвкусицу и разный «медиафастфуд» – (типа, «минкульт предупреждает – просмотр опасен для вашего мироощущения»). Вот это суперзадача, но было бы «архиполезно».

Елена Якушева, специалист по охране труда, Ухта:

– Считаю, не нужна возрастная маркировка для книг и мультфильмов. Мы на них выросли и обошлись без всяких «подсказок» – что можно смотреть, а что нельзя.

Татьяна Каракчиева, заведующая Домом культуры села Серёгово, филиалом МАУ «Княжпогостский РДК»:

– Как многодетная мама скажу, что возрастной ценз на любом продукте необходим, так как мы не можем себе позволить просматривать всю литературу или произведения кинематографии, чтобы одобрить дальнейший доступ детей. Действующий проект маркирования нас освобождает от дополнительного родительского ценза. У меня есть предложение по новостям и в дневных программах, когда в основном родители на работе: исключить новости о военных действиях, программы, где прослеживается информация о жестокости и криминалистике, чтобы избежать просмотра таковых детьми.

Андрей Бурдаев, руководитель проектного комитета Сыктывкарского гуманитарно-педагогического колледжа:

– Особого смысла в возрастных маркировках не вижу. Уже в стадии тестирования проект «Культурный норматив школьника». Проект абсолютно добровольный и более чем гибкий: регионам дано право добавлять рекомендованную региональную компоненту. И никто не запрещает библиотекам формировать свои списки рекомендованных книг. Давайте уважать профессионализм наших библиотекарей. Книги и так недешевы. А любая маркировка и бюрократия лишь повысит их стоимость, сделав менее доступными.

Сергей Грудин, электромонтер, Троицко-Печорск:

– Думский комитет по культуре занят не тем, чем нужно. «Зрелищ» в новой России предостаточно, и работа по отмене цензуры – это пустая работа. Нужно заниматься укреплением нравственных, семейных устоев нашей нации. Дайте молодежи идеалы, цели, символы. Этим нужно заняться думскому комитету по культуре.

Наталья Логина, депутат Совета МО ГО «Сыктывкар»:

– Рекомендовать – это нормально, главное – не ограничивать возрастными рамками.

Вячеслав Камашев, педагог дополнительного образования, Сыктывкар:

– Мне, как представителю старшего поколения, сложно понять градацию по возрастам 6+, 12+ и так далее (такую тщательную) для привычных с детства сказок и мультфильмов, в которых однозначно были плохие и хорошие персонажи, добро и зло. Но, очевидно, специалистами принятая интерпретация обоснована во многом, наверное, с учетом современных произведений. Если встал вопрос о снятии излишней возрастной маркировки для книг и мультфильмов то, на мой взгляд, во всяком случае на те, которые были созданы до 1991 года, необходимо приветствовать. И организаторы детских мероприятий скажут спасибо. Ведь для проведения некоторых массовых мероприятий с детьми необходимо выхолащивать сказочных персонажей или исключать, чтобы не нарушить закон. Сложно судить о современных кинофильмах (практически не смотрю), но показательна информация, что фильмы, созданные в советские время, освобождаются от маркировки, а современные нет.

Подготовила Лина ПЕРОВА

Фото litcult.ru